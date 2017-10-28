Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 28
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Странно , в виджитах нет эквити , вижу только зафиксированный баланс
Некоторые уже в нормальной просадке.
А я все сижу и жду сигнала от перепроданной перекуплености.
Это хорошая стратегия, пока я тоже её придерживаюсь (по крайней мере демо-деньги целыми останутся), глядишь - все сольют, а мы вдвоем останемся. В правилах же не сказано, что нужно совершать сделки, главное что бы эквити было больше чем у остальных.
Вот честно, первый раз встречаю такую необычную стратегию :). И что самое главное - таки да, эта стратегия имеет шансы жить!
Вот честно, первый раз встречаю такую необычную стратегию :). И что самое главное - таки да, эта стратегия имеет шансы жить!
Вот честно, первый раз встречаю такую необычную стратегию :). И что самое главное - таки да, эта стратегия имеет шансы жить!
Да это офигенная стратегия! 13% годовых гарантированно если положить на специальный инвестиционный счет +% на свободный остаток. В этоге можно 20% годовых делать не совершая ни одной сделки.
Правда скучно очень.
https://www.mql5.com/ru/charts/6798118/eurjpy-m5-metaquotes-software-corp
немного информации о входах
входы на достаточно мелких движениях, для набора жирка и попытки залезть в столбик мартина.
Да это офигенная стратегия! 13% годовых гарантированно если положить на специальный инвестиционный счет +% на свободный остаток. В этоге можно 20% годовых делать не совершая ни одной сделки.
Правда скучно очень.
Наверно надо пришпорить , не сильно, даже не уколоть а скорее погладить , что бы хотя бы сдвинуться со стартовой линии.
чуваки у меня проблема. Я не могу в терминале войти в торговый счет метаквотес
к брокеру могу, а к метаквотам нет. У меня Макбук
Наверно надо пришпорить , не сильно, даже не уколоть а скорее погладить , что бы хотя бы сдвинуться со стартовой линии.