Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 28

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Странно , в виджитах  нет эквити , вижу только зафиксированный баланс

 
Evgeny Belyaev:


Некоторые уже в нормальной просадке.

А я все сижу и жду сигнала от перепроданной перекуплености.

Это хорошая стратегия, пока я тоже её придерживаюсь (по крайней мере демо-деньги целыми останутся), глядишь - все сольют, а мы вдвоем останемся. В правилах же не сказано, что нужно совершать сделки, главное что бы эквити было больше чем у остальных.
 
Andrey Dik:
Это хорошая стратегия, пока я тоже её придерживаюсь (по крайней мере демо-деньги целыми останутся), глядишь - все сольют, а мы вдвоем останемся. В правилах же не сказано, что нужно совершать сделки, главное что бы эквити было больше чем у остальных.

Вот честно, первый раз встречаю такую необычную стратегию :). И что самое главное - таки да, эта стратегия имеет шансы жить!
 
Vladimir Karputov:

Вот честно, первый раз встречаю такую необычную стратегию :). И что самое главное - таки да, эта стратегия имеет шансы жить!
Если все сливают!!! ТО ПЕРВОЕ МЕСТО!
 
Vladimir Karputov:

Вот честно, первый раз встречаю такую необычную стратегию :). И что самое главное - таки да, эта стратегия имеет шансы жить!

Да это офигенная стратегия! 13% годовых гарантированно если положить на специальный инвестиционный счет +% на свободный остаток. В этоге можно 20% годовых делать не совершая ни одной сделки. 

Правда скучно очень.

 

https://www.mql5.com/ru/charts/6798118/eurjpy-m5-metaquotes-software-corp

немного информации о входах

входы на достаточно мелких движениях, для набора жирка  и попытки залезть в столбик мартина.



График EURJPY, M5, 2017.03.27 07:51 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
График EURJPY, M5, 2017.03.27 07:51 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
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График EURJPY, M5, MetaQuotes Software Corp.: EURJPY
 
Andrey Dik:

Да это офигенная стратегия! 13% годовых гарантированно если положить на специальный инвестиционный счет +% на свободный остаток. В этоге можно 20% годовых делать не совершая ни одной сделки. 

Правда скучно очень.

Наверно надо пришпорить  , не сильно,  даже не уколоть а скорее погладить , что бы хотя бы сдвинуться со стартовой линии.

 
Могет быть я чего не понимаю... Мне казалось, что эквити должен расти вверх что бы победить? Не? Как погляжу это мало кого заботит.)))
 

чуваки у меня проблема.    Я не могу в терминале войти в торговый счет метаквотес

к брокеру могу, а к метаквотам нет.  У меня Макбук

 
Yuriy Zaytsev:

Наверно надо пришпорить  , не сильно,  даже не уколоть а скорее погладить , что бы хотя бы сдвинуться со стартовой линии.

Не надо её трогать, сама пойдет.
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