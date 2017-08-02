Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция? - страница 79

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Реter Konow:

Вы точно уверены, что он так говорил?

Смысл сказанного явно выпадает из образа Христа. Что то не то...

Можете привести страницу, где можно найти эту фразу?

попробую найти.

с уважением.
 
Andrey Kisselyov:
  ...если ваше сознание не приемлет этого, я вам ничем не помогу.

с уважением.

Предположим, я принял Ваш тезис "все мы Боги". Чем же вы можете мне помочь?

 
Реter Konow:


НА ЧТО ССЫЛАЕТСЯ ИИСУС


 с уважением.

P.S. откройте файл, наберите в поиске "боги".

 
Реter Konow:

Предположим, я принял Ваш тезис "все мы Боги". Чем же вы можете мне помочь?

я бы сказал по другому: все мы часть Его, Его мысли вложенной в нас и Он надеется на нас, что мы выполним  Его предназначение...вот в чем наша сила, если будем жить честно, по справедливости т.е. по Его заветам или наказам...
 

Нюансик: боги, Бог, Господь Бог - разные сущности.

яко Ты, человек сый, твориши Себе Бога. Отвеща им Иисус: несть ли писано в законе вашем: Аз рех: бози есте;
http://bible.optina.ru/new:in:10:31#blazh_feofilakt_bolgarskij
 
Andrey Kisselyov:



 с уважением.

P.S. откройте файл, наберите в поиске "боги".

Ок. Все таки, Вы очевидно подменяете понятия. В контексте сказанного Иисусом, бог - не означает "Всевышний". То есть, в данном контексте это человек, который и умрет и падет как "всякий из князей". Понятие "бог" и "Всевышний" Иисусом не сравниваются. В Вашей интерпретации, они почти сливаются.

Правильная интерпретация видна невооруженным глазом в этой цитате: "Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего - все вы; но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей".

Иисус не приравнивает человека к Всевышнему, и под словом "бог" имеет ввиду нечто другое.


В Вашей философии, Бог-Всевышний, начальник, руководитель и пастух,  равны по сути. Явная ошибка интерпретации прочтенного библейского текста.

Нужно спросить у богословов, что именно подразумевал Иисус под словами "вы - боги". Возможно, термин имел другое значение.

Ведь сам Бог больше называется "Всевышний", а когда мы с вами спорили, я подразумевал именно "Всевышний", а что подразумевали Вы, - неясно.

Короче, умелая игра слов и хитрая интерпретация библейских цитат и - вуаля! Мы все Боги!)

 
Реter Konow:

Ок. Все таки, Вы очевидно подменяете понятия. В контексте сказанного Иисусом, бог - не означает "Всевышний". То есть, в данном контексте это человек, который и умрет и падет как "всякий из князей". Понятие "бог" и "Всевышний" Иисусом не сравниваются. В Вашей интерпретации, они почти сливаются.

Правильная интерпретация видна невооруженным глазом в этой цитате: "Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего - все вы; но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей".

Иисус не приравнивает человека к Всевышнему, и под словом "бог" имеет ввиду нечто другое.


В Вашей философии, Бог-Всевышний, начальник, руководитель и пастух,  равны по сути. Явная ошибка интерпретации прочтенного библейского текста.

Нужно спросить у богословов, что именно подразумевал Иисус под словами "вы - боги". Возможно, термин имел другое значение.

Ведь сам Бог больше называется "Всевышний", а когда мы с вами спорили, я подразумевал именно "Всевышний", а что подразумевали Вы, - неясно.

Короче, умелая игра слов и хитрая интерпретация библейских цитат и - вуаля! Мы все Боги!)

речь шла о Боге, а не о Всевышнем, как вы выражаетесь сейчас, само понятие Всевышний означает выше него нет, Бог Богов.

не нужно передергивать и перекладывать с больной головы на здоровую. что вы думали, подразумевали мне не известно, говорилось о слове Бог и его значении.

с уважением.

 
Andrey Kisselyov:

речь шла о Боге, а не о Всевышнем, как вы выражаетесь сейчас, само понятие Всевышний означает выше него нет, Бог Богов.

не нужно передергивать и перекладывать с больной головы на здоровую. что вы думали, подразумевали мне не известно, говорилось о слове Бог и его значении.

с уважением.

"Бог" и "Всевышний" - одно понятие. Есть еще одно - "бог". Человек может быть "богом", но не "Богом".

Какой смысл Ваших слов о том, "все мы боги", если "бог" - всего лишь мелкий властелин своей собственности или дела?

Его можно назвать просто "гражданин" который имеет свои права и обязанности в обществе и на работе.

Но Вы использовали библейскую тематику для того, чтобы поднять образ человека до Всевышнего и аргументировали хитрой интерпретацей библейского текста. Подменили понятия чтобы передать ложный посыл.

 
Реter Konow:

"Бог" и "Всевышний" - одно понятие. Есть еще одно - "бог". Человек может быть "богом", но не "Богом".

Какой смысл Ваших слов о том, "все мы боги", если "бог" - всего лишь мелкий властелин своей собственности или дела?

Его можно назвать просто "гражданин" который имеет свои права и обязанности в обществе и на работе.

не нужно передергивать, понятия подменил не я, а вы в своем последнем посте, где перешли со слова Бог на Всевышний.

Реter Konow:

Но Вы использовали библейскую тематику для того, чтобы поднять образ человека до Всевышнего и аргументировали хитрой интерпретацей библейского текста. Подменили понятия чтобы передать ложный посыл.

разве сын отца не подобен ему?
разве сын отца не наследует все что тот оставил ему?
разве сын отца не властен над тем что принадлежит ему?

а раз так в чем вы обвиняете меня? разве не сказано вам "вы-Боги и сыны Всевышнего все вы"?

с уважением.

P.S. Бог и Всевышний это разные понятия, ваша каша в голове не дает вам покоя. каждое слово имеет свое значение и написание, не говоря уже об образах.
 
Andrey Kisselyov:
не нужно передергивать, понятия подменил не я, а вы в своем последнем посте, где перешли со слова Бог на Всевышний.

разве сын отца не подобен ему?
разве сын отца не наследует все что тот оставил ему?
разве сын отца не властен над тем что принадлежит ему?

а раз так в чем вы обвиняете меня? разве не сказано вам "вы-Боги и сыны Всевышнего все вы"?

с уважением.

P.S. Бог и Всевышний это разные понятия, ваша каша в голове не дает вам покоя. каждое слово имеет свое значение и написание, не говоря уже об образах, даже слово бог и Бог имеют разное написание и значение, хотя произношение у них одинаковое.

Примерно с таких неверных интерпретаций и на формировании заведомо ложных представлений формируются секты. Ключевым моментом является желание "помочь" людям.

Вы "приплели" библейскую тематику туда, где она совершенно неуместна. - В вопрос господства человека над кроликами. 

Это опасное суждение. Не советую его практиковать.

Сейчас Вы все отрицаете, но изначальный контекст не мог воспринят иначе. Тем более, при отсутствии критического мышления.

Так что, другой человек с Вашей подачи, неизбежно бы наворотил целую философию на этой библейской фразе.

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