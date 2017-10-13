Как можно терпеть убытки, или жизнь в ожидании прибыли? - страница 3
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Под стрессом последних дней зародилась такая ТС:
В общем, я сломался, не смог терпеть убыток... всё банально, есть тестирование, которое подтвердилось малым лотом при торговли на последних неделях.
График при тестировании за год 1 лот:
На радостях, я решил загрузить депозит на 100%, и эта неделя меня убила.
График за последнюю неделю 1 лот:
Да что ж это за проклятие - я уже в отчаянье вечером 24.08.2017 встал против ТС, с уверенностью, что рынок продолжит коррекцию, и 25.08.2017 в конце торговой сессии закрыл частично позицию с огромным убытком - больше чем ТС слила за неделю в 3 раза. Это эмоции.
В общем, не знаю, как с этим бороться. Как себя убеждать, что всё идет по плану и не надо вмешиваться в торговлю? Или рынок изменился и моя АТС больше не будет работать? Терзают меня черные мысли, может это просто карма, проклятье...
Мне психологически не комфортно, когда идут убыточные серии - возникает тревожность и разочарование в себе. Сейчас я торгую руками, и каждая сделка в убыток меня добивает - ищу новые идеи для торговли по тренду. Особенно бесят стопы - смотрю историю и понимаю, что без них мог бы не потерять треть депозита за пару дней - эмоции - неадекватное поведение...
Собственно, есть плоды потерь - появилась не сложная АТС, вроде как со стопами но без усреднения (открытие позиции планируется в два этапа), работает на открытии бара, ТФ М1. На фьючерсе Si фактор восстановления за год в районе 3-8 (зависит от варианта входа и других настроек) - пока всё в MT4.
Собственно, вопрос в том, как можно сидеть и ждать прибыли, торгуя по тренду и сливая планомерна во флэте? К примеру у меня пара волн прибыльных, а остальное время распил - какие мысли или самоустановки, кроме слепой веры, должны помогать не волноваться, глядя на результаты торговли? Когда торгуешь против тренда, то за год ты один раз входишь в депрессию при сливе, а тут каждый день по кусочку откусывают....
Прошу делиться мыслями по этой теме.
Я думаю, что Вы описали психологическое состояние подавляющего количества трейдеров. "Гуру трейдинга" нам скажут: "Надо быть уверенным в себе!". Не знаю. Это дураки и фанатики всегда уверены в себе, а адекватные - полны сомнений.
Терзают меня черные мысли, может это просто карма, проклятье...
А как она ещё должна реагировать? Наизнанку? Оно Вам надо? Радуйтесь, что тушка в адеквате. Пока. И ищите нормальную ТС, прибыльную.
Ну или плюньте на это всё и рыбок разводите, главное чтоб в радость и без нервов. Все ответы на поверхности..
Или.. в ТС заложен результат 50/50-спрэд = слив про спрэду, и тушка реагирует совершенно адекватно на происходящее..
и это самый вероятный вариант
99,999999999%
Я думаю, что Вы описали психологическое состояние подавляющего количества трейдеров. "Гуру трейдинга" нам скажут: "Надо быть уверенным в себе!". Не знаю. Это дураки и фанатики всегда уверены в себе, а адекватные - полны сомнений.
Спасибо за слова поддержки. Не думал, раньше, но теперь ощущаю, что мне во время торговли не хватает дополнительного мнения - иногда просто необходимо обсудить ситуацию, что б отфильтровать эмоции. Всё ж таки, когда торгуешь с 10 до 23 нервы начинают шалить.
Спасибо за слова поддержки. Не думал, раньше, но теперь ощущаю, что мне во время торговли не хватает дополнительного мнения - иногда просто необходимо обсудить ситуацию, что б отфильтровать эмоции. Всё ж таки, когда торгуешь с 10 до 23 нервы начинают шалить.
Попробуйте такое: после каждого убытка прекращать торговлю хотя бы на час. И просто наблюдать
Можно сделать скрипт для ускоренной прокрутки истории (или тестер использовать), и перед торговлей в течение часа наблюдать за графиком без мыслей о входах - хорошая зарядка для подсознания
Или.. в ТС заложен результат 50/50-спрэд = слив про спрэду, и тушка реагирует совершенно адекватно на происходящее..
А как она ещё должна реагировать? Наизнанку? Оно Вам надо? Радуйтесь, что тушка в адеквате. Пока. И ищите нормальную ТС, прибыльную.
Ну или плюньте на это всё и рыбок разводите, главное чтоб в радость и без нервов. Все ответы на поверхности..
Тестирую по всем тикам для проверки этих вариантов, поэтому спред как бы учитывается. Комиссия не учитывается - но я прикидывал - прибыль должна её покрывать. На реале проскальзывание больше, особенно по стопам, иногда кажется что брокер тормозит (этот вопрос надо отдельно исследовать).
Да, в целом, 50% на 50% , но для трендовой стратегии, разве это так плохо, если учитывать, что тренд 30% времени длится на любом ТФ?
К тому же, две картинки из тестера, если посмотреть на более длительный период, то такие ситуации были, и просадка не максимальная за весь период. Просто мне сразу попался такой ужасный период, или не случайно, вот что меня терзает...