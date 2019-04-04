Прекращается поддержка Windows XP/Windows 2003/Windows Vista c 01.10.2017 - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Глубокое заблуждение. Любая винда съест столько памяти, сколько ей необходимо. Если для х32 рекомендуемый размер ОЗУ 2гига, но поставить 64 или хотя-бы 16, то в %% будет существенная разница. Но в случае критической нехватки памяти будет задействован файл подкачки. Тогда будет не работа а садомазохизм.
А я что писал
С 7-ки изменилось управление памятью собственно виндой, насколько я помню. Оно стало динамичным.
На практике это выглядит так: сколько ОЗУ не ставь, винда всё равно "съест" свой %. Именно %, а не какой то конкретный объём.
?
Запустится и на гиге. Чем больше ОЗУ, тем больше windows будет отъедать под свои нужды.
Экономия в чём? В оперативной памяти? Будет, хоть сколько ставь, если мне память не изменяет, то больше 3х гигов никогда не увидит, а если ноут старенький и оперативной памяти поставлено всего 2 гига, то экономия на дополнительных планках памяти.
А вообще-то Алексей, с твоими знаниями этот вопрос звучит как вопрос экзаменатора.
Ты преувеличиваешь мои знания )) Вроде 3 гига с какими-то копейками будет видно. А вообще, я с 32-разрядными уже лет 9-10 не работаю, так что не в курсе насчет экономии.
А я что писал
?
Запустится и на гиге. Чем больше ОЗУ, тем больше windows будет отъедать под свои нужды.
Правильно, чего добру пропадать? Кстати, задачка на засыпку. Делал как-то на VC++, интересно попробовать на MQL, по идее, должно быть одинаково.
ЗЫЖ Помнится, у меня на первом компе было памяти 512 Кб ))) И ничего, жил не тужил. Потом тряхнул мошной и расширил до 3 Мб, был в полном счастье.
А я что писал
?
Запустится и на гиге. Чем больше ОЗУ, тем больше windows будет отъедать под свои нужды.
Именно в этом и заблуждение. Не может винда под свои нужды сожрать от 64 гигов столько-же процентов как от 4х.
Другое дело, что если недостаточно установлено памяти, то максимально доступно винде не вся память, а %% от неё оставлено под другие нужды. Хотя я не совсем уверен, может быть оставлено конкретное количество. А нехватка памяти винде компенсируется файлом подкачки. Так-же файлом подкачки компенсируется нехватка памяти для любой другой программы.
Вот в настоящий момент от 12гигов винда, ТС, скайп и Mozilla отъели всего 1.76
Это сколько %% и сколько %% будет от 4х или 2х гигов?
Именно в этом и заблуждение. Не может винда под свои нужды сожрать от 64 гигов столько-же процентов как от 4х.
Заблуждения как раз у вас, сидящем на старом Windows 7, выпущенном в 2009 году (8 лет назад). Стратегия работы с памятью меняется вместе с ростом средних объемов памяти.
Современный Windows 10 (еще с Windows 8) по другому относится к памяти и старается вовсю ее использовать под разнообразные кеши. Поэтому чем больше памяти, тем больше ее выделяется под временные кеши для обеспечения производительности всех программ (не надо зацикливаться, что якобы это операционка под свои нужны ее использует). Так как это кеши, то они зависят от активности программ. Если видите малый потребленный объем, значит никто в полную силу не работает.
И это абсолютно правильный подход. Нельзя как собака на сене сидеть и не использовать простаивающий ресурс.
При необходимости (прямых запросах со стороны программ) эти кеши сразу же освобождаются, давая простор другим потребителям.
Мы вот так работаем: массово(у нас большое хозяйство) используем серверы с 512 /768 Gb оперативки, двойные сокеты по 40-56 ядер, самые навороченные SSD диски.
И тут нас убеждают поддерживать Windows XP.
Именно в этом и заблуждение. Не может винда под свои нужды сожрать от 64 гигов столько-же процентов как от 4х.
Другое дело, что если недостаточно установлено памяти, то максимально доступно винде не вся память, а %% от неё оставлено под другие нужды. Хотя я не совсем уверен, может быть оставлено конкретное количество. А нехватка памяти винде компенсируется файлом подкачки. Так-же файлом подкачки компенсируется нехватка памяти для любой другой программы.
Вот в настоящий момент от 12гигов винда, ТС, скайп и Mozilla отъели всего 1.76
Это сколько %% и сколько %% будет от 4х или 2х гигов?
А, вы вот о чем.
Я не утверждаю, что % одинаковый.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Прекращается поддержка Windows XP/Windows 2003/Windows Vista c 01.10.2017
Andrew Petras, 2017.09.30 20:12
С 7-ки изменилось управление памятью собственно виндой, насколько я помню. Оно стало динамичным.
На практике это выглядит так: сколько ОЗУ не ставь, винда всё равно "съест" свой %. Именно %, а не какой то конкретный объём.
Заблуждения как раз у вас, сидящем на старом Windows 7, выпущенном в 2009 году (8 лет назад). Стратегия работы с памятью меняется вместе с ростом средних объемов памяти.
Современный Windows 10 (еще с Windows 8) по другому относится к памяти и старается вовсю ее использовать под разнообразные кеши. Поэтому чем больше памяти, тем больше ее выделяется под временные кеши для обеспечения производительности всех программ (не надо зацикливаться, что якобы это операционка под свои нужны ее использует). Так как это кеши, то они зависят от активности программ. Если видите малый потребленный объем, значит никто в полную силу не работает.
И это абсолютно правильный подход. Нельзя как собака на сене сидеть и не использовать простаивающий ресурс.
При необходимости (прямых запросах со стороны программ) эти кеши сразу же освобождаются, давая простор другим потребителям.
Именно об этом я и говорил. НЕ МОЖЕТ операционка, сама по себе, сожрать 64 гига памяти. Другое дело распределить имеющийся объём памяти на нужды других запущенных программ. На скрине показано, что при загрузке малого количества программ занято ОЗУ всего 1.76. На мой взгляд, "от фонаря" можно сказать что операционка в данный момент потребляет полтора гига всего.
Я не призывал ставить ОЗУ по минимуму. И разве я не прав в том, что при нехватке установленной памяти в компе, операционка оставит под нужды всех программ малое количество памяти, а остальное будет использовать сама?
Именно об этом я и говорил. НЕ МОЖЕТ операционка, сама по себе, сожрать 64 гига памяти.
С точки зрения обычных пользователей, коих тут подавляющее большинство, речь шла именно об оценке "больше памяти приводит к большему ее потреблению [операционкой]".
Поэтому да, такая точка верна. И ее причиной является выход новых версий Windows, которые более активно забирают память под временные кеши.
На старых версиях операционки поведение совсем другое. Ибо там был догмат экономии на всем из-за слабой технической обеспеченности того времени.
Современный Windows 10 (еще с Windows 8) по другому относится к памяти и старается вовсю ее использовать под разнообразные кеши. Поэтому чем больше памяти, тем больше ее выделяется под временные кеши для обеспечения производительности всех программ (не надо зацикливаться, что якобы это операционка под свои нужны ее использует). Так как это кеши, то они зависят от активности программ. Если видите малый потребленный объем, значит никто в полную силу не работает.
Ну тогда и загрузку ЦП надо показывать под 100% и говорить, что закеширована ). Если память в кеше (какой-то кеш ОС, а не приложения), то она свободна иначе ценность такой статистики == 0. Почему бы памяти не быть сожранной виртуальной .net машиной, например. Раньше стеснялись отжирать столько (слобое железо), а теперь ешь - не хочу )