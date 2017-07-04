Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 10

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Alexey Volchanskiy:
Что соперники будут судить друг друга???

Ты чт там куришь, с инв. пароля операций не совершить ))
копировщика и делов то...
 
Renat Akhtyamov:
копировщика и делов то...

Там речь шла о совершении операций на счете участника соревнований, который дал инвест. При чем тут копирование...
 

Снимите ограничение на открытие счета у конкретного дилера (тем более, он - не дилер). Пусть каждый участник сам определяет. 

И плечо я бы не лимитировал, это ведь - элемент стратегии. 

 
Алексей Тарабанов:

Снимите ограничение на открытие счета у конкретного дилера (тем более, он - не дилер). Пусть каждый участник сам определяет. 

И плечо я бы не лимитировал, это ведь - элемент стратегии. 

100% согласен. У меня дело пахнет писю..м, плечо очень мелкое)
 
Алексей Тарабанов:

Снимите ограничение на открытие счета у конкретного дилера (тем более, он - не дилер). Пусть каждый участник сам определяет. 

И плечо я бы не лимитировал, это ведь - элемент стратегии. 

как раз в этом то и идея, в смысле, чтобы ветку не грохнули...

Иначе на просторах чужого интернет ресурса халявный пиар получится.

Так что и МТ4 и МТ5 и выбор счета - на этом уже точка скорее всего.
 
Renat Akhtyamov:

как раз в этом то и идея, в смысле, чтобы ветку не грохнули...

Иначе на просторах чужого интернет ресурса халявный пиар получится.

Так что и МТ4 и МТ5 и выбор счета - на этом уже точка скорее всего.

В теории этот вопрос можно и нужно обсудить с MQ.  И если мы тут не будем кричать что то типа:

  -  я вот у этого брокера и у него там ну просто кайф

   - типа  булки  растут прямо в офисе на деревьях 

   - а  водку наливают прямо на ресепшн каждому

   - причем тройную порцию если счет отрываешь.

то о вряд ли грохнут!


 
Yuriy Zaytsev:

В теории этот вопрос можно и нужно обсудить с MQ.  И если мы тут не будем кричать что то типа:

  -  я вот у этого брокера и у него там ну просто кайф

   - типа  булки  растут прямо в офисе на деревьях 

   - а  водку наливают прямо на ресепшн каждому

   - причем тройную порцию если счет отрываешь.

то о вряд ли грохнут!


ок.

А почему плечо в рамки зажали?

Мне кажется, что не надо, главное - у всех одинаково денегггг - по 10 штук и идентичная мёртвая демо-котировка

 
Renat Akhtyamov:

ок.

А почему плечо в рамки зажали?

Мне кажется, что не надо, главное - у всех одинаково денегггг - по 10 штук и идентичная мёртвая демо-котировка

Допустим на скачки я прихожу с больной старой и хромой лошадью-  которая возила воду в фильме Веселые ребята, возраст которой лет 20 , а Вы с трехлеткой ,  арабским скакуном , в пятом поколении из рода победителей на бегах. Кто победит ?

Ну как то должны быть какие то более менее равные условия, при плече 100 и 500 будут разные условия. Тогда или все на хромых или все на арабских.

[Удален]  
Думаю, условия пусть будут как сейчас, но победителя выявлять по нескольким критериям, как было указано выше. Депо, плечо и котировки у всех одинаковые.
 
Самый лучший способ определить победителя это эквити делить на просадку = самое большое число выигрывает ! допустим эквити 100$ : 10 = 10  , 100 : 15 = 6.6
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