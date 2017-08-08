Сделать меня главным модератором - страница 3
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А меня помощником
А я ваще холостой, могу девочке помочь ))
О-о-о, да у вас мужской характер, уважаю. А учитывая ваши успехи в такой сфере деятельности, вы вообще уникум.)
Вы любите женщин с мужским характером? ))
А я ваще холостой, могу девочке помочь ))
Помоги, бота напиши для накрутки голосований. Она станет модером, вот и поможешь.
А я ваще холостой, могу девочке помочь ))
Мне помощь только в приобретении авто нужна)
Мне помощь только в приобретении авто нужна)
Это зависит от соответствия аватара реальной внешности и города проживания ))
Не обсуждайте тут мои сигналы, а то вскоре будут обвинять в пиаре. От темы не отходим.
Ха , а вы что тут сейчас делаете?
Стихи славно складываете.
Я хладнокровна)
Как вампир?
Это зависит от соответствия аватара реальной внешности и города проживания ))
У меня реальное фото, и реальное место проживания. Номер карты куда скидывать?
И все сигналы как под копирку, открыты в один день.
Пособник? или верноподданый?
Сергей, ну что Вы со своими разоблачениями "как под копирку..." ?! Отнеситесь к девушке, как к девушке, а не как к конкурирующей фирме.
Вы любите женщин с мужским характером? ))
Это зависит от соответствия аватара реальной внешности и города проживания ))
Смотри чтобы так не получилось:
ожидание: реальность: