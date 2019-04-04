Прекращается поддержка Windows XP/Windows 2003/Windows Vista c 01.10.2017 - страница 16
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Надо быть чуток повнимательней. В первой цитате есть слова "Вот тут" и там действительно есть то, что вам надо. В следующей цитате инструкция как установить не последний билд МТ.
А если честно, то вас сложно понять. Просите билд 1745, но для МТ4 хотя такой номер билда у МТ5. В общем откройте ссылку от Андрея и найдите что вам надо, там есть и МТ4.
Извиняюсь, за неточность, да, билд 1745 относится к МТ5. Тороплюсь, сразу 10-ю вопросами приходится заниматься... ))
Я затеял поиск более свежего билда потому, что мой МТ4 с билдом 1090 (19-May-2017) никак не хочет подписываться на любой из сигналов! Из любого браузера пробовал. Если рассмотреть подробно, что браузер передаёт торговому Терминалу, увидим: "mql4buy://signal/subscribe/331374.Cyberdyne_Systems_G_and_L".
Терминал не реагирует, даже, если передавать данный URL, как рекомендует Google Chrome:
"D:\Program Files\MetaTrader 4\terminal.exe" "mql4buy://signal/subscribe/331374.Cyberdyne_Systems_G_and_L"
Провайдера сигнала я выбрал для примера, на любого другого раздающего также МТ4 не реагирует! В остальных аспектах МТ4 работает отлично, и давно, никаких проблем.
Прикрепил скриншоты окна Терминала и подокон настроек. Прим. МТ4, с упорством осла пытается заменять свои работающие экзешники апдэйтами, вообще не предназначенными для Win XP !!! Много месяцев с этим борюсь. Смахивает на вредительство... Но это другая тема )))
Какой последний билд MT4, работающий под Win-XP Pro и где его скачать?
Извиняюсь, за неточность, да, билд 1745 относится к МТ5. Тороплюсь, сразу 10-ю вопросами приходится заниматься... ))
Я затеял поиск более свежего билда потому, что мой МТ4 с билдом 1090 (19-May-2017) никак не хочет подписываться на любой из сигналов! Из любого браузера пробовал.
Обновите браузер, как пишет терминал
Обновите браузер, как пишет терминал
Я ожидал подобного ответа, но уверен, что дело не в этом! Я пробовал передавать напрямую:
"D:\Program Files\MetaTrader 4\terminal.exe" "mql4buy://signal/subscribe/331374.Cyberdyne_Systems_G_and_L"
В этом случае БРАУЗЕР не нужен, но тоже не срабатывает! Значит дело не в этом.
Рабочую ОС засирать MSiE 8.x не рискну, но на всякий случай, проверю через ВИРТУАЛИЗАЦИЮ...
Хотел "подсунуть" источник сигналов через файл настроек (*.SET), но в хелпе на MT4 не предусмотрено параметров!
Я имею ввиду вот этот раздел справки на Терминал: Client Terminal / Tools / Configuration at Startup.
У меня МТ4 с билдом 1090, от 19-May-2017. Какой последний билд MT4, работающий под Win-XP Pro и где его скачать?
Я ожидал подобного ответа, но уверен, что дело не в этом! Я пробовал передавать напрямую:
"D:\Program Files\MetaTrader 4\terminal.exe" "mql4buy://signal/subscribe/331374.Cyberdyne_Systems_G_and_L"
В этом случае БРАУЗЕР не нужен, но тоже не срабатывает! Значит дело не в этом.
Рабочую ОС засирать MSiE 8.x не рискну, но на всякий случай, проверю через ВИРТУАЛИЗАЦИЮ...
Какой последний билд MT4, работающий под Win-XP Pro и где его скачать?
Обновите браузер, как пишет терминал
Другой вопрос.
Если у меня плечо 1:100, а я подписываюсь на сигнал с плечом 1:500, брокеры разные, какой предельный % от ДЕПОЗИТА нужно указать в настройках MT4, чтобы все ставки копировались в размере 3% от моего баланса?
Какой последний билд MT4, работающий под Win-XP Pro и где его скачать?
Насколько помню: 1090 это и есть последний билд для ХР 32-битной.
Насколько помню: 1090 это и есть последний билд для ХР 32-битной.
Благодарю за советы. Да, появились необходимые вкладки у MT4.