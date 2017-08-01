Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 42
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Похоже я Сергея уже не достану))
Вторая категория у него.
Насколько я понимаю, он открывает сделки по горизонтальным уровням
Ой парни , каюсь сам грешен, но давайте политику не будем тут. Давйте ее в ветке Юмора травить, там ей самое место.
Пусть они там вверху все ( Порошенки Путины Обамы Трампы Меркели вновь прибывшие и ныне уже повешеные ) засовывают себе красивые перья в задницы , своим аппонентам вставляют бананы, кричат какие они все славные и хорошие и как другие не правы. Но мы то знаем, куда все они клонят. Приходят в страны исключительно где есть нефть и разрушают их. Получают потоки беженцев и удивляются терору . Мирно двигают танки к соседним границам не посылая при этом своих детей воевать.
А мы тут просто будем делать свое маленькое и интересное дело!
Ой парни , каюсь сам грешен, но давайте политику не будем тут. Давйте ее в ветке Юмора травить, там ей самое место.
Пусть они там вверху все ( Порошенки Путины Обамы Трампы Меркели вновь прибывшие и ныне уже повешеные ) засовывают себе красивые перья в задницы , своим аппонентам вставляют бананы, кричат какие они все славные и хорошие и как другие не правы. Но мы то знаем, куда все они клонят. Приходят в страны исключительно где есть нефть и разрушают их. Получают потоки беженцев и удивляются терору . Мирно двигают танки к соседним границам не посылая при этом своих детей воевать.
А мы тут просто будем делать свое маленькое и интересное дело!
Ой парни , каюсь сам грешен, но давайте политику не будем тут. Давйте ее в ветке Юмора травить, там ей самое место.
Пусть они там вверху все ( Порошенки Путины Обамы Трампы Меркели вновь прибывшие и ныне уже повешеные ) засовывают себе красивые перья в задницы , своим аппонентам вставляют бананы, кричат какие они все славные и хорошие и как другие не правы. Но мы то знаем, куда все они клонят. Приходят в страны исключительно где есть нефть и разрушают их. Получают потоки беженцев и удивляются терору . Мирно двигают танки к соседним границам не посылая при этом своих детей воевать.
А мы тут просто будем делать свое маленькое и интересное дело!
Надо же, что бан с человеком делает! )))
Надо же, что бан с человеком делает! )))
нет нет, в ветке юмора - не проблема, там и обсудим у кого из политиков задница с перьями самая разноцветная
так тебя в юморе и забанили!
так тебя в юморе и забанили!
горбатых и голубых только могила исправит
Андрей, тебя, как помню, тоже не пощадили ))
Участвую. МТ5. Просьба напомнить за пару дней.
Приветствую
У вас верификация не пройдена ,надо пройти её.