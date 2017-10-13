Как можно терпеть убытки, или жизнь в ожидании прибыли? - страница 8

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Опробовал я снятие средств при каждой сделке - как компенсатор положительного проскальзывания и комиссии.

Оказалось, что результаты тестирования сильно искажаются, при чем по чудному - был фактор восстановления до снятия 35,88 , а стал 84,73 , а вот просадка средств была 1176 , а стала 498.

Результаты полностью искажены - выходом будет все пересчитывать самостоятельно при деинициализации, потом смотреть файлик с результатами, но это очень неудобно и быстро я не реализую - печаль.

И вот точный расчет просадки не получается сделать при деинициализации, если стопы плавающие, в том числе, если их вообще нет - надо учитывать просадку на каждом тике (баре).
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии ( советники ) перед началом использования их в реальной торговле. При...
 
Aleksey Vyazmikin:   Опробовал я снятие средств при каждой сделке - как компенсатор положительного проскальзывания и комиссии.

Оказалось, что результаты тестирования сильно искажаются, при чем по чудному - был фактор восстановления до снятия 35,88 , а стал 84,73 , а вот просадка средств была 1176 , а стала 498.

создается впечатление, что Вам нужно уменьшить депозит. Или увеличить лот. Попробуйте в стратегии коэффициент ТочностьВхода, от которого зависит лот

 
STARIJ:

создается впечатление, что Вам нужно уменьшить депозит. Или увеличить лот. Попробуйте в стратегии коэффициент ТочностьВхода, от которого зависит лот


Это что ещё за зверь "коэффициент ТочностьВхода"?

 
Aleksey Vyazmikin:     Это что ещё за зверь "коэффициент ТочностьВхода"?
Испугались зверя? Так многие уже используют переменный лот в зависимости от вероятности положительного исхода сделки!
 
STARIJ:
Испугались зверя? Так многие уже используют переменный лот в зависимости от вероятности положительного исхода сделки!

У меня есть в планах использовать увеличение лота в зависимости от длительности убыточной серии. А Ваш метод как реализуется? Это не то, что изменение объема в зависимости от дальности стоп лосса?

 
Aleksey Vyazmikin:  У меня есть в планах использовать увеличение лота в зависимости от длительности убыточной серии. А Ваш метод как реализуется? Это не то, что изменение объема в зависимости от дальности стоп лосса?
попробуйте и так и иначе, т.е. все пришедшие Вам в голову варианты и комбинации. Что-то будет наиболее эффективным
 
STARIJ:
попробуйте и так и иначе, т.е. все пришедшие Вам в голову варианты и комбинации. Что-то будет наиболее эффективным

Меня тормозит исключительно низкий уровень знания языка, а то б я уже сток напробовал :) Поэтому приходится думать в два раза больше над идеей, прежде чем её реализовывать.

Забавно то, что на днях ошибка в коде (а точней несоответствие между MT4 и MT5 в последовательности передаче переменных некоторым индикаторам), при реализации одной задумки, создала замечательный фильтр - теперь его использую вместе с задумкой, которая оказалась хуже, но то ж позитивной.

 

Вот что сейчас получается (после ряда доработок) при тестировании "Каждый тик на основе реальных тиков" с задержкой 50мс, и снятия за лот 3,4 единиц депозита.

Показатели несколько искажены из-за частичного снятия.

Реализовал так:

if (Use_Comission==true)
{
 int LotPos=StringToInteger(Order.Market_Order_Info(ALL,ALL,ALL,"Lot"));//Получаем текущий объем позиции
 if (LotPos!=LotOld)
 {
  int LotDelta=0;
  if (LotPos>LotOld)LotDelta=LotPos-LotOld;
  if (LotPos<LotOld)LotDelta=LotOld-LotPos;
  TesterWithdrawal(LotDelta*Comission);
  LotOld=LotPos;
 }

}

Из отчета 3773 трейдов, каждый трейд 1 лот, получается 3773*3,4=12828,20 - снятия 13719 дельта 890,8 .

Прошу подсказать, может кто знает, почему у меня такая разница?

 
Aleksey Vyazmikin:   Прошу подсказать, может кто знает, почему у меня такая разница?

Стоит ли брать в голову? Главное - итог положительный

[Удален]  
И главное - Вы на правильном пути. Для изучения языка используйте коротенькие проверочные скрипты
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