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Вы точно уверены, что он так говорил?
Смысл сказанного явно выпадает из образа Христа. Что то не то...
Можете привести страницу, где можно найти эту фразу?
с уважением.
...если ваше сознание не приемлет этого, я вам ничем не помогу.
с уважением.
Предположим, я принял Ваш тезис "все мы Боги". Чем же вы можете мне помочь?
НА ЧТО ССЫЛАЕТСЯ ИИСУС
с уважением.
P.S. откройте файл, наберите в поиске "боги".
Предположим, я принял Ваш тезис "все мы Боги". Чем же вы можете мне помочь?
Нюансик: боги, Бог, Господь Бог - разные сущности.http://bible.optina.ru/new:in:10:31#blazh_feofilakt_bolgarskij
с уважением.
P.S. откройте файл, наберите в поиске "боги".
Ок. Все таки, Вы очевидно подменяете понятия. В контексте сказанного Иисусом, бог - не означает "Всевышний". То есть, в данном контексте это человек, который и умрет и падет как "всякий из князей". Понятие "бог" и "Всевышний" Иисусом не сравниваются. В Вашей интерпретации, они почти сливаются.
Правильная интерпретация видна невооруженным глазом в этой цитате: "Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего - все вы; но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей".
Иисус не приравнивает человека к Всевышнему, и под словом "бог" имеет ввиду нечто другое.
В Вашей философии, Бог-Всевышний, начальник, руководитель и пастух, равны по сути. Явная ошибка интерпретации прочтенного библейского текста.
Нужно спросить у богословов, что именно подразумевал Иисус под словами "вы - боги". Возможно, термин имел другое значение.
Ведь сам Бог больше называется "Всевышний", а когда мы с вами спорили, я подразумевал именно "Всевышний", а что подразумевали Вы, - неясно.
Короче, умелая игра слов и хитрая интерпретация библейских цитат и - вуаля! Мы все Боги!)
Ок. Все таки, Вы очевидно подменяете понятия. В контексте сказанного Иисусом, бог - не означает "Всевышний". То есть, в данном контексте это человек, который и умрет и падет как "всякий из князей". Понятие "бог" и "Всевышний" Иисусом не сравниваются. В Вашей интерпретации, они почти сливаются.
Правильная интерпретация видна невооруженным глазом в этой цитате: "Я сказал: вы - боги, и сыны Всевышнего - все вы; но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей".
Иисус не приравнивает человека к Всевышнему, и под словом "бог" имеет ввиду нечто другое.
В Вашей философии, Бог-Всевышний, начальник, руководитель и пастух, равны по сути. Явная ошибка интерпретации прочтенного библейского текста.
Нужно спросить у богословов, что именно подразумевал Иисус под словами "вы - боги". Возможно, термин имел другое значение.
Ведь сам Бог больше называется "Всевышний", а когда мы с вами спорили, я подразумевал именно "Всевышний", а что подразумевали Вы, - неясно.
Короче, умелая игра слов и хитрая интерпретация библейских цитат и - вуаля! Мы все Боги!)
речь шла о Боге, а не о Всевышнем, как вы выражаетесь сейчас, само понятие Всевышний означает выше него нет, Бог Богов.
не нужно передергивать и перекладывать с больной головы на здоровую. что вы думали, подразумевали мне не известно, говорилось о слове Бог и его значении.
с уважением.
речь шла о Боге, а не о Всевышнем, как вы выражаетесь сейчас, само понятие Всевышний означает выше него нет, Бог Богов.
не нужно передергивать и перекладывать с больной головы на здоровую. что вы думали, подразумевали мне не известно, говорилось о слове Бог и его значении.
с уважением.
"Бог" и "Всевышний" - одно понятие. Есть еще одно - "бог". Человек может быть "богом", но не "Богом".
Какой смысл Ваших слов о том, "все мы боги", если "бог" - всего лишь мелкий властелин своей собственности или дела?
Его можно назвать просто "гражданин" который имеет свои права и обязанности в обществе и на работе.
Но Вы использовали библейскую тематику для того, чтобы поднять образ человека до Всевышнего и аргументировали хитрой интерпретацей библейского текста. Подменили понятия чтобы передать ложный посыл.
"Бог" и "Всевышний" - одно понятие. Есть еще одно - "бог". Человек может быть "богом", но не "Богом".
Какой смысл Ваших слов о том, "все мы боги", если "бог" - всего лишь мелкий властелин своей собственности или дела?
Его можно назвать просто "гражданин" который имеет свои права и обязанности в обществе и на работе.
Реter Konow:
Но Вы использовали библейскую тематику для того, чтобы поднять образ человека до Всевышнего и аргументировали хитрой интерпретацей библейского текста. Подменили понятия чтобы передать ложный посыл.
разве сын отца не подобен ему?
разве сын отца не наследует все что тот оставил ему?
разве сын отца не властен над тем что принадлежит ему?
а раз так в чем вы обвиняете меня? разве не сказано вам "вы-Боги и сыны Всевышнего все вы"?P.S. Бог и Всевышний это разные понятия, ваша каша в голове не дает вам покоя. каждое слово имеет свое значение и написание, не говоря уже об образах.
с уважением.
не нужно передергивать, понятия подменил не я, а вы в своем последнем посте, где перешли со слова Бог на Всевышний.
разве сын отца не подобен ему?
разве сын отца не наследует все что тот оставил ему?
разве сын отца не властен над тем что принадлежит ему?
а раз так в чем вы обвиняете меня? разве не сказано вам "вы-Боги и сыны Всевышнего все вы"?P.S. Бог и Всевышний это разные понятия, ваша каша в голове не дает вам покоя. каждое слово имеет свое значение и написание, не говоря уже об образах, даже слово бог и Бог имеют разное написание и значение, хотя произношение у них одинаковое.
с уважением.
Примерно с таких неверных интерпретаций и на формировании заведомо ложных представлений формируются секты. Ключевым моментом является желание "помочь" людям.
Вы "приплели" библейскую тематику туда, где она совершенно неуместна. - В вопрос господства человека над кроликами.
Это опасное суждение. Не советую его практиковать.
Сейчас Вы все отрицаете, но изначальный контекст не мог воспринят иначе. Тем более, при отсутствии критического мышления.
Так что, другой человек с Вашей подачи, неизбежно бы наворотил целую философию на этой библейской фразе.