Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 33

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Vitaly Muzichenko:
Похоже вы с Евгением действительно решили выиграть, все сольют, а ваш счёт будет целый =)

:-) это если сольют, а если нет

 
Yuriy Zaytsev:

:-) это если сольют, а если нет

у кого есть SL из тех, кто уже начал торговлю? в конкурсных условиях и без SL каковы шансы остаться на плаву, ведь нужно идти на риск повышенной загрузки депо?

давайте глядеть правде в глаза, у нас с Евгением самые высокие шансы. гыыы)))

 
Andrey Dik:
Я не нарушаю правил. Ваш протест отклоняется.

Мониторинг счетов участников.

№  Участники чемпионата
% роста
Эквити
 ПлатформаСпаринг сигналы , не подписывайтесь - сольете
Примечание 
 1Server Muradasilov 0%

11 223.67 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса
 2Yuriy Zaytsev 13.39%

11 211.22 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaevнет старта

10 000.00 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik 0%

 9 900.00 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin 1.76%

10 162.00 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin 0.00%

7 914.90 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev  -4.51%

9 548.82 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko 2.28%

9 764.44 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay 0.51%

9 962.18 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov  -27.37%

6 042.72 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov 1.05%

10 105.12 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875
 
 12Alexey Kozitsyn -1.67%

9 833.34 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/28383 

    
 
 14Vladimir Lekhovitser 4.53%

10 100.04 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283817 


   
 

Плечо 100

депо 10000$

сервер MetaQuotes-Demo

зарегистрировать сигнал , что то типа   https://www.mql5.com/ru/signals/282872

старт конкурса 27.03.2017  - завершение 28.04.2017

МОЖНО РАБОТАТЬ РУКАМИ! 

запись идет до 10.04.2017

 



Место пока ставлю не по эквити а по жирку

Sparring Demo-account MQL
Sparring Demo-account MQL
  • view.new10.top
Спарринг на демо-счетах MetaQuotes Старт 27.03.2017 - завершение 28.04.2017 Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: 10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал
 
Andrey Dik:
у кого есть SL из тех, кто уже начал торговлю? в конкурсных условиях и без SL каковы шансы остаться на плаву, ведь нужно идти на риск повышенной загрузки депо?

Ну у меня примерно так, тайм М1


 
Vitaly Muzichenko:

Ну у меня примерно так, тайм М1

Ну да... выглядит жутковато...
 
Yuriy Zaytsev:

Мониторинг счетов участников.

№  Участники чемпионата
% роста
Эквити
 ПлатформаСпаринг сигналы , не подписывайтесь - сольете
Примечание 
 1Server Muradasilov 0%

11 223.67 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса
 2Yuriy Zaytsev 13.39%

11 211.22 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaevнет старта

10 000.00 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dikнет старта

10 000.00 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin 1.76%

10 162.00 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin 0.00%

7 914.90 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev  -4.51%

9 548.82 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko 2.28%

9 764.44 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay 0.51%

9 962.18 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov  -27.37%

6 042.72 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov 1.05%

10 105.12 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875
 
 12Alexey Kozitsyn -1.67%

9 833.34 USD

MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/28383 

    
 
 14Vladimir Lekhovitser 4.53%

10 100.04 USD

MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283817 


   
 

Что значит нет старта?! Я протестую!
 
Andrey Dik:
Что значит нет старта?! Я протестую!
Я тоже! Почему нет старта до сих пор, поджидаете момент ...
 
Vitaly Muzichenko:
Я тоже! Почему нет старта до сих пор, поджидаете момент ...
Я не нарушаю правил. Ваш протест отклоняется.
 
Andrey Dik:
Я не нарушаю правил. Ваш протест отклоняется.
Просто становиться иногда страшно, что шанс выиграть уменьшается, первый конкурент - Зайцев, второй - вы с Евгением. 
 
Andrey Dik:
Что значит нет старта?! Я протестую!

Ваша лошадь не стартовала, она медленно двинулась в путь, никто даже не заметил  старт и ее робкий и тихий шаг.

При этом она постоянно останавливается у зрительских трибун и постоянно кушает  цветы в горшочках,  которые призваны украшать стадион.

С почином!

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