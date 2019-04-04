Прекращается поддержка Windows XP/Windows 2003/Windows Vista c 01.10.2017 - страница 16

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Биться с миром трендом  неразумно.

Переходите на Windows 7/Windows 10 и не тратьте силы на войну с ветрянными мельницами.

 
Alexey Viktorov:

Надо быть чуток повнимательней. В первой цитате есть слова "Вот тут" и там действительно есть то, что вам надо. В следующей цитате инструкция как установить не последний билд МТ.

А если честно, то вас сложно понять. Просите билд 1745, но для МТ4 хотя такой номер билда у МТ5. В общем откройте ссылку от Андрея и найдите что вам надо, там есть и МТ4.

Извиняюсь, за неточность, да, билд 1745 относится к МТ5. Тороплюсь, сразу 10-ю вопросами приходится заниматься... ))
Я затеял поиск более свежего билда потому, что мой МТ4 с билдом 1090 (19-May-2017) никак не хочет подписываться на любой из сигналов! Из любого браузера пробовал. Если рассмотреть подробно, что браузер передаёт торговому Терминалу, увидим: "mql4buy://signal/subscribe/331374.Cyberdyne_Systems_G_and_L".

Терминал не реагирует, даже, если передавать данный URL, как рекомендует Google Chrome:
"D:\Program Files\MetaTrader 4\terminal.exe" "mql4buy://signal/subscribe/331374.Cyberdyne_Systems_G_and_L"

Провайдера сигнала я выбрал для примера, на любого другого раздающего также МТ4 не реагирует! В остальных аспектах МТ4 работает отлично, и давно, никаких проблем.

Прикрепил скриншоты окна Терминала и подокон настроек. Прим. МТ4, с упорством осла пытается заменять свои работающие экзешники апдэйтами, вообще не предназначенными для Win XP !!! Много месяцев с этим борюсь. Смахивает на вредительство... Но это другая тема )))

Какой последний билд MT4, работающий под Win-XP Pro и где его скачать?

 
grs777:

Извиняюсь, за неточность, да, билд 1745 относится к МТ5. Тороплюсь, сразу 10-ю вопросами приходится заниматься... ))
Я затеял поиск более свежего билда потому, что мой МТ4 с билдом 1090 (19-May-2017) никак не хочет подписываться на любой из сигналов! Из любого браузера пробовал.

Обновите браузер, как пишет терминал


 
Rashid Umarov:

Обновите браузер, как пишет терминал


Я ожидал подобного ответа, но уверен, что дело не в этом! Я пробовал передавать напрямую:
"D:\Program Files\MetaTrader 4\terminal.exe" "mql4buy://signal/subscribe/331374.Cyberdyne_Systems_G_and_L"

В этом случае БРАУЗЕР не нужен, но тоже не срабатывает! Значит дело не в этом.

Рабочую ОС засирать MSiE 8.x не рискну, но на всякий случай, проверю через ВИРТУАЛИЗАЦИЮ...

Хотел "подсунуть" источник сигналов через файл настроек (*.SET), но в хелпе на MT4 не предусмотрено параметров!
Я имею ввиду вот этот раздел справки на Терминал: Client Terminal / Tools / Configuration at Startup.

У меня МТ4 с билдом 1090, от 19-May-2017. Какой последний билд MT4, работающий под Win-XP Pro и где его скачать?

 
grs777:

Я ожидал подобного ответа, но уверен, что дело не в этом! Я пробовал передавать напрямую:
"D:\Program Files\MetaTrader 4\terminal.exe" "mql4buy://signal/subscribe/331374.Cyberdyne_Systems_G_and_L"

В этом случае БРАУЗЕР не нужен, но тоже не срабатывает! Значит дело не в этом.

Рабочую ОС засирать MSiE 8.x не рискну, но на всякий случай, проверю через ВИРТУАЛИЗАЦИЮ...

Какой последний билд MT4, работающий под Win-XP Pro и где его скачать?

Обновите браузер, как пишет терминал
 
Artyom Trishkin:
Обновите браузер, как пишет терминал
Благодарю за ответ. Вы говорите об этом предположительно? Вот тут мой ответ на аналогичное предложение: https://www.mql5.com/ru/forum/193991/page16#comment_10276202
Прекращается поддержка Windows XP/Windows 2003/Windows Vista c 01.10.2017
Прекращается поддержка Windows XP/Windows 2003/Windows Vista c 01.10.2017
  • 2019.01.15
  • www.mql5.com
Прекращается поддержка Windows XP/Windows 2003/Windows Vista c 01.10...
 

Другой вопрос.

Если у меня плечо 1:100, а я подписываюсь на сигнал с плечом 1:500, брокеры разные, какой предельный % от ДЕПОЗИТА нужно указать в настройках MT4, чтобы все ставки копировались в размере 3% от моего баланса?

 
grs777:

Какой последний билд MT4, работающий под Win-XP Pro и где его скачать?

Насколько помню: 1090 это и есть последний билд для ХР 32-битной.

 
Taras Slobodyanik:

Насколько помню: 1090 это и есть последний билд для ХР 32-битной.

Благодарю за советы. Да, появились необходимые вкладки у MT4.

 
как с 1 марта 2019  запустить metatrader 4 под windows xp ??
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