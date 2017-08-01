Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 31
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У нас 1000$ должно быть на балансе т. е. для центовых это 10$.
Да, по фигу, Юрий... разберемся...
Да, по фигу, Юрий... разберемся...
:-)
Считаю, для конкурса режимы "БОГА и всё оружие" - просто необходимы...
Открой себе центовик, да не парься. С тысячей ты будешь сильно оглядываться, а с десятой будешь раскованным и свободным. ;)
Открой себе центовик, да не парься. С тысячей ты будешь сильно оглядываться, а с десятой будешь раскованным и свободным. ;)
Ну, разумеется понятно что специально для конкурса редко кто вытащит из бюджета 1000$ .
Ну писали не раз, что учитывается куча параметров. Я предположил, что могут быть ненужные трудности
Здравствуйте! Зашел на сайт https://www.mql5.com/ru, увидел информацию о регистрации на конкурс, можно немного подробнее о конкурсе, как можно верифицировать свой аккаунт на форуме и немного об оформлении сигнала, что это. С уважением, Александр.
Здравствуйте Александр
Вам надо сделать скан документов ,всё то же самое ,как вы проходите верификацию у брокеров - и отправить в сервисдеск . Всю остальную информацию ,которая касается проведения чемпионата,выкладывается тут ,следите за веткой
А можно скинуть в личку МТ5 брокера с центовым счётом? Что-то не нахожу таких. (((((
Пробовали поиск по фразе "торговый терминал metatrader 5"?
Добавлено: или такой запрос "metatrader 5 центовый счёт".
Запрещено:
Пополнять и снимать с счёта средства во время проведения конкурса.
ребейт считается пополнением счета?
запишите меня МТ4 на июль
Запрещено:
Пополнять и снимать с счёта средства во время проведения конкурса.
ребейт считается пополнением счета?
запишите меня МТ4 на июль
Он начисляется раз в месяц ,в конеце месяца ,его будет не сложно вычесть после конкурса