Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а где почитать правила.
Первый пост темы смотрели?
Первый пост темы смотрели?
теперь увидел.
начальный 10 000 плечо 100, МТ5
меня запишите?
теперь увидел.
начальный 10 000 плечо 100, МТ5
меня запишите?
Заявка принимается в свободной форме. Опубликуйте пост, что-то вроде: "Я хочу участвовать, запишите меня". Только обратите внимание, это регистрация на Май.
а где почитать правила.
Не успел оформить! Вот правила
Trading Championship May
Необходимо открыть счет на сервере MetaQuotes-Demo , Депозит 10000$ плечо 100 , торговать можно на платформе мт5 ( хедж/нетинг) или мт4. Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.
Заявку можно оформить следующим образом. Но можно в более свободной формю. ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017
Пользователь должен быть верифицирован, что бы исключить дублирующие ники. Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017
Нет каких либо иных ограничений.
Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.Можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4 РЕШЕНА проблема с задержками котировок.
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
Я хочу участвовать в Спарринге.
хРена, а ты чего не участвуешь? Боишься выставить всех круглыми ...?
демо - это стриптиз, не боле, т.к. не попадаешь в реальные объемы спроса или предложения, соответственно - это игра на удачу.
не климатит
некогда короче говоря
Я хочу участвовать в Спарринге.
Добро пожаловать!
Trading Championship May
Необходимо открыть счет на сервере MetaQuotes-Demo , Депозит 10000$ плечо 100 , торговать можно на платформе мт5 ( хедж/нетинг) или мт4. Зарегистрировать как сигнал, и запостить заявку в данную тему.
Заявку можно оформить следующим образом. Но можно в более свободной формю. ВАЖНО , не начинайте торговать раньше 01.05.2017
Пользователь должен быть верифицирован, что бы исключить дублирующие ники. Начало 01.05.2017 - завершение 02.06.2017
Нет каких либо иных ограничений.
Победитель определяется по максимальному эквити в пятницу 02.06.2017 после завершения торговой сессии.Можно регистрировать прямо сейчас, для терминалов MT4 РЕШЕНА проблема с задержками котировок.
Denis Chugrin
Alexander Ivanov
Vladimir Zubov
Serhii Shevchuk
Vladimir Gorbachev
демо - это стриптиз, не боле, т.к. не попадаешь в реальные объемы спроса или предложения, соответственно - это игра на удачу.
не климатит
некогда короче говоря
вот так всегда ))) деньги любят тишину
айда в прогнозы и следствия. скучно...
демо - это стриптиз, не боле, т.к. не попадаешь в реальные объемы спроса или предложения, соответственно - это игра на удачу.
не климатит
некогда короче говоря
Если работает робот , Вы можете заняться более важными делами!
вот так всегда ))) деньги любят тишину
айда в прогнозы и следствия. скучно...
Ничего личного, просто наблюдение по жизни. Обратил внимание , кто тасуется в ветке прогнозов практически никто сигналы не ведет, - но прогнозы впечатляют.