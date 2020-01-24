Сервер для терминалов (MT4 в основном, возможно и для MT5 в будущем)
то тип диска значения вообще не имеет.
Имеет еще как. Только SSD
Имеет еще как. Только SSD
Ну вот к примеру у нас 2 сервера: 1 на SSD и 1 на HDD. На обоих стоит по 6-7 терминалов. За год работы разницы вообще никакой. Просто одинаково
лагает и ждешь активации каждого терминала. Сейчас обслуживание производим только ночью когда котировок нет на обоих
Ну вот к примеру у нас 2 сервера: 1 на SSD и 1 на HDD. На обоих стоит по 6-7 терминалов. За год работы разницы вообще никакой. Просто
одинаково лагает и ждешь активации каждого терминала. Сейчас обслуживание производим только ночью когда котировок нет на обоих
Когда по 100 терминалов будет, тогда заметите.
Зачем какое-то обслуживание проводить? Пыль вытираете с него?
Включил и пошел гулять по Питеру!
Когда по 100 терминалов будет, тогда заметите.
Зачем какое-то обслуживание проводить? Пыль вытираете с него?
Включил и пошел гулять по Питеру!
Ну хорошо =) У нас как раз около 100 и будет. Тогда возьмем SSD. У Вас есть такой опыт: установки большого количества терминалов на комп?А обслуживать нужно из-за особенности системы и работы самого терминала: иногда перенастроить чтото или отключить GBP к примеру из выборки символов и т.п. + на каждом сервере прога Python стоит на автозапуске и проверяет файлы которые пишет каждый советник. Если обновления файла нет или там странная информация он отправляет в телегу сообщение о проблеме на сервере у терминала конкретного. Мы лезем его обслуживать. Только это боль которую хотим прекратить.. =)
в контексте MT, обсуждать SSD vs HDD имеет смысл только если советники много и активно сами по себе читают/пишут на диск. Например общение между ними построено на файлах.
иначе разница только при старте ОС, что для сервера несущественно.Это редкое и сервисно/аварийное событие
вот количество ядер (потоков) процессора важно - чем их больше тем отзывчивее терминалы. Можно просто посчитать кол-во нитей в терминалах (примерно 1 на каждый чарт + 1 на каждый советник + 1 ) и прикинуть чтобы их было не слишком много на физический поток.
примерно так-же посчитать память.
Я запускал под 20 терминалов MT4 и MT5, на каждом по несколько экспертов. И другой вариант - под 10 терминалов, на каждом по 6 экспертов.
Для рабочих терминалов без ВЧ-торговли и без тяжёлых индикаторов не важно ничего, кроме достаточности памяти. Даже HDD устраивал, хотя первый вариант постоянно работал с файлами. SDD лучше будет, в основном ради надёжности.
Здесь основное требование - надёжность железа, электропитания и связи (с резервированием). Если это всё заводится в жилом помещении, то ещё проблема шумности, так что появляется интерес к жидкостному охлаждению.
Размер памяти заранее не подсчитаешь, зависит от экспертов, надо пробовать с устоявшимся набором терминалов/экспертов смотреть программой Resource Manager нагрузки на память и диск (на pagefile).
можно проще: память по сравнению с прочим стоит копейки. Просто забиваешь все свободные слоты и не паришься :-)
можно проще: память по сравнению с прочим стоит копейки. Просто забиваешь все свободные слоты и не паришься :-)
Можно. Но всегда лучше контролировать ситуацию - найти оптимум для своего случая. К тому же, в случае компьютера для оптимизации (это я обобщаю), даже памяти с большим запасом (по ошибочной оценке, или по выделенному бюджету) может не хватить для проца с большим кол-вом ядер или для оптимизации по тикам с большой историей.
работал на HDD
перешел на SSD (давно, на всех компах)
Может быть для терминалов и нужно больше оперативной (больше терминалов), но разница существенная хотя бы потому, что на ССД Windows работает быстрее.
Обслуживаю раз в месяц - перезагружаю сервер для обновлений. Все.
AMD Phenom 955, 12 GB оперативной памяти, SSD, UPS APC, LAN 100mb, Windows 7 помещается 20 терминалов без тормозов.
Ставил и больше, но смысла не увидел.
прыгает до 70 %
И то, на каждом терминале советники 1 - 3 шт. + тяжелый индикатор статистики (оптимизирую его постоянно, но когда с чет большой, то иногда подтормаживает)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день!
У нас идет работа с большим количеством терминалов по нашей стратегии. Мы платим за VPS много денег и работают они не очень. Хотим поставить свой сервер и потихоньку перенести терминалы туда. Копирование для нашей системы не подходит по нескольким причинам и озвучивать их тут нет смысла. ПАММ и МАММ счета есть, но тем не менее нужно обслуживать большое количество отдельных счетов.
Вопрос: на что обратить больше внимания при сборке компьютера для терминалов: на процессор, количество ядер, тактовую частоту, оператива, подкачка, SSD?
ПО моим наблюдениям (т.к. серверов много и есть с разными конфигурациями), то тип диска значения вообще не имеет. Оператива важна, это понятно. Но вот что важнее: оператива или проц именно для КОЛИЧЕСТВА терминалов - вот вопрос.
п.с. Нам не так важно скорость обработки сценария и т.п. типа близость к бирже и прочая ересь. Просто чтобы он адекватно работал с большим количеством терминалов( т.е. чтобы можно было работать, чтобы терминалы не зависали и можно было спокойно подключаться удаленно без лагов диких).