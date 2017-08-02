Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция? - страница 86

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Dmitry Fedoseev:

Ну уж в ответ "на что", можно было и не выдумывать, а посмотреть непосредственно, тогда бы не ошиблись.


где я выдумал?


 
Vyacheslav Kornev:

где я выдумал?



Ну вот и почитайте внимательно.

 
Dmitry Fedoseev:

Ну вот и почитайте внимательно.


окей, процитирую.

Что вы хотели сказать тем, что атеисты создали ядерную бомбу, в ответ на высказывание :"Пока ни одного фанатичного атеиста не встречал, и уж тем более ни один атеист из-за ненависти к религии голову верующему не отрезал. "

 
Vyacheslav Kornev:

окей, процитирую.

Что вы хотели сказать тем, что атеисты создали ядерную бомбу, в ответ на высказывание :"Пока ни одного фанатичного атеиста не встречал, и уж тем более ни один атеист из-за ненависти к религии голову верующему не отрезал. "


Наверно хотел сказать, что ядерными бомбами пашут огороды.

 
Dmitry Fedoseev:

Наверно хотел сказать, что ядерными бомбами пашут огороды.

ААААААААААААААААААААА, спасибо за конструктивный аргументированный диалог, с вескими доводами в свою пользу.   Пойду помолюсь и попрошу у бога прощения за такое невежество по отношению к вам.

Очень убедительно.

 
Vyacheslav Kornev:

ААААААААААААААААААААА, спасибо за конструктивный аргументированный диалог, с вескими доводами в свою пользу.   Пойду помолюсь и попрошу у бога прощения за такое невежество по отношению к вам.

Очень убедительно.


Когда молиться будете, осторожней, лоб не расшибите.

 
Dmitry Fedoseev:

Когда молиться будете, осторожней, лоб не расшибите.


я положу под лоб подушку с вашим ликом.

 

А прикидываются атеистами... Сами вон всё знают оказываются: им как правильно молиться - что там ко лбу привязывать, и даже знают, что бог это старик на троне за облаками.

 
Dmitry Fedoseev:

А прикидываются атеистами... Сами вон всё знают оказываются: им как правильно молиться - что там ко лбу привязывать, и даже знают, что бог это старик на троне за облаками.


так я ПРОЗРЕЛ.

 
Vyacheslav Kornev:

так я ПРОЗРЕЛ.


Шо? Уже?

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