Как можно терпеть убытки, или жизнь в ожидании прибыли? - страница 4
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Попробуйте такое: после каждого убытка прекращать торговлю хотя бы на час. И просто наблюдать
Можно сделать скрипт для ускоренной прокрутки истории (или тестер использовать), и перед торговлей в течение часа наблюдать за графиком без мыслей о входах - хорошая зарядка для подсознания
Так эту неделю я руками почти ничего не трогал - как раз наблюдал за советником, а он сливал и сливал, сливал и сливал - и тут я не выдержал :(
Моя ошибка в завышенных рисках была, я перебрал размер лота - это меня травмировала(осознание того, сколько я теряю). Поэтому сработала глупая логика, раз он так хорошо сливает, поменяю ка я правила торговли и сразу же случилась беда.
Написано же по-русски: контрольные точки, нельзя принимать результат во внимание.
При этом - работа на минутках !!!
Да грош цена такому тестированию ! Ну, хотя бы на пятнадцатиминутках был эксперт... А лучше - на часах. Тогда еще тест бы что-то отражал... А в данном случае - тест - это ни о чем, что и показал результат. Такие мелкие таймфреймы тестировать надо исключительно в МТ5 в режиме "реальные тики".
Такие мелкие таймфреймы тестировать надо исключительно в МТ5 в режиме "реальные тики".
Да ладно. Играю руками внутри 1м ТФ, тестирую АТС на 1 м ТФ истории, и никаких тиков. И, заметьте, всегда тест примерно совпадает с реалом. На АТС никаких тиков при тестировании, хотя сделки на реале происходят внутри свечи.
И это уже несколько АТС. Никаких проблем, и не вижу смысла в тиковом тестировании.
Да, кстати, все АТС отрабатывались и тестировались на истории 3-6 мес. Имхо, больше и не нужно.
Да ладно. Играю руками внутри 1м ТФ, тестирую АТС на 1 м ТФ истории, и никаких тиков. И, заметьте, всегда тест примерно совпадает с реалом. На АТС никаких тиков при тестировании, хотя сделки на реале происходят внутри свечи.
И это уже несколько АТС. Никаких проблем, и не вижу смысла в тиковом тестировании.
Да, кстати, все АТС отрабатывались и тестировались на истории 3-6 мес. Имхо, больше и не нужно.
Что-то у меня сомнение, чтобы при использовании таймфреймов менее 1М - тестирование на минутках, тем более, в МТ4 давало бы адекватные результаты. Что-то слишком странно.
Насчет "тестирования на истории 3-6 мес" - для таймфреймов менее 1Н - вполне разумно.
Написано же по-русски: контрольные точки, нельзя принимать результат во внимание.
При этом - работа на минутках !!!
Да грош цена такому тестированию ! Ну, хотя бы на пятнадцатиминутках был эксперт... А лучше - на часах. Тогда еще тест бы что-то отражал... А в данном случае - тест - это ни о чем, что и показал результат. Такие мелкие таймфреймы тестировать надо исключительно в МТ5 в режиме "реальные тики".
Понял, я не пояснил, что последнии скрины с MT5 - торгую я на Si.
Вот специально прогнал по всем тикам, склеил график с отчетом.
Что-то у меня сомнение, чтобы при использовании таймфреймов менее 1М - тестирование на минутках, тем более, в МТ4 давало бы адекватные результаты. Что-то слишком странно.
Насчет "тестирования на истории 3-6 мес" - для таймфреймов менее 1Н - вполне разумно.
Пишу то, что делаю. У меня нет истории меньше 1м, а ТС работает не по свечам, а по текущей цене, т.е. внутри свечи. И это уже 4 разных ТС с 2010 г. Тестер самописный, не в МТ.
Вообще, свечи - искусственное образование.)
Пусть комиссия 1 рубль 20 копеек (брокер и биржа) - тогда 2331*1,2=2797,2 - вроде как не критично.
Кстати, поставил задержку 50ms для теста по всем тикам.
Понял, я не пояснил, что последнии скрины с MT5 - торгую я на Si.
Имхо, зря Вы торгуете на Si.) Выгоднее на Сбере, ГП или РТС. Движения поболе.
На РТС прибыль вообще офигенная, но я больше 2-3 дней подряд не выдерживаю - крыша слетает.)
Имхо, зря Вы торгуете на Si.) Выгоднее на Сбере, ГП или РТС. Движения поболе.
На РТС прибыль вообще офигенная, но я больше 2-3 дней не выдерживаю - крыша слетает.)
Мою АТС нужно настраивать под разные инструменты, сходу сбер хорошо берет, а вот РТС не очень - не вникал в причину, пока.
Руками торговал разные инструменты, у РТС бывает стакан худой, поэтому я и увлекся Si. Но, конечно, хочу адаптироваться под разные инструменты для диверсификации.
Мою АТС нужно настраивать под разные инструменты, сходу сбер хорошо берет, а вот РТС не очень - не вникал в причину, пока.
Руками торговал разные инструменты, у РТС бывает стакан худой, поэтому я и увлекся Si. Но, конечно, хочу адаптироваться под разные инструменты для диверсификации.
НА РТС АТС нет, только руками. Где-то 10-15 сделок в день - крыша реально едет.) АТС даже не знаю как делать - оч много факторов.
Про адаптацию АТС - понятно. Все тоже самое, но думаю - инструменты разные - системы разные. Не получается адаптация. Хотя сейчас что-то проклевывается с нейросетями (НС), но реального пока ничего нет. Но системы (настройки НС) все равно разными останутся для разных инструментов.
На РТС, стакан? - да самый ликвидный инструмент на ФОРТС. Странно.