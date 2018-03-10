ККМ онлайн или новые палки в колеса фрилансерам

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Совсем уже наше правительство зажало малый бизнес в тиски (

Теперь хотят чтобы с 1 июля все поголовно пользовались онлайн кассами....

Кто готов? 

Для справки ценник подключения варьируется от 3000 руб в мес до 50 тыс в год.

Причем те кто принимает оплату например через яндекс.касса, есть готовые решения (как и для других агрегаторов платежей)

Атол Касса = 42 100р. в год

Модуль.Касса = 33 000 рублей

При этом получаем очередной гаджет для оффлайн выдачи чеков и передачи их онлайн оператору фискальных данных, с которым тоже не бесплатный договор надо заключить.

Куда бы спрятаться и никому бы не платить налоги и очередные пени в некуда.

Я конечно веду честный бизнес со всеми отчетностями , но платить за очередную хрень , которой я никогда не воспользуюсь мне не хочется. Но и штрафы получать тоже не хочется....

Как быть и куда бежать?)


Если кратко про закон 54-ФЗ:

Кого касается

Реформа касается почти всех, но в разное время: сначала тех, кто раньше пользовался кассой, а потом остальных.

  • С 1 февраля ФНС регистрирует только онлайн-кассы: можете пока торговать на кассе старой модели, но установить такую уже нельзя.
  • С 1 июля можно использовать только онлайн-кассы, иначе придется платить штраф.
  • С 1 июля 2018 года онлайн-кассы установят все: бизнесмены, которые оказывают услуги и проводят работы; владеют интернет-магазином, торговым автоматом или платёжным терминалом; работают по ЕНВД или патентной системе.

Если у вас уже есть касса, замените её к 1 июля. Если кассы нет, у вас есть ещё год на подготовку.

Кого не касается

Закон позволяет работать без кассы некоторым организациям и ИП. Например, без кассы можно чинить обувь, продавать мороженое и арбузы, торговать кокошниками на ярмарках и таскать багаж на вокзале. Полный список исключений — в статье 2 закона о ККТ.

Онлайн-касса не нужна, если вы работаете в местности, где плохо с интернетом. Плохо с ним или хорошо — решают региональные власти, а утверждают федеральные. Узнайте в администрации райцентра, внесли ли вашу деревню в список труднодоступных или нет.

В чем суть реформы

Теперь кассы должны подключаться к интернету и отправлять электронные версии чеков в налоговую. Для этого у кассы вместо электронной ленты (ЭКЛЗ) должен быть фискальный накопитель (ФН). Передавать информацию с фискального накопителя в налоговую будет посредник — оператор фискальных данных.

Что будет, если не соблюдать закон

Если после 1 июля будете торговать с устаревшей кассой, вам грозит штраф 10 тысяч рублей, если торгуете вообще без кассы — 30 тысяч рублей.


Статья 2. Особенности применения контрольно-кассовой техники / КонсультантПлюс
  • www.consultant.ru
1. Контрольно-кассовая техника не применяется кредитными организациями в автоматических устройствах для расчетов, находящихся в их собственности или пользовании и обеспечивающих возможность осуществления операций по выдаче и (или) приему наличных денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа, и по передаче...
 

Вот сиди и думай теперь, что такое ККМ

 
Alexandr Gavrilin:

...

Вы уверены, что все правильно поняли?
 
Alexandr Gavrilin:

Совсем уже наше правительство зажало малый бизнес в тиски (

Теперь хотят чтобы с 1 июля все поголовно пользовались онлайн кассами....

Кто готов? 

Для справки ценник подключения варьируется от 3000 руб в мес до 50 тыс в год.

Причем те кто принимает оплату например через яндекс.касса, есть готовые решения (как и для других агрегаторов платежей)

Атол Касса = 42 100р. в год

Модуль.Касса = 33 000 рублей

При этом получаем очередной гаджет для оффлайн выдачи чеков и передачи их онлайн оператору фискальных данных, с которым тоже не бесплатный договор надо заключить.

Куда бы спрятаться и никому бы не платить налоги и очередные пени в некуда.

Я конечно веду честный бизнес со всеми отчетностями , но платить за очередную хрень , которой я никогда не воспользуюсь мне не хочется. Но и штрафы получать тоже не хочется....

Как быть и куда бежать?)


на Шуваловских собак не хватает 

 

Если вы не ИП или ООО или ведете теневой бизнес то вас это не касается...

Что такое ККМ или ККТ то читаем.

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=586958


Штраф за отсутствие сие аппарата от 30 тыс руб

С 1 июля упрощенцев ждет беда
С 1 июля упрощенцев ждет беда
  • 2017.06.02
  • Журнал "Упрощенка"
  • forum.klerk.ru
Налоговики рассылают упрощенцам «письма счастья» по онлайн кассам. Одно такое письмо в редакцию журнала «Упрощенка» переслал читатель — главбух фирмы на УСН (см. скрин). Фирме назначили проверку касс из-за того, что ЭКЛЗ старой ККТ закончил действие и теперь им надо перейти на фискальный накопитель новой онлайн кассы. Но фирма «в разумный...
 
Alexandr Gavrilin:

Если вы не ИП или ООО или ведете теневой бизнес то вас это не касается...

Что такое ККМ или ККТ то читаем.

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=586958


Штраф за отсутствие сие аппарата от 30 тыс руб


В каком месте там читать? Руки отсохнут, если напишите все сразу нормально?

Вы вообще с какой целью завели тему, если так отвечаете?

 

Если кратко:

Кого касается

Реформа касается почти всех, но в разное время: сначала тех, кто раньше пользовался кассой, а потом остальных.

  • С 1 февраля ФНС регистрирует только онлайн-кассы: можете пока торговать на кассе старой модели, но установить такую уже нельзя.
  • С 1 июля можно использовать только онлайн-кассы, иначе придется платить штраф.
  • С 1 июля 2018 года онлайн-кассы установят все: бизнесмены, которые оказывают услуги и проводят работы; владеют интернет-магазином, торговым автоматом или платёжным терминалом; работают по ЕНВД или патентной системе.

Если у вас уже есть касса, замените её к 1 июля. Если кассы нет, у вас есть ещё год на подготовку.

Кого не касается

Закон позволяет работать без кассы некоторым организациям и ИП. Например, без кассы можно чинить обувь, продавать мороженое и арбузы, торговать кокошниками на ярмарках и таскать багаж на вокзале. Полный список исключений — в статье 2 закона о ККТ.

Онлайн-касса не нужна, если вы работаете в местности, где плохо с интернетом. Плохо с ним или хорошо — решают региональные власти, а утверждают федеральные. Узнайте в администрации райцентра, внесли ли вашу деревню в список труднодоступных или нет.

В чем суть реформы

Теперь кассы должны подключаться к интернету и отправлять электронные версии чеков в налоговую. Для этого у кассы вместо электронной ленты (ЭКЛЗ) должен быть фискальный накопитель (ФН). Передавать информацию с фискального накопителя в налоговую будет посредник — оператор фискальных данных.

Что будет, если не соблюдать закон

Если после 1 июля будете торговать с устаревшей кассой, вам грозит штраф 10 тысяч рублей, если торгуете вообще без кассы — 30 тысяч рублей.

Статья 2. Особенности применения контрольно-кассовой техники / КонсультантПлюс
  • www.consultant.ru
1. Контрольно-кассовая техника не применяется кредитными организациями в автоматических устройствах для расчетов, находящихся в их собственности или пользовании и обеспечивающих возможность осуществления операций по выдаче и (или) приему наличных денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа, и по передаче...
[Удален]  
Dmitry Fedoseev:

В каком месте там читать? Руки отсохнут, если напишите все сразу нормально?

Вы вообще с какой целью завели тему, если так отвечаете?


У него по ходу дома касса стоит просто что бы своим заказчикам с фриланса чеки выбивать и теперь переживает что ее к интернету подключить нужно
[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

в храмы еще можно поставить


хорошая идея, будь я царем то поставил бы, а чиновников перевел бы на оплату по карточкам как в советские времена, с запретом пользоваться любыми способами оплаты
 
Maxim Dmitrievsky:

хорошая идея, будь я царем то поставил бы, а попов перевел бы на оплату по карточкам как в советские времена

в Советские времена перестали из казны оплачивать это все - и это  было названо  гонением

если поставить кассовые аппараты и брать налог - то опять назовут гонением

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:
в советские времена перестали из казны оплачивать это все - и это  было названо  гонением

так заполошные всегда будут держаться за халяву
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