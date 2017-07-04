Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 11
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Самый лучший способ определить победителя это эквити делить на просадку = самое большое число выигрывает ! допустим эквити 100$ : 10 = 10 , 100 : 15 = 6.6
Эквити - это уже то что можно положить в кошелек. Просадка при этом ни о чем не говорит.
Причем тут кошелек )) это будет самый лучший результат !
Эквити - это уже то что можно положить в кошелек. Просадка при этом ни о чем не говорит.
хРена, а ты чего не участвуешь? Боишься выставить всех круглыми ...?
хРена, а ты чего не участвуешь? Боишься выставить всех круглыми ...?
Я в списке если что !
Я в списке если что !
не понял. так ты выше сам с собой разговаривал? или ты - я не он?
Допустим на скачки я прихожу с больной старой и хромой лошадью- которая возила воду в фильме Веселые ребята, возраст которой лет 20 , а Вы с трехлеткой , арабским скакуном , в пятом поколении из рода победителей на бегах. Кто победит ?
Ну как то должны быть какие то более менее равные условия, при плече 100 и 500 будут разные условия. Тогда или все на хромых или все на арабских.
Да уже для МТ4 и МТ5 условия неравные на MQ demo, на МТ5 спред вдвое меньше. Теоретики блин ))
https://www.mql5.com/ru/forum/187993/page74#comment_4812584
Цель этого мероприятия кто-нибудь может озвучить ВРАЗУМИТЕЛЬНО?
Популизация МТ5!
))
Trading Championship May
Необходимо открыть счет на сервере MetaQuotes-Demo , Депозит 10000$ плечо 100 , торговать можно на платформе мт5 ( хедж/нетинг) или мт4.Зарегистрировать как сигнал, и запостить в данную тему.
Заявку можно оформить следующим образом.
Пользователь должен быть верифицирован, что бы исключить дублирующие ники. Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017
Нет каких либо иных ограничений.
Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.Можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4 РЕШЕНА проблема с задержками котировок.
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
Trading Championship May
Депозит 10000$ плечо 100 , победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.Для терминалов MT5 можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4 пока решается проблема с задержками котировок, если MQ сервер не будет исправлен , откроем счета на других серверах
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
а где почитать правила.