Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 42

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Похоже я Сергея уже не достану))

Вторая категория у него.

Насколько я понимаю, он открывает сделки по горизонтальным уровням

 

Ой парни , каюсь сам грешен, но  давайте политику не будем тут. Давйте ее в ветке Юмора травить, там ей самое место.

Пусть они там вверху все ( Порошенки  Путины Обамы Трампы Меркели вновь прибывшие и ныне уже повешеные   ) засовывают себе красивые перья в задницы , своим аппонентам вставляют  бананы, кричат какие они все славные и хорошие и как другие не правы. Но мы то знаем,  куда все они клонят. Приходят в страны исключительно где есть нефть и разрушают  их. Получают потоки беженцев и удивляются терору . Мирно двигают танки к соседним границам не посылая при этом своих детей воевать.

А мы тут просто будем делать свое маленькое и интересное дело!

 
Yuriy Zaytsev:

Ой парни , каюсь сам грешен, но  давайте политику не будем тут. Давйте ее в ветке Юмора травить, там ей самое место.

Пусть они там вверху все ( Порошенки  Путины Обамы Трампы Меркели вновь прибывшие и ныне уже повешеные   ) засовывают себе красивые перья в задницы , своим аппонентам вставляют  бананы, кричат какие они все славные и хорошие и как другие не правы. Но мы то знаем,  куда все они клонят. Приходят в страны исключительно где есть нефть и разрушают  их. Получают потоки беженцев и удивляются терору . Мирно двигают танки к соседним границам не посылая при этом своих детей воевать.

А мы тут просто будем делать свое маленькое и интересное дело!

Детей???
 
Yuriy Zaytsev:

Ой парни , каюсь сам грешен, но  давайте политику не будем тут. Давйте ее в ветке Юмора травить, там ей самое место.

Пусть они там вверху все ( Порошенки  Путины Обамы Трампы Меркели вновь прибывшие и ныне уже повешеные   ) засовывают себе красивые перья в задницы , своим аппонентам вставляют  бананы, кричат какие они все славные и хорошие и как другие не правы. Но мы то знаем,  куда все они клонят. Приходят в страны исключительно где есть нефть и разрушают  их. Получают потоки беженцев и удивляются терору . Мирно двигают танки к соседним границам не посылая при этом своих детей воевать.

А мы тут просто будем делать свое маленькое и интересное дело!


Надо же, что бан с человеком делает! )))
 
Alexey Volchanskiy:

Надо же, что бан с человеком делает! )))
нет нет, в ветке юмора - не проблема, там и обсудим у кого из политиков задница с перьями самая разноцветная
 
Yuriy Zaytsev:
нет нет, в ветке юмора - не проблема, там и обсудим у кого из политиков задница с перьями самая разноцветная

так тебя в юморе и забанили!
 
Alexey Volchanskiy:

так тебя в юморе и забанили!
горбатых и голубых только могила исправит
 
Andrey Dik:
горбатых и голубых только могила исправит

Андрей, тебя, как помню, тоже не пощадили )) 
 
Участвую. МТ5. Просьба напомнить за пару дней.
 
Aleksei Lazo:
Участвую. МТ5. Просьба напомнить за пару дней.


Приветствую 

У вас верификация не пройдена ,надо пройти её.

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