ККМ онлайн или новые палки в колеса фрилансерам - страница 9

Новый комментарий
 

ну все я подготовился, все работает :-) чеки уходят в налоговую и покупателю.

итого 36 тыс обслуживание и аренда онлайн кассы  + 6100 руб фискальный накопитель (связка АТОЛ + яндекс.касса + первый ОФД)

Как это работает на картинке:


 
Alexandr Gavrilin:

ну все я подготовился, все работает :-) чеки уходят в налоговую и покупателю.

итого 36 тыс обслуживание и аренда онлайн кассы  + 6100 руб фискальный накопитель (связка АТОЛ + яндекс.касса + первый ОФД)

Как это работает на картинке:


почему аренда, а не покупка кассы?

так же дороже

 
Alexandr Gavrilin:

в яндекс кассе просто кнопка возврат, и по идее уведомление о возврате в налоговую тоже должно будет уйти при наличии ккт

ну вот к примеру сделал ты советник на заказ, тебе оплатили через яндекс-кассу. Человек получил советник и нажал кнопку возврат денег. И 50% так будут делать. И что получится?

[Удален]  
Alexandr Gavrilin:




Прежде чем бросаться громкими заявлениями, обратите внимание что MQL5 ресурс международный. Ваши заявления что какое то там правительство ввело какой то закон, просто смешны и нелепы.

 
Evgeniy Zhdan:

ну вот к примеру сделал ты советник на заказ, тебе оплатили через яндекс-кассу. Человек получил советник и нажал кнопку возврат денег. И 50% так будут делать. И что получится?

кнопка возврат на стороне исполнителя.

 
Vladimir Zubov:

Прежде чем бросаться громкими заявлениями, обратите внимание что MQL5 ресурс международный. Ваши заявления что какое то там правительство ввело какой то закон, просто смешны и нелепы.

тема не об этом, а об онлайн-кассах и как их ска подключить подешевле

они обязательны почти для всех ип и ооо на территории РФ
123456789
Новый комментарий