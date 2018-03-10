ККМ онлайн или новые палки в колеса фрилансерам - страница 2

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Maxim Dmitrievsky:

так заполошные всегда будут держаться за халяву

ВСЕГДА все дело в финансах - перекрыть финансы и все тухнет - вера в том числе 



 
Maxim Dmitrievsky:

хорошая идея, будь я царем то поставил бы, а чиновников перевел бы на оплату по карточкам как в советские времена, с запретом пользоваться любыми способами оплаты

Насколько я понял, такую кассу нужно купить

 
Evgeny Belyaev:

Насколько я понял, такую кассу нужно купить


разумеется !!! 

 
у меня деньги через агрегаторов платежей идут на рс в банк. все легально, прозрачно и сплю спокойно.
 
Alexandr Gavrilin:
у меня деньги через агрегаторов платежей идут на рс в банк. все легально, прозрачно и сплю спокойно.

нууу - нет

посмотрите какая  касса -  более надежная! наличка - она и налоговой не видима

[Удален]  
Alexandr Gavrilin:
у меня деньги через агрегаторов платежей идут на рс в банк. все легально, прозрачно и сплю спокойно.


и тепереь они типа принудят вас воставить онлайн кассу? интересно, нафига, если деньги и так идут на РС

а вообще я эту очередную хрень даже читать не хочу, пробежался глазами такая ахинея

Сейчас опять дойка населения начнется скоро, чую.. в связи с скомунзженным триллионом рублей чиновниками из казны за 2016г (на медобслуживание всего населения в год выделяется в 3 раза меньше)

 
Alexandr Gavrilin:
у меня деньги через агрегаторов платежей идут на рс в банк. все легально, прозрачно и сплю спокойно.

Все мы спим спокойно. Тут единицы платят налоги с фриланса. 

 
Maxim Dmitrievsky:


 интересно, нафига, если деньги и так идут на РС


закон, его нарушать нельзя, мало им. понимаете? )

отсутствие ККТ основание к наложению штрафа вот и все.

сначала разрабатывается экосистема, потом толкают закон и дерут деньги

это понятно если посмотреть, как что аппараты уже готовы их уже кто-то произвел и они везде в продаже.

 

мля, это надо около тридцатки выложить или нахрен закрыть все и в воршор (

 
отсутствие ККТ основание к наложению штрафа вот и все.

Вот именно, налоговиков не волнуют причины отсутствия ККТ...

По последней информации нарытой в сети, понял, что мне еще год можно спать спокойно до 1 июля 2018 г (так как платежи принимаются только через интернет, наличка не принимается, эквайринг на стороне яндекс.кассы), затем, если ничего не поменяется в законе (надеюсь, что поправки введут так как волна недовольных 100% будет)

придется тратиться на ККТ или уходить в ниши где касса не применима.

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