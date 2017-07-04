Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 3

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Serhii Shevchuk:
Здравствуйте! И меня запишите.

Trading Championship   May

Депозит 10000$  плечо 100  , победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

Для терминалов MT5 можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4 пока решается проблема с задержками котировок, если MQ сервер не будет исправлен , откроем счета  на других  серверах
№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server MuradasilovMetaTrader 5
Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5
 
 3Alexey Volchanskiy
 
 
 4

Denis Chugrin



 
 5

Alexander Ivanov



 
 6

Vladimir Zubov

 
 
 7

Serhii Shevchuk

 
 
 8Vitaly Muzichenko 
 
 9
 

 
 10
 
 
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 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"
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Парни и Девушки  - прилюдно слить  - это не позор!

позор - это пройти мимо!

Но зато какой бонус - попасть в топ  победителей!!!


 

Господа модераторы, единственная просьба: удаляйте пожалуйста посты троллей, и флуда.

Они только портят настроение, и раздувают ветку, а пройти мимо не могут.

Спасибо!

 
Vitaly Muzichenko:

Trading Championship   May

Депозит 10000$  плечо 100  , победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

Для терминалов MT5 можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4 пока решается проблема с задержками котировок, если MQ сервер не будет исправлен , откроем счета  на других  серверах
№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server MuradasilovMetaTrader 5
Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5
 
 3Alexey Volchanskiy
 
 
 4

Denis Chugrin



 
 5

Alexander Ivanov



 
 6

Vladimir Zubov

 
 
 7

Serhii Shevchuk

 
 
 8Vitaly Muzichenko 
 
 9
 

 
 10
 
 
 11
 
 
 12
 

 
 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"
 14
 
 
 15
 

 
 16
 
 
 17
 
 
 18
 
 
 19
 
 
 20
 
 
 21
 
 
 22
 
 
 23
 
 
 24
 
 
 
Yuriy Zaytsev:

Trading Championship   May

Депозит 10000$  плечо 100  , победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

Для терминалов MT5 можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4 пока решается проблема с задержками котировок, если MQ сервер не будет исправлен , откроем счета  на других  серверах
№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note





Я так понимаю, что сообщение адресовано мне? Если это так, то подробнее пожалуйста
 
Vitaly Muzichenko:
Я так понимаю, что сообщение адресовано мне? Если это так, то подробнее пожалуйста

Виталий, я тебя записал на май.
Если не против.
 
Yuriy Zaytsev:

Виталий, я тебя записал на май.
Если не против.

Нужно тогда что-то придумать, а то мои мониторинги рубит система, не правильные они у меня) Попробую к маю что-то накатать другое.

И ещё, принимаются все предложения по улучшению страницы мониторинга.

 
Andrey F. Zelinsky:


Касательно поднятого вопроса, можно ли участвовать реальным счётом.

Надо написать официальный вопрос в сервисдеск и основываться исключительно на официальном ответе администрации.

Если счёт начинает свою историю торгов с момента начала конкурса. То такой сигнал даже на момент завершения конкурса -- гарантированно не попадёт и даже не приблизится к первым десяткам страниц топа.

Если этот счёт спустя месяцы выживет -- и данный конкурс составит такому счёту рекламу/протекцию -- то что здесь такого плохого?

Это как раз будет не более чем реклама форуму и тому, что периодические конкурсы от участников форума тоже могут быть интересны и способствуют привлечению участников на форум.


Написали ?
 
А почему официального турнира нету от mql5 ?
 
Andrey F. Zelinsky:


вы у меня спрашиваете?

вы кто в этой ветке? вышедший погулять или организатор?

вы как организатор и организовывайте.


Учитель ? :)

Я вам ничего не должен ,вы как никогда активны :)

 
Server Muradasilov:


Учитель ? :)



Сэнсэй)))))

сэнсэй

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