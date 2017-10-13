Как можно терпеть убытки, или жизнь в ожидании прибыли? - страница 3

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Под стрессом последних дней зародилась такая ТС:


 

В общем, я сломался, не смог терпеть убыток... всё банально, есть тестирование, которое подтвердилось малым лотом при торговли на последних неделях.

График при тестировании за год 1 лот:

На радостях, я решил загрузить депозит на 100%, и эта неделя меня убила.

График за последнюю неделю 1 лот:

Да что ж это за проклятие - я уже в отчаянье вечером 24.08.2017 встал против ТС, с уверенностью, что рынок продолжит коррекцию, и 25.08.2017 в конце торговой сессии закрыл частично позицию с огромным убытком - больше чем ТС  слила за неделю в 3 раза. Это эмоции.

В общем, не знаю, как с этим бороться. Как себя убеждать, что всё идет по плану и не надо вмешиваться в торговлю? Или рынок изменился и моя АТС больше не будет работать? Терзают меня черные мысли, может это просто карма, проклятье...

 
Aleksey Vyazmikin:

Мне психологически не комфортно, когда идут убыточные серии - возникает тревожность и разочарование в себе. Сейчас я торгую руками, и каждая сделка в убыток меня добивает - ищу новые идеи для торговли по тренду. Особенно бесят стопы - смотрю историю и понимаю, что без них мог бы не потерять треть депозита за пару дней - эмоции - неадекватное поведение...

Собственно, есть плоды потерь - появилась не сложная АТС, вроде как со стопами но без усреднения (открытие позиции планируется в два этапа), работает на открытии бара, ТФ М1. На фьючерсе Si фактор восстановления за год в районе 3-8 (зависит от варианта входа и других настроек) - пока всё в MT4.

Собственно, вопрос в том, как можно сидеть и ждать прибыли, торгуя по тренду и сливая планомерна во флэте? К примеру у меня пара волн прибыльных, а остальное время распил - какие мысли или самоустановки, кроме слепой веры, должны помогать не волноваться, глядя на результаты торговли? Когда торгуешь против тренда, то за год ты один раз входишь в депрессию при сливе, а тут каждый день по кусочку откусывают....

Прошу делиться мыслями по этой теме.

Я думаю, что Вы описали психологическое состояние подавляющего количества трейдеров. "Гуру трейдинга" нам скажут: "Надо быть уверенным в себе!". Не знаю. Это дураки и фанатики всегда уверены в себе, а адекватные - полны сомнений. 

 
вот мы и снова встретились с автором - ожидания=реальности
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Aleksey Vyazmikin:

Терзают меня черные мысли, может это просто карма, проклятье...

Или.. в ТС заложен результат 50/50-спрэд = слив про спрэду, и тушка реагирует совершенно адекватно на происходящее..

А как она ещё должна реагировать? Наизнанку? Оно Вам надо? Радуйтесь, что тушка в адеквате. Пока. И ищите нормальную ТС, прибыльную.

Ну или плюньте на это всё  и рыбок разводите, главное чтоб в радость и без нервов. Все ответы на поверхности..

 
Aleksandr Volotko:
Или.. в ТС заложен результат 50/50-спрэд = слив про спрэду, и тушка реагирует совершенно адекватно на происходящее..
и это самый вероятный вариант
[Удален]  
Комбинатор:
и это самый вероятный вариант

99,999999999%

 
Victor Ziborov:

Я думаю, что Вы описали психологическое состояние подавляющего количества трейдеров. "Гуру трейдинга" нам скажут: "Надо быть уверенным в себе!". Не знаю. Это дураки и фанатики всегда уверены в себе, а адекватные - полны сомнений. 

Спасибо за слова поддержки. Не думал, раньше, но теперь ощущаю, что мне во время торговли не хватает дополнительного мнения - иногда просто необходимо обсудить ситуацию, что б отфильтровать эмоции. Всё ж таки, когда торгуешь с 10 до 23 нервы начинают шалить.

 
Aleksey Vyazmikin:

Спасибо за слова поддержки. Не думал, раньше, но теперь ощущаю, что мне во время торговли не хватает дополнительного мнения - иногда просто необходимо обсудить ситуацию, что б отфильтровать эмоции. Всё ж таки, когда торгуешь с 10 до 23 нервы начинают шалить.

Попробуйте такое: после каждого убытка прекращать торговлю хотя бы на час. И просто наблюдать

Можно сделать скрипт для ускоренной прокрутки истории (или тестер использовать), и перед торговлей в течение часа наблюдать за графиком без мыслей о входах - хорошая зарядка для подсознания

 
Aleksandr Volotko:
Или.. в ТС заложен результат 50/50-спрэд = слив про спрэду, и тушка реагирует совершенно адекватно на происходящее..

А как она ещё должна реагировать? Наизнанку? Оно Вам надо? Радуйтесь, что тушка в адеквате. Пока. И ищите нормальную ТС, прибыльную.

Ну или плюньте на это всё  и рыбок разводите, главное чтоб в радость и без нервов. Все ответы на поверхности..


Тестирую по всем тикам для проверки этих вариантов, поэтому спред как бы учитывается. Комиссия не учитывается - но я прикидывал - прибыль должна её покрывать. На реале проскальзывание больше, особенно по стопам, иногда кажется что брокер тормозит (этот вопрос надо отдельно исследовать).

Да, в целом, 50% на 50% , но для трендовой стратегии, разве это так плохо, если учитывать, что тренд 30% времени длится на любом ТФ?

К тому же, две картинки из тестера, если посмотреть на более длительный период, то такие ситуации были, и просадка не максимальная за весь период. Просто мне сразу попался такой ужасный период, или не случайно, вот что меня терзает...

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