Сделать меня главным модератором - страница 3

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Vitaly Muzichenko:

А меня помощником 


А я ваще холостой, могу девочке помочь ))

 
khorosh:
О-о-о, да у вас мужской характер, уважаю. А учитывая ваши успехи в такой сфере деятельности, вы вообще уникум.)

Вы любите женщин с мужским характером? ))

 
Alexey Volchanskiy:

А я ваще холостой, могу девочке помочь ))


Помоги, бота напиши для накрутки голосований. Она станет модером, вот и поможешь.

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

А я ваще холостой, могу девочке помочь ))


Мне помощь только в приобретении авто нужна)

 
Irina Grigoreva:

Мне помощь только в приобретении авто нужна)


Это зависит от соответствия аватара реальной внешности и города проживания )) 

 
Irina Grigoreva:

Не обсуждайте тут мои сигналы, а то вскоре будут обвинять в пиаре. От темы не отходим.


Ха , а вы что тут сейчас делаете?

Стихи славно складываете.

Irina Grigoreva:

Я хладнокровна)

Как вампир?

 
Alexey Volchanskiy:

Это зависит от соответствия аватара реальной внешности и города проживания )) 

У меня реальное фото, и реальное место проживания. Номер карты куда скидывать?

 
Sergey Chalyshev:

И все сигналы как под копирку, открыты в один день.

Пособник? или верноподданый?


Сергей, ну что Вы со своими разоблачениями "как под копирку..." ?! Отнеситесь к девушке, как к девушке, а не как к конкурирующей фирме.

 
Sergey Chalyshev:

Вы любите женщин с мужским характером? ))

Я же по русски написал: у-ва-жа-ю. Так по слогам понятнее.)
 
Alexey Volchanskiy:

Это зависит от соответствия аватара реальной внешности и города проживания )) 


Смотри чтобы так не получилось:

ожидание:                                                                             реальность:


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