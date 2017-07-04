Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 10
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Что соперники будут судить друг друга???
Ты чт там куришь, с инв. пароля операций не совершить ))
копировщика и делов то...
Там речь шла о совершении операций на счете участника соревнований, который дал инвест. При чем тут копирование...
Снимите ограничение на открытие счета у конкретного дилера (тем более, он - не дилер). Пусть каждый участник сам определяет.
И плечо я бы не лимитировал, это ведь - элемент стратегии.
Снимите ограничение на открытие счета у конкретного дилера (тем более, он - не дилер). Пусть каждый участник сам определяет.
И плечо я бы не лимитировал, это ведь - элемент стратегии.
Снимите ограничение на открытие счета у конкретного дилера (тем более, он - не дилер). Пусть каждый участник сам определяет.
И плечо я бы не лимитировал, это ведь - элемент стратегии.
как раз в этом то и идея, в смысле, чтобы ветку не грохнули...
Иначе на просторах чужого интернет ресурса халявный пиар получится.Так что и МТ4 и МТ5 и выбор счета - на этом уже точка скорее всего.
как раз в этом то и идея, в смысле, чтобы ветку не грохнули...
Иначе на просторах чужого интернет ресурса халявный пиар получится.Так что и МТ4 и МТ5 и выбор счета - на этом уже точка скорее всего.
В теории этот вопрос можно и нужно обсудить с MQ. И если мы тут не будем кричать что то типа:
- я вот у этого брокера и у него там ну просто кайф
- типа булки растут прямо в офисе на деревьях
- а водку наливают прямо на ресепшн каждому
- причем тройную порцию если счет отрываешь.
то о вряд ли грохнут!
В теории этот вопрос можно и нужно обсудить с MQ. И если мы тут не будем кричать что то типа:
- я вот у этого брокера и у него там ну просто кайф
- типа булки растут прямо в офисе на деревьях
- а водку наливают прямо на ресепшн каждому
- причем тройную порцию если счет отрываешь.
то о вряд ли грохнут!
ок.
А почему плечо в рамки зажали?
Мне кажется, что не надо, главное - у всех одинаково денегггг - по 10 штук и идентичная мёртвая демо-котировка
ок.
А почему плечо в рамки зажали?
Мне кажется, что не надо, главное - у всех одинаково денегггг - по 10 штук и идентичная мёртвая демо-котировка
Допустим на скачки я прихожу с больной старой и хромой лошадью- которая возила воду в фильме Веселые ребята, возраст которой лет 20 , а Вы с трехлеткой , арабским скакуном , в пятом поколении из рода победителей на бегах. Кто победит ?
Ну как то должны быть какие то более менее равные условия, при плече 100 и 500 будут разные условия. Тогда или все на хромых или все на арабских.