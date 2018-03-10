ККМ онлайн или новые палки в колеса фрилансерам
Вот сиди и думай теперь, что такое ККМ
...
Совсем уже наше правительство зажало малый бизнес в тиски (
Теперь хотят чтобы с 1 июля все поголовно пользовались онлайн кассами....
Кто готов?
Для справки ценник подключения варьируется от 3000 руб в мес до 50 тыс в год.
Причем те кто принимает оплату например через яндекс.касса, есть готовые решения (как и для других агрегаторов платежей)
Атол Касса = 42 100р. в год
Модуль.Касса = 33 000 рублей
При этом получаем очередной гаджет для оффлайн выдачи чеков и передачи их онлайн оператору фискальных данных, с которым тоже не бесплатный договор надо заключить.
Куда бы спрятаться и никому бы не платить налоги и очередные пени в некуда.
Я конечно веду честный бизнес со всеми отчетностями , но платить за очередную хрень , которой я никогда не воспользуюсь мне не хочется. Но и штрафы получать тоже не хочется....
Как быть и куда бежать?)
на Шуваловских собак не хватает
Если вы не ИП или ООО или ведете теневой бизнес то вас это не касается...
Что такое ККМ или ККТ то читаем.
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=586958
Штраф за отсутствие сие аппарата от 30 тыс руб
- 2017.06.02
- Журнал "Упрощенка"
- forum.klerk.ru
Если вы не ИП или ООО или ведете теневой бизнес то вас это не касается...
Что такое ККМ или ККТ то читаем.
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=586958
Штраф за отсутствие сие аппарата от 30 тыс руб
В каком месте там читать? Руки отсохнут, если напишите все сразу нормально?
Вы вообще с какой целью завели тему, если так отвечаете?
Если кратко:
Кого касается
Реформа касается почти всех, но в разное время: сначала тех, кто раньше пользовался кассой, а потом остальных.
- С 1 февраля ФНС регистрирует только онлайн-кассы: можете пока торговать на кассе старой модели, но установить такую уже нельзя.
- С 1 июля можно использовать только онлайн-кассы, иначе придется платить штраф.
- С 1 июля 2018 года онлайн-кассы установят все: бизнесмены, которые оказывают услуги и проводят работы; владеют интернет-магазином, торговым автоматом или платёжным терминалом; работают по ЕНВД или патентной системе.
Если у вас уже есть касса, замените её к 1 июля. Если кассы нет, у вас есть ещё год на подготовку.
Кого не касается
Закон позволяет работать без кассы некоторым организациям и ИП. Например, без кассы можно чинить обувь, продавать мороженое и арбузы, торговать кокошниками на ярмарках и таскать багаж на вокзале. Полный список исключений — в статье 2 закона о ККТ.
Онлайн-касса не нужна, если вы работаете в местности, где плохо с интернетом. Плохо с ним или хорошо — решают региональные власти, а утверждают федеральные. Узнайте в администрации райцентра, внесли ли вашу деревню в список труднодоступных или нет.
В чем суть реформы
Теперь кассы должны подключаться к интернету и отправлять электронные версии чеков в налоговую. Для этого у кассы вместо электронной ленты (ЭКЛЗ) должен быть фискальный накопитель (ФН). Передавать информацию с фискального накопителя в налоговую будет посредник — оператор фискальных данных.
Что будет, если не соблюдать закон
Если после 1 июля будете торговать с устаревшей кассой, вам грозит штраф 10 тысяч рублей, если торгуете вообще без кассы — 30 тысяч рублей.
- www.consultant.ru
В каком месте там читать? Руки отсохнут, если напишите все сразу нормально?
Вы вообще с какой целью завели тему, если так отвечаете?
У него по ходу дома касса стоит просто что бы своим заказчикам с фриланса чеки выбивать и теперь переживает что ее к интернету подключить нужно
в храмы еще можно поставить
хорошая идея, будь я царем то поставил бы, а чиновников перевел бы на оплату по карточкам как в советские времена, с запретом пользоваться любыми способами оплаты
хорошая идея, будь я царем то поставил бы, а попов перевел бы на оплату по карточкам как в советские времена
в Советские времена перестали из казны оплачивать это все - и это было названо гонением
если поставить кассовые аппараты и брать налог - то опять назовут гонением
в советские времена перестали из казны оплачивать это все - и это было названо гонением
так заполошные всегда будут держаться за халяву
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Совсем уже наше правительство зажало малый бизнес в тиски (
Теперь хотят чтобы с 1 июля все поголовно пользовались онлайн кассами....
Кто готов?
Для справки ценник подключения варьируется от 3000 руб в мес до 50 тыс в год.
Причем те кто принимает оплату например через яндекс.касса, есть готовые решения (как и для других агрегаторов платежей)
Атол Касса = 42 100р. в год
Модуль.Касса = 33 000 рублей
При этом получаем очередной гаджет для оффлайн выдачи чеков и передачи их онлайн оператору фискальных данных, с которым тоже не бесплатный договор надо заключить.
Куда бы спрятаться и никому бы не платить налоги и очередные пени в некуда.
Я конечно веду честный бизнес со всеми отчетностями , но платить за очередную хрень , которой я никогда не воспользуюсь мне не хочется. Но и штрафы получать тоже не хочется....
Как быть и куда бежать?)
Если кратко про закон 54-ФЗ:
Кого касается
Реформа касается почти всех, но в разное время: сначала тех, кто раньше пользовался кассой, а потом остальных.
Если у вас уже есть касса, замените её к 1 июля. Если кассы нет, у вас есть ещё год на подготовку.
Кого не касается
Закон позволяет работать без кассы некоторым организациям и ИП. Например, без кассы можно чинить обувь, продавать мороженое и арбузы, торговать кокошниками на ярмарках и таскать багаж на вокзале. Полный список исключений — в статье 2 закона о ККТ.
Онлайн-касса не нужна, если вы работаете в местности, где плохо с интернетом. Плохо с ним или хорошо — решают региональные власти, а утверждают федеральные. Узнайте в администрации райцентра, внесли ли вашу деревню в список труднодоступных или нет.
В чем суть реформы
Теперь кассы должны подключаться к интернету и отправлять электронные версии чеков в налоговую. Для этого у кассы вместо электронной ленты (ЭКЛЗ) должен быть фискальный накопитель (ФН). Передавать информацию с фискального накопителя в налоговую будет посредник — оператор фискальных данных.
Что будет, если не соблюдать закон
Если после 1 июля будете торговать с устаревшей кассой, вам грозит штраф 10 тысяч рублей, если торгуете вообще без кассы — 30 тысяч рублей.