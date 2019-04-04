Прекращается поддержка Windows XP/Windows 2003/Windows Vista c 01.10.2017 - страница 18
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пересев на семерку оперативка забита на 1,5 гига "нужных служб" ))))) как говорится почуствуй разницу
проверил, оказывается Вы дилетант
вот свежая и чистая лицензионная Win7 в виртуальной машине, вот скрин из диспетчера, памяти потребляет намного меньше
удачи
что ж делать? как оставаться на xp - и торговать?
ну не хочу дурацкую windows 7 - каличный дизайн у нее и кучу прог переносить и настраивать каждую. плюс настройка ярлыков на рабочем столе и стилей и цветов... и все равно будет похоже на ацтой.
пробовать виртуальные машины - так наверное будет все тормозить . у меня два монитора - это на каждый монитор надо виртульную машину ставить ... 2 виртуалки... каждой по гигу оперативы. значит надо иметь 3 гига (более 3 гигов xp не видит)... гемор кароче
что ж делать? как оставаться на xp - и торговать?
ну не хочу дурацкую windows 7 - каличный дизайн у нее и кучу прог переносить и настраивать каждую. плюс настройка ярлыков на рабочем столе и стилей и цветов... и все равно будет похоже на ацтой.
пробовать виртуальные машины - так наверное будет все тормозить . у меня два монитора - это на каждый монитор надо виртульную машину ставить ... 2 виртуалки... каждой по гигу оперативы. значит надо иметь 3 гига (более 3 гигов xp не видит)... гемор кароче
что вас так тянет в win7 ? возможность наступить на те-же грабли через год-два ??
Актуальная версия десктопной Win - 2010 ..
кстати, виртуалки поддерживают два монитора :-)
PS/ Можно не парясь - ставьте Linux в качестве ручного "гипервизора" и крутите в нём необходимое :-) И кстати Mac в такой функции почти идеален.
но понимаю что в свете "кучи прог" и "ацтоя" это не решение.
что ж делать? как оставаться на xp - и торговать?
ну не хочу дурацкую windows 7 - каличный дизайн у нее и кучу прог переносить и настраивать каждую. плюс настройка ярлыков на рабочем столе и стилей и цветов... и все равно будет похоже на ацтой.
пробовать виртуальные машины - так наверное будет все тормозить . у меня два монитора - это на каждый монитор надо виртульную машину ставить ... 2 виртуалки... каждой по гигу оперативы. значит надо иметь 3 гига (более 3 гигов xp не видит)... гемор кароче
А если хорошо подумать, что больше похоже на "ацтой", то что не нравится внешне или то что полный "ацтой" по железу???
А если хорошо подумать, что больше похоже на "ацтой", то что не нравится внешне или то что полный "ацтой" по железу???
В зависимости от задач, которые требуются для повседневного пользования.
Если чел игроман 3D шутеров - скажет второй вариант,
если чел в основном сидит в прикладных программах - скажет первый вариант.
---
МТ кстати, не 3D шутер. Это прикладная программа. Отсюда и пачка вопросов у людей не игроманов...
В зависимости от задач, которые требуются для повседневного пользования.
Если чел игроман 3D шутеров - скажет второй вариант,
если чел в основном сидит в прикладных программах - скажет первый вариант.
---
МТ кстати, не 3D шутер. Это прикладная программа. Отсюда и пачка вопросов у людей не игроманов...
Я не имею права мешать вам заблуждаться.
Где то выше задавал уже вопрос к производителям МТ: можно ли ожидать, что Вебтерминал будет отшлифован до приемлемого состояния ?
Что значит "приемлемое состояние"? Пользовательские индикаторы и советники вряд-ли когда-то в обозримом будущем будут в вебтерминале.
Но не мне об этом судить, никогда не пользовался.
... Пользовательские индикаторы и советники вряд-ли когда-то в обозримом будущем будут в вебтерминале...
Как раз это мне и не требуется - работаю только на японосвечном анализе на средние и (или) дальние дистанции.
1) Хотелось бы в Вебтерминале иметь возможность менять цветность графиков (помимо предъустановленных 3-х цветовых схем) под свои глаза.
2) Не лишне бы кнопку инструменты (вместо Вид > Инструменты)
3) В нижнем окошке (где все ордера) иметь возможность сортировки - шлёпнул по колонке цена - ордера отсортировались по ценам от больших к меньшим,
или по колонке символ - ордера сортируются по валютным парам.
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Вряд ли такие скромные запросы можно отнесть к труднорешаемым ...