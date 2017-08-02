Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция? - страница 86
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Ну уж в ответ "на что", можно было и не выдумывать, а посмотреть непосредственно, тогда бы не ошиблись.
где я выдумал?
где я выдумал?
Ну вот и почитайте внимательно.
Ну вот и почитайте внимательно.
окей, процитирую.
Что вы хотели сказать тем, что атеисты создали ядерную бомбу, в ответ на высказывание :"Пока ни одного фанатичного атеиста не встречал, и уж тем более ни один атеист из-за ненависти к религии голову верующему не отрезал. "
окей, процитирую.
Что вы хотели сказать тем, что атеисты создали ядерную бомбу, в ответ на высказывание :"Пока ни одного фанатичного атеиста не встречал, и уж тем более ни один атеист из-за ненависти к религии голову верующему не отрезал. "
Наверно хотел сказать, что ядерными бомбами пашут огороды.
Наверно хотел сказать, что ядерными бомбами пашут огороды.
ААААААААААААААААААААА, спасибо за конструктивный аргументированный диалог, с вескими доводами в свою пользу. Пойду помолюсь и попрошу у бога прощения за такое невежество по отношению к вам.
Очень убедительно.
ААААААААААААААААААААА, спасибо за конструктивный аргументированный диалог, с вескими доводами в свою пользу. Пойду помолюсь и попрошу у бога прощения за такое невежество по отношению к вам.
Очень убедительно.
Когда молиться будете, осторожней, лоб не расшибите.
Когда молиться будете, осторожней, лоб не расшибите.
я положу под лоб подушку с вашим ликом.
А прикидываются атеистами... Сами вон всё знают оказываются: им как правильно молиться - что там ко лбу привязывать, и даже знают, что бог это старик на троне за облаками.
А прикидываются атеистами... Сами вон всё знают оказываются: им как правильно молиться - что там ко лбу привязывать, и даже знают, что бог это старик на троне за облаками.
так я ПРОЗРЕЛ.
так я ПРОЗРЕЛ.
Шо? Уже?