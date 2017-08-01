Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 31

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Yuriy Zaytsev:
У нас 1000$ должно быть на балансе т. е.  для центовых это 10$.
Кстати я припоминаю было одно дц где 1$ будет видеться  как 1000$
Но убей не помню , подробности в личку.

Да, по фигу, Юрий... разберемся...
 
Roman Shiredchenko:

Да, по фигу, Юрий... разберемся...
Ок :) Роман!
Это правильный настрой.

[Удален]  
Roman Shiredchenko:


:-)

Считаю, для конкурса режимы "БОГА и всё оружие" - просто необходимы...


Открой себе центовик, да не парься. С тысячей ты будешь сильно оглядываться, а с десятой будешь раскованным и свободным.  ;)
 
Олег avtomat:

Открой себе центовик, да не парься. С тысячей ты будешь сильно оглядываться, а с десятой будешь раскованным и свободным.  ;)
Абсолютно верно!

В трейдинге  если  убрать психологию ,  получается лучше.
 
Yuriy Zaytsev:
Ну, разумеется понятно что специально для конкурса редко кто вытащит из бюджета 1000$ .
Леша, а про пересчет поясни плиз, в чем сложность?


Ну писали не раз, что учитывается куча параметров. Я предположил, что могут быть ненужные трудности
 
colai:
Здравствуйте! Зашел на сайт https://www.mql5.com/ru, увидел информацию о регистрации на конкурс, можно немного подробнее о конкурсе, как можно верифицировать свой аккаунт на форуме и немного об оформлении сигнала, что это. С уважением, Александр.


Здравствуйте Александр 

Вам надо сделать скан документов ,всё то же самое ,как вы проходите верификацию у брокеров - и отправить в сервисдеск . Всю остальную информацию ,которая касается проведения чемпионата,выкладывается  тут ,следите за веткой

  

 
А можно скинуть в личку МТ5 брокера с центовым счётом? Что-то не нахожу таких. (((((
 
Uladzimir Kirychenka:
А можно скинуть в личку МТ5 брокера с центовым счётом? Что-то не нахожу таких. (((((


Пробовали поиск по фразе "торговый терминал metatrader 5"?


Добавлено: или такой запрос "metatrader 5 центовый счёт".

 

Запрещено:

Пополнять и снимать с счёта средства во время проведения конкурса.

ребейт считается пополнением счета?

запишите меня МТ4 на июль

 
Anatoliy Ivanov:

Запрещено:

Пополнять и снимать с счёта средства во время проведения конкурса.

ребейт считается пополнением счета?

запишите меня МТ4 на июль


Он начисляется раз в месяц ,в  конеце месяца ,его будет не сложно вычесть  после конкурса 
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