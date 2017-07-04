Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 12

Новый комментарий
 
Vladislav Andruschenko:


а где почитать правила. 


Первый пост темы смотрели?
 
Vladimir Karputov:

Первый пост темы смотрели?


теперь увидел. 

начальный 10 000 плечо 100, МТ5 

меня запишите? 

 
Vladislav Andruschenko:


теперь увидел. 

начальный 10 000 плечо 100, МТ5 

меня запишите? 


Заявка принимается в свободной форме. Опубликуйте пост, что-то вроде: "Я хочу участвовать, запишите меня". Только обратите внимание, это регистрация на Май.
 
Vladislav Andruschenko:


а где почитать правила. 

Не успел оформить!  Вот правила


Trading Championship   May

Необходимо открыть счет на сервере   MetaQuotes-Demo ,  Депозит 10000$  плечо 100  , торговать можно на платформе  мт5 ( хедж/нетинг) или мт4.  Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.

Заявку можно оформить следующим образом. Но  можно в более свободной формю.  ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017

 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   

Пользователь должен быть верифицирован,  что бы исключить дублирующие ники.  Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017 

Нет каких либо иных ограничений. 

     Победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

Можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4  РЕШЕНА проблема с задержками котировок.
№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server MuradasilovMetaTrader 5
Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5
 
 3Alexey Volchanskiy
 
 
 4

Denis Chugrin



 
 5

Alexander Ivanov



 
 6

Vladimir Zubov

 
 
 7

Serhii Shevchuk

 
 
 8Vitaly Muzichenko 
 
 9

Vladimir Gorbachev

MetaTrader 4

 
 10Vladislav Andruschenko 
 
 11
 
 
 12
 

 
 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"
 14
 
 
 15
 

 
 16
 
 
 17
 
 
 18
 
 
 19
 
 
 20
 
 
 21
 
 
 22
 
 
 23
 
 
 24
 
 
Торговые сигналы для MetaTrader 5: YurazCompetitionMetaqotes
Торговые сигналы для MetaTrader 5: YurazCompetitionMetaqotes
  • Yuriy Zaytsev
  • www.mql5.com
Учавствую в спарринге Спарринг на демо счетах Metaqotes Competition , Please do not subscribe to this signal https://www.mql5.com/ru/forum/187993 http://mvs.hol.es/Monitoring/ МОНИТОРИНГ Очень прошу не садится на сигнал ,...
 

Я хочу участвовать в Спарринге. 

 
mmmoguschiy-new:

хРена, а ты чего не участвуешь? Боишься выставить всех круглыми ...? 

демо - это стриптиз, не боле, т.к. не попадаешь в реальные объемы спроса или предложения, соответственно - это игра на удачу.

не климатит

некогда короче говоря

 
Vladislav Andruschenko:

Я хочу участвовать в Спарринге. 

Добро пожаловать!

Trading Championship   May

Необходимо открыть счет на сервере   MetaQuotes-Demo ,  Депозит 10000$  плечо 100  , торговать можно на платформе  мт5 ( хедж/нетинг) или мт4.  Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.

Заявку можно оформить следующим образом. Но  можно в более свободной формю.  ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017

 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   

Пользователь должен быть верифицирован,  что бы исключить дублирующие ники.  Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017 

Нет каких либо иных ограничений. 

     Победитель определяется  по максимальному  эквити  в пятницу 02.06.2017  после завершения торговой сессии.

Можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4  РЕШЕНА проблема с задержками котировок.
№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server MuradasilovMetaTrader 5
Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5
 
 3Alexey Volchanskiy
 
 
 4

Denis Chugrin



 
 5

Alexander Ivanov



 
 6

Vladimir Zubov

 
 
 7

Serhii Shevchuk

 
 
 8Vitaly Muzichenko 
 
 9

Vladimir Gorbachev

MetaTrader 4

 
 10Vladislav Andruschenko 
 
 11
 
 
 12
 

 
 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"
 14
 
 
 15
 

 
 16
 
 
 17
 
 
 18
 
 
 19
 
 
 20
 
 
 21
 
 
 22
 
 
 23
 
 
 24
 
 
Торговые сигналы для MetaTrader 5: YurazCompetitionMetaqotes
Торговые сигналы для MetaTrader 5: YurazCompetitionMetaqotes
  • Yuriy Zaytsev
  • www.mql5.com
Учавствую в спарринге Спарринг на демо счетах Metaqotes Competition , Please do not subscribe to this signal https://www.mql5.com/ru/forum/187993 http://mvs.hol.es/Monitoring/ МОНИТОРИНГ Очень прошу не садится на сигнал ,...
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

демо - это стриптиз, не боле, т.к. не попадаешь в реальные объемы спроса или предложения, соответственно - это игра на удачу.

не климатит

некогда короче говоря


вот так всегда ))) деньги любят тишину 


айда в прогнозы и следствия. скучно...

 
Renat Akhtyamov:

демо - это стриптиз, не боле, т.к. не попадаешь в реальные объемы спроса или предложения, соответственно - это игра на удачу.

не климатит

некогда короче говоря

Если работает робот , Вы можете заняться более важными делами!

 
mmmoguschiy-new:

вот так всегда ))) деньги любят тишину 


айда в прогнозы и следствия. скучно...

Ничего личного, просто наблюдение по жизни.  Обратил внимание , кто тасуется  в ветке прогнозов практически никто сигналы не ведет,  - но прогнозы впечатляют.

1...5678910111213141516171819...147
Новый комментарий