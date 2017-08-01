Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 21

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geratdc:

А что такое верифицированный профиль? У меня он какой?




Документы свои сканируйте ,отправляете в сервисдеск для верификации  

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Server Muradasilov:


Документы свои сканируйте ,отправляете в сервисдеск для верификации  


А ну это я в курсе. Но я ведь ничего не продаю зачем мне это? Ну а если я верифицируюсь например для конкурса, мне обязательно персональные данные на форуме светить? Представляете работодатель в яндексе мою фамилию наберёт а тут такое! И кто меня после этого на работу пригласит? Мы же как эти..как их... игроманы! Депозиты сливаем и ещё хотим - авось с новым индикатором повезёт!))). Да и вообще лишние вопросы мне ни к  чему. Чем меньше работодатель знает о кандидате тем лучше спит)))
 
Server Muradasilov:

А торговые условия ,разные получатся у всех ,если плечи у всех разные . Участник с плечом 1:500  ,может себе больше вольностей ,чем 1:100 . Понятно ,что цена пункта одинаковая ,но один возьмёт 0.001 ,другой может позволить себе и 0.10  зайти

это понятно всё. но я говорю о том, что у всех стратегии ведь разные и кто то сознательно выберет счет с плечом 100, а не 500 или 1000. приналичии свободного выбора не может быть ущемления чьих то прав и возможностей, так как каждый сам выбирет себе плечо.
даже уверен, что не у всех будет плечо 500 если дать свободу выбора, то есть люди сознательно выбирут плечо меньше.
 
Andrey Dik:

это понятно всё. но я говорю о том, что у всех стратегии ведь разные и кто то сознательно выберет счет с плечом 100, а не 500 или 1000. приналичии свободного выбора не может быть ущемления чьих то прав и возможностей, так как каждый сам выбирет себе плечо.
даже уверен, что не у всех будет плечо 500 если дать свободу выбора, то есть люди сознательно выбирут плечо меньше.

Я тоже за разные плечи, и даже за разные стартовые депозиты и не только центовые, любые реальные счета с минимум 100 единиц валюты счета с возможностью ввода вывода  средств во время конкурса, как при этом вести расчеты прибыли я приводил формулы реализованные  уже в экселе который выкладывал ранее.
[Удален]  

Истинное удовольствие можно получить, если будут конкурсные условия:

плечо 1:1000

начальный депозит 1$  (старт)

конечный депозит 100$  (цель)

;)

но врядли такое будет принято

 
Sergey Gritsay:

Я тоже за разные плечи, и даже за разные стартовые депозиты и не только центовые, любые реальные счета с минимум 100 единиц валюты счета с возможностью ввода вывода  средств во время конкурса, как при этом вести расчеты прибыли я приводил формулы реализованные  уже в экселе который выкладывал ранее.
с вводом/выводом не могут ли возникнуть возможности для нечестных манипуляций? есть большие сомнения по этому поводу у меня.
 

А мне любые условия подходят.

Чем больше плечо, тем лучше.

Главное чтобы условия были разработаны до начала. Лучше всего стартовые условия равные для всех, что-бы не было склоков потом.

 
Uladzimir Izerski:

А мне любые условия подходят.

Чем больше плечо, тем лучше.

Главное чтобы условия были разработаны до начала. Лучше всего стартовые условия равные для всех, что-бы не было склоков потом.

Если эмулировать реальную торговлю ($1000), тогда нормальная контора вряд-ли даст плечо более 100, при депозите от 10 000 вообще не увидите более 100.

Если просто поиграться, тогда можно на центах взять плечо 2000.

Плечо в 100 предостаточно для торговли, но его никогда не хватает мартингейльщикам, впрочем как  2000)

С плечом 100 есть шанс продержаться на плаву немного дольше, чем с плечом 1000.

Так-как сам сейчас мартингейлю, то моё предложение оставить плечо 100, тогда все будут в одинаковом положении, хотя кому-то это очень неудобно, потому что мало, но так будет правдоподобнее к реальной торговле.

 
Andrey Dik:
с вводом/выводом не могут ли возникнуть возможности для нечестных манипуляций? есть большие сомнения по этому поводу у меня.

Если другие показатели сигналов рассчитываются с учетом вводов выводов то ни каких манипуляции не помогут. а из формулы которую я приводил ввод ухудшает процент прибыли.
 

Насчет плеча - такие мысли

думаю можно его жестко не зажимать на  конкретную величину, тем самым дать возможность большему количеству участников войти в конкурс , хочет человек 100 пусть выбирает сто - если хочет 500 или 1000 , пусть выбирает.

Не уверен , что разное плечо может создать неравные условия.  Может есть иные мнения ?

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