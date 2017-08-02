Если Вас оскорбили, обидели на Форуме. Ваша реакция? - страница 75
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А вы все такие обижанки?
А ура-гери-маваши не пробовали никогда?
Лоу-кик фулл контакт не использовали никогда?
А вы все такие обижанки?
А ура-гери-маваши не пробовали никогда?
с уважением.
высоко развитые дети индиго всегда были... просто теперь в связи с Интернетом это более заметно...однако противоположность растет значительно быстрее...как говорится, пока умные думают - дураки размножаются, но с другой стороны в конце-концов - дурак это все-таки трамплин для появления гения...логично я думаю...)))
...
Лоу-кик фулл контакт не использовали никогда?
Только бесконтакт, только хардкор, исключительно в рамках регламент.
Хотите сказать, что на детях гениев природа отдыхает, а на детях дураков наоборот?
точно по логике вещей, что-то у них часто очень продвинутые детки получаются...природа отдает долги...или пустоты заполняет...так субботний треп...)))
Определение давно известно - творец, создатель все сущего.
Как и с "Законами", которые всем известны, а люди живут "по понятиям", так и с данным определением: Вы говорите - "творец, создатель все сущего", а греки, славяне, арабы, папуасы богов этих назначили - тьма-тьмущая ... Но, всех их объединяет одно свойство, действительно делающая их богами - невероятное могущество, дающее абсолютную власть в своей области.
А Вы говорите - творец,.. создатель
Как и с "Законами", которые всем известны, а люди живут "по понятиям", так и с данным определением: Вы говорите - "творец, создатель все сущего", а греки, славяне, арабы, папуасы богов этих назначили - тьма-тьмущая ... Но, всех их объединяет одно свойство, действительно делающая их богами - невероятное могущество, дающее абсолютную власть в своей области.
А Вы говорите - творец,.. создатель
греки, славяне, арабы, папуасы богов этих назначили - тьма-тьмущая ...
что что... назначали богов?? ты не че не путаешь? уборщица в магазине тоже назначает шефа?
Как и с "Законами", которые всем известны, а люди живут "по понятиям", так и с данным определением: Вы говорите - "творец, создатель все сущего", а греки, славяне, арабы, папуасы богов этих назначили - тьма-тьмущая ... Но, всех их объединяет одно свойство, действительно делающая их богами - невероятное могущество, дающее абсолютную власть в своей области.
А Вы говорите - творец,.. создатель
Каким образом абсолютная власть в своей области относится к создателю как этой области так и тех у кого абсолютная власть в этой области. И потом, что такое абсолютная власть.
Например человек и таракан. Имею ли я над ним абсолютную власть. Если примитивно-то да, вот он у меня в руках, я его повелитель)))). Но я имею власть лишь повиливать жить ему или нет.
Я не могу сделать так чтобы он в точности делал то что мне надо в мелочах. И потом, человек с абсолютной властью над кем-либо существовать не может, так как не имеет абсолютной власти даже по отношению к самому себе и процессу протекания себя как жизнь. Он не властен ни над началом этого процесса, по сути мало властен в её процессе, и уж тем более не властен над её концом.
Это мы ещё в квантовые темы не ушли. где может оказаться что действия таракана влияют на принятия решения человека, в одушевлённом варианте. В неодушевлённом же, и камень может оказаться что влияет на принятия решения человека в какой-то степени.
Как и с "Законами", которые всем известны, а люди живут "по понятиям", так и с данным определением: Вы говорите - "творец, создатель все сущего", а греки, славяне, арабы, папуасы богов этих назначили - тьма-тьмущая ... Но, всех их объединяет одно свойство, действительно делающая их богами - невероятное могущество, дающее абсолютную власть в своей области.
А Вы говорите - творец,.. создатель
хотел написать комментарий к новому "шедевру" от кента.......но я залипаю сильно..не смог осилить....слишком хорошо повесилился...мозг требует восстановления.....мой бедный мозг...если бы он умел говорить я бы выслушал длинный поток ругателств))
а сказать мне есть что по этой теме...так как это вообще МОЯ тема...
пс: спасибо все же что ты есть...веселенький ты тип....с тобой не соскучишься