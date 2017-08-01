Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 21
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А что такое верифицированный профиль? У меня он какой?
Документы свои сканируйте ,отправляете в сервисдеск для верификации
Документы свои сканируйте ,отправляете в сервисдеск для верификации
А ну это я в курсе. Но я ведь ничего не продаю зачем мне это? Ну а если я верифицируюсь например для конкурса, мне обязательно персональные данные на форуме светить? Представляете работодатель в яндексе мою фамилию наберёт а тут такое! И кто меня после этого на работу пригласит? Мы же как эти..как их... игроманы! Депозиты сливаем и ещё хотим - авось с новым индикатором повезёт!))). Да и вообще лишние вопросы мне ни к чему. Чем меньше работодатель знает о кандидате тем лучше спит)))
А торговые условия ,разные получатся у всех ,если плечи у всех разные . Участник с плечом 1:500 ,может себе больше вольностей ,чем 1:100 . Понятно ,что цена пункта одинаковая ,но один возьмёт 0.001 ,другой может позволить себе и 0.10 зайти
это понятно всё. но я говорю о том, что у всех стратегии ведь разные и кто то сознательно выберет счет с плечом 100, а не 500 или 1000. приналичии свободного выбора не может быть ущемления чьих то прав и возможностей, так как каждый сам выбирет себе плечо.
даже уверен, что не у всех будет плечо 500 если дать свободу выбора, то есть люди сознательно выбирут плечо меньше.
это понятно всё. но я говорю о том, что у всех стратегии ведь разные и кто то сознательно выберет счет с плечом 100, а не 500 или 1000. приналичии свободного выбора не может быть ущемления чьих то прав и возможностей, так как каждый сам выбирет себе плечо.
даже уверен, что не у всех будет плечо 500 если дать свободу выбора, то есть люди сознательно выбирут плечо меньше.
Я тоже за разные плечи, и даже за разные стартовые депозиты и не только центовые, любые реальные счета с минимум 100 единиц валюты счета с возможностью ввода вывода средств во время конкурса, как при этом вести расчеты прибыли я приводил формулы реализованные уже в экселе который выкладывал ранее.
Истинное удовольствие можно получить, если будут конкурсные условия:
плечо 1:1000
начальный депозит 1$ (старт)
конечный депозит 100$ (цель)
;)
но врядли такое будет принято
Я тоже за разные плечи, и даже за разные стартовые депозиты и не только центовые, любые реальные счета с минимум 100 единиц валюты счета с возможностью ввода вывода средств во время конкурса, как при этом вести расчеты прибыли я приводил формулы реализованные уже в экселе который выкладывал ранее.
А мне любые условия подходят.
Чем больше плечо, тем лучше.
Главное чтобы условия были разработаны до начала. Лучше всего стартовые условия равные для всех, что-бы не было склоков потом.
А мне любые условия подходят.
Чем больше плечо, тем лучше.
Главное чтобы условия были разработаны до начала. Лучше всего стартовые условия равные для всех, что-бы не было склоков потом.
Если эмулировать реальную торговлю ($1000), тогда нормальная контора вряд-ли даст плечо более 100, при депозите от 10 000 вообще не увидите более 100.
Если просто поиграться, тогда можно на центах взять плечо 2000.
Плечо в 100 предостаточно для торговли, но его никогда не хватает мартингейльщикам, впрочем как 2000)
С плечом 100 есть шанс продержаться на плаву немного дольше, чем с плечом 1000.
Так-как сам сейчас мартингейлю, то моё предложение оставить плечо 100, тогда все будут в одинаковом положении, хотя кому-то это очень неудобно, потому что мало, но так будет правдоподобнее к реальной торговле.
с вводом/выводом не могут ли возникнуть возможности для нечестных манипуляций? есть большие сомнения по этому поводу у меня.
Если другие показатели сигналов рассчитываются с учетом вводов выводов то ни каких манипуляции не помогут. а из формулы которую я приводил ввод ухудшает процент прибыли.
Насчет плеча - такие мысли
думаю можно его жестко не зажимать на конкретную величину, тем самым дать возможность большему количеству участников войти в конкурс , хочет человек 100 пусть выбирает сто - если хочет 500 или 1000 , пусть выбирает.
Не уверен , что разное плечо может создать неравные условия. Может есть иные мнения ?