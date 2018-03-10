ККМ онлайн или новые палки в колеса фрилансерам - страница 8
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Я из Болгарии. У нас все кассы давным давном работают онлайн. Может быть уже 10-15 лет. Так во всей Европе, а можеть быт и по всему миру.
С денгами не так страшно, как выглядит на первый взгляд. Появятся фирмы, которые будут предлагать комплексная услуга - поставка кассы вместе с все остальные регистрации и другие подробности около подключения кассы к налоговой инспекции.
В Болгарии делается примерно так:
1. Решаю делат бизнес, которой будеть получат приходы в кеш
2. Регистрирую новую фирму
3. Ищу в интернет поставчик кассы вместе с комплексной услуги по регистрации. Такие поставчики есть тысячи.
4. Заказываю по телефон или в интернет
5. Через 2 часа или максимум на следующий день получаю касу, документации и все остального около подключения к НАП (наша налоговая инспекция)
6. Оплачиваю примерно 100-500 лв. в зависимости от модел кассы ($50-250)
7. И ето все - сразу начинаю работать
Я скажу и про следущее, которое появится и у вас, если все еще не появилось:
1. У нас каждый человек имеет свой персональной счет в налоговой инспекции
2. Все государственые и болшие частные фирми обязани давать информацию налоговой инспекции про приходов и разходов каждого человека (купил автомобил, ехал за границу, отдыхал где-то в гостинице и т.д.)
3. Таким способом налоговая инспекция ведет ваш личный счет, и если он становится красным (потратили больше денег, чем заработали), отправляют вам писмо с требование на куча документов и доказателства за все ваши приходы и разходы 5 лет назад. Реч идет про личные разходы и приходы (ваши и на всей семьи).
4. Если с эти документы вы докажете, что законно заработали больше чем потратили, все заканчивается.
5. Если не успеете доказать, или если налоговая инспекция не признает ваши доказателства, тогда переходите на второй уровен игры - с вас уже начинается заниматся следствие, которое уже имеет право делать обиски квартиры или офиса, конфисковать документи или компютри и вообще службы уже занимаются с доказателствам, а не вы. Такая процедура обычно заканчивается в суде, а там сами знаете ........
ну у нас щас такая же ситуация и тоже онлайн кассы в аренду продают с онлайн регистрацией кассы в налоговой, сама касса у этих фирм в их облако включена.
долго изучал информацию по этому закону, перелопатил кучу форумов и ресурсов по этому закону, в итоге начал процесс:
...
В любом случае фрилансерам-физикам (физическим лицам) легче, так как они не подпадают под всё законодательство, под которое подпадает ИП. Фрилансерам только подавать декларацию (на 13% налогов), там есть соответствующие пункты (на том листе, который надо подавать в налоговую - можно погуглить), и всё.
Всё тоже самое и в Беларуссии, и в России (про Украину не смотрел, но наверное тоже самое).
Работать можно и местной валютой, и долларами, кассы не надо, открывать счета можно в банках в рублях, долларах и т.д.
Проблем тут больших нет.
Это я узнал из одного форума, где собираются фотографы со всего бывшего Союза (от России и Украины и до Беларуссии и Узбекистана). Они посылают свои фотографии куда-то в Америку, там их на площадках продают и им шлют валюту.
Все фотографы - не ИП.
Принимают деньги - кто по пейпалу (в основном России), по skrill'у (Узбекистан и немного Украина), на валютные счета физ лица (в основном Беларуссия), и так далее - все это можно, все это легально и нормально. И почти все работают с ePayments картой (такой, которая у нас в профилях прописана), там у них даже представитель этой ePayments в каждой ветке сидит и на вопросы отвечает.
Подают декларации на ... по-моему 13% налогов (если Россия, если другая страна - может быть другая цифра налога).
Больших проблем тут нет даже если легально открыть долларовый счет в банке без ИП.
То есть, фрилансерам тут везет больше, чем если кто сделал себе ИП например.
Если кому интересно ("братья по разуму" с теми же проблемами, но из другой профессии) - форум тут.
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Для ИП - тем кому не надо был кассовый аппарат - тому надо с июля 2018 года.
Но тут все зависит от технической возможности.
Например, одна компания (АТОЛ по-моему) предоставляет облачный сервис (касса с накопителем у них, у ИП в аренде от них). В этом случае это подключение по какому-то коду на облако (все - через интернет) на разные платформы (Друпал, еще какая-то ... все там проверено).
То есть - тут все просто.
Сложнее, если платформа иностранная (например vbulletin) с VPS, который хостится где-то например на Бермудах + paypal (например): интеграции онлайн облачной кассы в этом случае нет (интеграция должна быть на каждую платформу своя). И, скорей всего, не будет.
Поэтому таким ИП-шникам продолжать работать, одновременно доказывая (если "поймают") техническую невозможность исполнения законодательства (что, кстати, прописано в законе), или закрываться по этому виду деятельности.
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Периодически в интернете слышны "стоны и мольбы" таких ИП-шников, у кого VPS хостится за рубежом с лицензионной западной платформой (куда и можно вставить какой-то хак по облачной кассе в случае, если кто-то его в налоговой неофициально сделает/хакнет) + западный сборщик денег (не вебмани, а пейпал или скрил или еще чего-то), но тут ответ один - касса нужна, но нет технической возможности подключить даже облачную кассу в этом случае. А многие (налоговая или типа Атол) вообще понимают о чем речь ни по тексту, ни по терминам. Одни (такие же как Атол) мне честно сказали - "мы таких слов не знаем - VPS, paypal."
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С физическими лицами по всему спектру законодательства пока все нормально.
То есть, всё это фрилансеров тут не коснется.
ну у нас щас такая же ситуация и тоже онлайн кассы в аренду продают с онлайн регистрацией кассы в налоговой, сама касса у этих фирм в их облако включена.
Но не по всем платформам. Например, есть по Друпал + яндекс касса, по PhPShop + робокасса и т.д..
По многим нет (а по некоторым и не будет).
Я об этом в предыдущем посте изложил.
Поэтому мы тут в РФ только в начале пути (а путь длинный, во много лет ...)
:)
Фрилансерам только подавать декларацию (на 13% налогов),
ну тут им самим лучше решать, что для них выгоднее платить 13% с доходов
или быть ИП на упрощенке и платить от 0% до 6% (0% при регистрации в некоторых регионах определенное время не платят налоги).
ну тут им самим лучше решать, что для них выгоднее платить 13% с доходов
или быть ИП на упрощенке и платить от 0% до 6% (0% при регистрации в некоторых регионах определенное время не платят налоги).
решать-то да ... и тут с новым законодательством выбор:
1. или оставаться физлицом - фрилансером с легальной работой в том числе и с валютой, и с банками, и с картами (особенно с этой картой Payment что у каждого в профиле) и платить 13% налогов, без кассы;
2. или стать ИП, платить 6% максимум,
2.1. потом позвонить из своего региона в Москву (в Москву!) в налоговую или в фирмы типа Атол'а,
2.2. выслушать их объяснение что-то типа "где сайт установлен? На Бермудах? Съездите туда, установите фискальный накопитель по флешке",
2.3. и если им ответить "куда ехать?! Это же VPS!",
2.4. получить честный ответ "VPS? ... хм ... мы таких слов не знаем ..."
Ну ... допустим они будут знать такие и другие слова к июлю 2018 года (когда и надо будет ставить таким ИП кассы).
Но в этом случае ответ может быть несколько модифицирован - "VPS? ... хм ... мы такое слово знаем!"
А по сути ничего не изменится ...
:)
решать-то да ... и тут с новым законодательством выбор:
1. или оставаться физлицом - фрилансером с легальной работой в том числе и с валютой, и с банками, и с картами (особенно с этой картой Payment что у каждого в профиле) и платить 13% налогов, без кассы;
2. или стать ИП, платить 6% максимум,
2.1. потом позвонить из своего региона в Москву (в Москву!) в налоговую или в фирмы типа Атол'а,
2.2. выслушать их объяснение что-то типа "где сайт установлен? На Бермудах? Съездите туда, установите фискальный накопитель по флешке",
2.3. и если им ответить "куда ехать?! Это же VPS!",
2.4. получить честный ответ "VPS? ... хм ... мы таких слов не знаем ..."
Ну ... допустим они будут знать такие и другие слова к июлю 2018 года (когда и надо будет ставить таким ИП кассы).
Но в этом случае ответ может быть несколько модифицирован - "VPS? ... хм ... мы такое слово знаем!"
А по сути ничего не изменится ...
:)
у атол у них фискальный накопитель с кассой ставиться, т.е. все оборудование на их площадках.
у атол у них фискальный накопитель с кассой ставиться, т.е. все оборудование на их площадках.
А у вас какой бизнес? Такое впечатление, что продуктовый супермаркет.
у атол у них фискальный накопитель с кассой ставиться, т.е. все оборудование на их площадках.
Если нет интеграции ихней онлайн кассы с накопителем на многие сайты со многими платежными агрегаторами, то остается только путь физического подключения флешки на сервер, где есть VPS. То есть - ехать на Багамы (например), платить (договариваться) с владельцем хостинга, вставлять флешку на его сервер, нанимать ихнего жителя чтобы чтобы сидел у компа 24/7 ... :)
Вот с чем есть интеграция:
vbulletin нет, скрила нет, пейпала нет, 2Checkout нет, ...
А есть только для тех, кто что-то продает (холодильники например, или "фура туда - фура сюда") людям в России своим российским ИП по своему самопальному интернет-магазину.
А для случаев работы на зарубеж из России по нашему профилю - интеграции нет.
Тут только физический контакт их накопителя с сервером на Бермудах или где там физически у хостера расположен его сервер ...
А деньги они естественно берут ... и в запросах (любой вопрос к ним) надо, естественно, полное раскрытие кто ты такой, наименование, всё проверят по ИНН ...
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Я, между прочим, реально звонил в некоторые места, а их ответы тут (не дословно конечно) в предыдущих постах опубликовал.
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Тут с ИП (по близкому к нашему порталу тут профилю) могут быть варианты как я описал выше:
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Но, между прочим, я думаю, что эта ветка (и вообще кассы) к здешним фрилансерам-физическим лицам и к Метаквотесам вообще никакого отношения не имеет.
...
Тут с ИП (по близкому к нашему порталу тут профилю) могут быть варианты как я описал выше:
...
То есть, если в двух словах - если есть тот, у кого простаивают компьютерные мощности - тот (предварительно оценив объем рынка) может организовать такое агентство с кассами. Зарегистрировать кассы.
ИП просто заменяют свои реквизиты на его (свой пепал на его пейпал, и т.д.).
То есть - все продает он (естественно, приблизительно нашему профилю - чтобы хотя бы понял какие услуги он продает) + возможная реклама на сайтах ИП этого агенства и его партнеров.
Выручка потом перечисляется от него как юр. лица к ИП как к юр. лицу (ИП для банков - юр лицо) без касс для ИП (между юр лицами касса не нужна).
И тогда все конкуренты по сходной с нашим профилем деятельности становятся партнерами, которые действуют в интересах агентства. По всей РФ.
То есть, если в двух словах - если есть тот, у кого простаивают компьютерные мощности - тот (предварительно оценив объем рынка) может организовать такое агентство с кассами. Зарегистрировать кассы.
ИП просто заменяют свои реквизиты на его (свой пепал на его пейпал, и т.д.).
То есть - все продает он (естественно, приблизительно нашему профилю - чтобы хотя бы понял какие услуги он продает) + возможная реклама на сайтах ИП этого агенства и его партнеров.
Выручка потом перечисляется от него как юр. лица к ИП как к юр. лицу (ИП для банков - юр лицо) без касс для ИП (между юр лицами касса не нужна).
И тогда все конкуренты по сходной с нашим профилем деятельности становятся партнерами, которые действуют в интересах агентства. По всей РФ.
Еще идея.
Можно вообще без компьютеров.
То есть, если это агентство зарегистрировано за рубежом в нормальной юрисдикции и где по той юрисдикции не надо кассы для расчетов по интернету от физ лиц на предприятия, то агентству достаточно иметь там следующее:
И всё. Парка компьютеров не надо (так как у такого агентства нет касс).
Агентство является продавцом везде где возьмётся, а мы с вами как реальные продавцы услуг - получаем от агентства выручку с определенной периодичностью как юр лицо от юр лица за минусом маржи самого агентства.
И получится выездной Фриланс сервис, может даже по слогану:
Если клиент не идет во фриланс - то фриланс идет к клиенту
И получится всё так, как по этому переделанному анекдоту:
В природе ничто не исчезает бесследно. Если в России вдруг исчезнет водка фриланс и информ услуги от юр лиц, значит где-то это появится? Вот там и будет Россия.
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Все, идеи кончились.