ККМ онлайн или новые палки в колеса фрилансерам - страница 9
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ну все я подготовился, все работает :-) чеки уходят в налоговую и покупателю.
итого 36 тыс обслуживание и аренда онлайн кассы + 6100 руб фискальный накопитель (связка АТОЛ + яндекс.касса + первый ОФД)
Как это работает на картинке:
ну все я подготовился, все работает :-) чеки уходят в налоговую и покупателю.
итого 36 тыс обслуживание и аренда онлайн кассы + 6100 руб фискальный накопитель (связка АТОЛ + яндекс.касса + первый ОФД)
Как это работает на картинке:
почему аренда, а не покупка кассы?
так же дороже
в яндекс кассе просто кнопка возврат, и по идее уведомление о возврате в налоговую тоже должно будет уйти при наличии ккт
ну вот к примеру сделал ты советник на заказ, тебе оплатили через яндекс-кассу. Человек получил советник и нажал кнопку возврат денег. И 50% так будут делать. И что получится?
Прежде чем бросаться громкими заявлениями, обратите внимание что MQL5 ресурс международный. Ваши заявления что какое то там правительство ввело какой то закон, просто смешны и нелепы.
ну вот к примеру сделал ты советник на заказ, тебе оплатили через яндекс-кассу. Человек получил советник и нажал кнопку возврат денег. И 50% так будут делать. И что получится?
кнопка возврат на стороне исполнителя.
Прежде чем бросаться громкими заявлениями, обратите внимание что MQL5 ресурс международный. Ваши заявления что какое то там правительство ввело какой то закон, просто смешны и нелепы.
тема не об этом, а об онлайн-кассах и как их ска подключить подешевлеони обязательны почти для всех ип и ооо на территории РФ