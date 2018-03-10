ККМ онлайн или новые палки в колеса фрилансерам - страница 2
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так заполошные всегда будут держаться за халяву
ВСЕГДА все дело в финансах - перекрыть финансы и все тухнет - вера в том числе
хорошая идея, будь я царем то поставил бы, а чиновников перевел бы на оплату по карточкам как в советские времена, с запретом пользоваться любыми способами оплаты
Насколько я понял, такую кассу нужно купить
Насколько я понял, такую кассу нужно купить
разумеется !!!
у меня деньги через агрегаторов платежей идут на рс в банк. все легально, прозрачно и сплю спокойно.
нууу - нет
посмотрите какая касса - более надежная! наличка - она и налоговой не видима
у меня деньги через агрегаторов платежей идут на рс в банк. все легально, прозрачно и сплю спокойно.
и тепереь они типа принудят вас воставить онлайн кассу? интересно, нафига, если деньги и так идут на РС
а вообще я эту очередную хрень даже читать не хочу, пробежался глазами такая ахинея
Сейчас опять дойка населения начнется скоро, чую.. в связи с скомунзженным триллионом рублей чиновниками из казны за 2016г (на медобслуживание всего населения в год выделяется в 3 раза меньше)
у меня деньги через агрегаторов платежей идут на рс в банк. все легально, прозрачно и сплю спокойно.
Все мы спим спокойно. Тут единицы платят налоги с фриланса.
интересно, нафига, если деньги и так идут на РС
закон, его нарушать нельзя, мало им. понимаете? )
отсутствие ККТ основание к наложению штрафа вот и все.
сначала разрабатывается экосистема, потом толкают закон и дерут деньги
это понятно если посмотреть, как что аппараты уже готовы их уже кто-то произвел и они везде в продаже.
мля, это надо около тридцатки выложить или нахрен закрыть все и в воршор (
Вот именно, налоговиков не волнуют причины отсутствия ККТ...
По последней информации нарытой в сети, понял, что мне еще год можно спать спокойно до 1 июля 2018 г (так как платежи принимаются только через интернет, наличка не принимается, эквайринг на стороне яндекс.кассы), затем, если ничего не поменяется в законе (надеюсь, что поправки введут так как волна недовольных 100% будет)
придется тратиться на ККТ или уходить в ниши где касса не применима.