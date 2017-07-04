Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 3
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Здравствуйте! И меня запишите.
Trading Championship May
Депозит 10000$ плечо 100 , победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.Для терминалов MT5 можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4 пока решается проблема с задержками котировок, если MQ сервер не будет исправлен , откроем счета на других серверах
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Парни и Девушки - прилюдно слить - это не позор!
позор - это пройти мимо!
Но зато какой бонус - попасть в топ победителей!!!
Господа модераторы, единственная просьба: удаляйте пожалуйста посты троллей, и флуда.
Они только портят настроение, и раздувают ветку, а пройти мимо не могут.
Спасибо!
Trading Championship May
Депозит 10000$ плечо 100 , победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.Для терминалов MT5 можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4 пока решается проблема с задержками котировок, если MQ сервер не будет исправлен , откроем счета на других серверах
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Trading Championship May
Депозит 10000$ плечо 100 , победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.Для терминалов MT5 можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4 пока решается проблема с задержками котировок, если MQ сервер не будет исправлен , откроем счета на других серверах
Я так понимаю, что сообщение адресовано мне? Если это так, то подробнее пожалуйста
Виталий, я тебя записал на май.
Если не против.
Виталий, я тебя записал на май.
Если не против.
Нужно тогда что-то придумать, а то мои мониторинги рубит система, не правильные они у меня) Попробую к маю что-то накатать другое.
И ещё, принимаются все предложения по улучшению страницы мониторинга.
Касательно поднятого вопроса, можно ли участвовать реальным счётом.
Надо написать официальный вопрос в сервисдеск и основываться исключительно на официальном ответе администрации.
Если счёт начинает свою историю торгов с момента начала конкурса. То такой сигнал даже на момент завершения конкурса -- гарантированно не попадёт и даже не приблизится к первым десяткам страниц топа.
Если этот счёт спустя месяцы выживет -- и данный конкурс составит такому счёту рекламу/протекцию -- то что здесь такого плохого?
Это как раз будет не более чем реклама форуму и тому, что периодические конкурсы от участников форума тоже могут быть интересны и способствуют привлечению участников на форум.
Написали ?
вы у меня спрашиваете?
вы кто в этой ветке? вышедший погулять или организатор?
вы как организатор и организовывайте.
Учитель ? :)
Я вам ничего не должен ,вы как никогда активны :)
Учитель ? :)
Сэнсэй)))))