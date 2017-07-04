Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 11

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Denis Chugrin:
Самый лучший способ определить победителя это эквити делить на просадку = самое большое число выигрывает ! допустим эквити 100$ : 10 = 10  , 100 : 15 = 6.6
Эквити - это уже то что можно положить в кошелек. Просадка при этом ни о чем не говорит.
 
Renat Akhtyamov:
Эквити - это уже то что можно положить в кошелек. Просадка при этом ни о чем не говорит.

Причем тут кошелек )) это будет самый лучший результат !
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
Эквити - это уже то что можно положить в кошелек. Просадка при этом ни о чем не говорит.

хРена, а ты чего не участвуешь? Боишься выставить всех круглыми ...? 
 
mmmoguschiy-new:

хРена, а ты чего не участвуешь? Боишься выставить всех круглыми ...? 

Я в списке если что !
[Удален]  
Denis Chugrin:

Я в списке если что !

не понял. так ты выше сам с собой разговаривал?  или ты - я не он?

 
где почитать правила?
 
Yuriy Zaytsev:

Допустим на скачки я прихожу с больной старой и хромой лошадью-  которая возила воду в фильме Веселые ребята, возраст которой лет 20 , а Вы с трехлеткой ,  арабским скакуном , в пятом поколении из рода победителей на бегах. Кто победит ?

Ну как то должны быть какие то более менее равные условия, при плече 100 и 500 будут разные условия. Тогда или все на хромых или все на арабских.

Да уже для МТ4 и МТ5 условия неравные на MQ demo, на МТ5 спред вдвое меньше. Теоретики блин ))

https://www.mql5.com/ru/forum/187993/page74#comment_4812584

Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo
Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo
  • www.mql5.com
Предлагайте условия спарринга - время удержания и тд...
 
Alexander Laur:
Цель этого мероприятия кто-нибудь может озвучить ВРАЗУМИТЕЛЬНО?

Популизация МТ5!

))

 

Trading Championship   May

Необходимо открыть счет на сервере   MetaQuotes-Demo ,  Депозит 10000$  плечо 100  , торговать можно на платформе  мт5 ( хедж/нетинг) или мт4.Зарегистрировать как сигнал, и запостить в данную тему.

Заявку можно оформить следующим образом.

 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   

Пользователь должен быть верифицирован,  что бы исключить дублирующие ники.  Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017 

Нет каких либо иных ограничений. 

     Победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

Можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4  РЕШЕНА проблема с задержками котировок.
№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server MuradasilovMetaTrader 5
Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5
 
 3Alexey Volchanskiy
 
 
 4

Denis Chugrin



 
 5

Alexander Ivanov



 
 6

Vladimir Zubov

 
 
 7

Serhii Shevchuk

 
 
 8Vitaly Muzichenko 
 
 9

Vladimir Gorbachev

MetaTrader 4

 
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 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"
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Торговые сигналы для MetaTrader 5: YurazCompetitionMetaqotes
Торговые сигналы для MetaTrader 5: YurazCompetitionMetaqotes
  • Yuriy Zaytsev
  • www.mql5.com
Учавствую в спарринге Спарринг на демо счетах Metaqotes Competition , Please do not subscribe to this signal https://www.mql5.com/ru/forum/187993 http://mvs.hol.es/Monitoring/ МОНИТОРИНГ Очень прошу не садится на сигнал ,...
 
Yuriy Zaytsev:

Trading Championship   May

Депозит 10000$  плечо 100  , победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

Для терминалов MT5 можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4 пока решается проблема с задержками котировок, если MQ сервер не будет исправлен , откроем счета  на других  серверах
№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server MuradasilovMetaTrader 5
Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5
 
 3Alexey Volchanskiy
 
 
 4

Denis Chugrin



 
 5

Alexander Ivanov



 
 6

Vladimir Zubov

 
 
 7

Serhii Shevchuk

 
 
 8Vitaly Muzichenko 
 
 9

Vladimir Gorbachev

MetaTrader 4

 
 10
 
 
 11
 
 
 12
 

 
 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"
 14
 
 
 15
 

 
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а где почитать правила. 

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