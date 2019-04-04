Прекращается поддержка Windows XP/Windows 2003/Windows Vista c 01.10.2017 - страница 18

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ruslan:

 пересев на семерку оперативка забита на 1,5 гига "нужных служб"  ))))) как говорится почуствуй разницу

проверил, оказывается Вы дилетант

вот свежая и чистая лицензионная Win7 в виртуальной машине, вот скрин из диспетчера, памяти потребляет намного меньше

удачи


 
Белорусы ВСЁ! Обрубили сервера. Но русские не сдаются. Осталась ещё одна компания дающая доступ для PC XP, вот как она обрубится в конец, то можно ставить жирную точку на эпохе MQ в XP.
 

что ж делать? как оставаться на xp - и торговать? 

ну не хочу дурацкую windows 7 - каличный дизайн у нее и кучу прог переносить и настраивать каждую. плюс настройка ярлыков на рабочем столе и стилей и цветов... и все равно будет похоже на ацтой. 

пробовать виртуальные машины - так наверное будет все тормозить . у меня два монитора - это на каждый монитор надо виртульную машину ставить ... 2 виртуалки... каждой по гигу оперативы. значит надо иметь 3 гига (более 3 гигов xp не видит)... гемор кароче 

 
Report_:

что ж делать? как оставаться на xp - и торговать? 

ну не хочу дурацкую windows 7 - каличный дизайн у нее и кучу прог переносить и настраивать каждую. плюс настройка ярлыков на рабочем столе и стилей и цветов... и все равно будет похоже на ацтой. 

пробовать виртуальные машины - так наверное будет все тормозить . у меня два монитора - это на каждый монитор надо виртульную машину ставить ... 2 виртуалки... каждой по гигу оперативы. значит надо иметь 3 гига (более 3 гигов xp не видит)... гемор кароче 

что вас так тянет в win7 ? возможность наступить на те-же грабли через год-два ??

Актуальная версия десктопной Win - 2010 .. 

кстати, виртуалки поддерживают два монитора :-)

PS/ Можно не парясь - ставьте Linux в качестве ручного "гипервизора" и крутите в нём необходимое :-) И кстати Mac в такой функции почти идеален.
но понимаю что в свете "кучи прог" и "ацтоя" это не решение. 

 
Report_:

что ж делать? как оставаться на xp - и торговать? 

ну не хочу дурацкую windows 7 - каличный дизайн у нее и кучу прог переносить и настраивать каждую. плюс настройка ярлыков на рабочем столе и стилей и цветов... и все равно будет похоже на ацтой

пробовать виртуальные машины - так наверное будет все тормозить . у меня два монитора - это на каждый монитор надо виртульную машину ставить ... 2 виртуалки... каждой по гигу оперативы. значит надо иметь 3 гига (более 3 гигов xp не видит)... гемор кароче 

А если хорошо подумать, что больше похоже на "ацтой", то что не нравится внешне или то что полный "ацтой" по железу???

 
Alexey Viktorov:

А если хорошо подумать, что больше похоже на "ацтой", то что не нравится внешне или то что полный "ацтой" по железу???

В зависимости от задач, которые требуются для повседневного пользования.

Если чел игроман 3D шутеров - скажет второй вариант,

если чел в основном сидит в прикладных программах - скажет первый вариант.

---

МТ кстати, не 3D шутер. Это прикладная программа. Отсюда и пачка вопросов у людей не игроманов...

 
Dikons:

В зависимости от задач, которые требуются для повседневного пользования.

Если чел игроман 3D шутеров - скажет второй вариант,

если чел в основном сидит в прикладных программах - скажет первый вариант.

---

МТ кстати, не 3D шутер. Это прикладная программа. Отсюда и пачка вопросов у людей не игроманов...

Я не имею права мешать вам заблуждаться.

 
Где то выше задавал уже вопрос к производителям МТ:  можно ли ожидать, что Вебтерминал будет отшлифован до приемлемого состояния ?
 
Dikons:
Где то выше задавал уже вопрос к производителям МТ:  можно ли ожидать, что Вебтерминал будет отшлифован до приемлемого состояния ?

Что значит "приемлемое состояние"? Пользовательские индикаторы и советники вряд-ли когда-то в обозримом будущем будут в вебтерминале.

Но не мне об этом судить, никогда не пользовался.

 
Alexey Viktorov:

... Пользовательские индикаторы и советники вряд-ли когда-то в обозримом будущем будут в вебтерминале...

Как раз это мне и не требуется - работаю только на японосвечном анализе на средние и (или) дальние дистанции.

1) Хотелось бы в Вебтерминале иметь возможность менять цветность графиков (помимо предъустановленных 3-х цветовых схем) под свои глаза.

2) Не лишне бы кнопку инструменты (вместо Вид > Инструменты)

3) В нижнем окошке (где все ордера) иметь возможность сортировки - шлёпнул по колонке цена - ордера отсортировались по ценам от больших к меньшим,

или по колонке символ - ордера сортируются по валютным парам.

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Вряд ли такие скромные запросы можно отнесть к труднорешаемым ...

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