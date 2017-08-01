Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 37
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Поясню. У меня, в зависимости от величины плеча, рассчитывается доля средств на сделку, на основании чего определяется лот, которым открывается позиция. В свою очередь, в зависимости от величины лота, определяется расстояние в пунктах, которое необходимо пройти, чтобы получить убыток, равный назначенному проценту от величины текущего баланса. Так вот этот ход я называю риском.
А что ты называешь риском?
Олег, при выборе управляющего Я в первую очередь смотрю но доходность счёта, если она менее 3% в месяц - закрываю, и перехожу дальше по списку. Если доходность более 15% в месяц и счёту менее полугода, тогда смотрю просадку ради спортивного интереса. Если просадка более 20% - вкладку закрываю.
Что ищу: ищу прибыльность 5-8% стабильно более полугода, на графике не должно быть резких подъёмов, но могут быть резкие падения, просадка не более 20%, вот это и есть эффективность.
Что есть не эффективность в моём понимании: это резкий и красивый старт, вход на пол-котлеты, при этом несколько раз повезло и график выглядит привлекательно, прибыльность 50% в месяц. Это не эффективно в том плане, что однажды утром останется 2 цента на счету, а вот в первом случае счёт работает эффективно, и приносит стабильную прибыль. Лучше синица в руке, чем аист в небе.
видимо, без понимания того, что же на самом деле было ими принято...
Всё с пониманием ,с чувством,и толком . Правила в принципе ,такими же и останутся как и были,с теми же коэффициентами . Возможно ,что мало вероятно,будут какие то дополнения к существующим правилам
Добавил ; Название второй номинации останется,тоже прежним ,оно как никак подходит ей . Твоё предложение "умеренность" ,что то не вдохновило к сожалению .
Спасибо
Не пойму а зачем верификация для конкурса? Участник же депозит не на MQl5 открывает, а на банковском счёте брокера.
Хорошо, могу я верифицироваться, но не палиться на форуме и в конкурсе?
Не пойму а зачем верификация для конкурса? Участник же депозит не на MQl5 открывает, а на банковском счёте брокера.
Хорошо, могу я верифицироваться, но не палиться на форуме и в конкурсе?
Верифицированный пользователь не сможет зарегистрировать для конкурса несколько сигналов - только один.
Не пойму а зачем верификация для конкурса? Участник же депозит не на MQl5 открывает, а на банковском счёте брокера.
Хорошо, могу я верифицироваться, но не палиться на форуме и в конкурсе?
Если вы публичная ,известная личность ,например ,певец ,депутат,космонавт,губернатор какой - то конечно рассмотрим ваше предложение,в индивидуальном порядке :)
по поводу шарпа мысли вслух.
насколько понимаю, шарп вычисляется по балансу, в связи с этим у меня вопрос, какой из графиков вам как инвесторам больше нравится, и на каком будет какой шарп?
первая картинка - закрываются все убыточные сделки и сопровождаются прибыльные.
и другая картинка, предположительно сеточная технология
эквити - зеленый, баланс - синий
Здравствуйте, я так и не понял могу ли я верифицироваться для участия в конкурсе, но не публиковать свои персональные данные на форуме, то есть остаться под таинственным псевдонимом geratdc?)))
Вам нужно зарегистрировать сигнал, а это значит, что вы не можете быть не верифицированным.