Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 33
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Похоже вы с Евгением действительно решили выиграть, все сольют, а ваш счёт будет целый =)
:-) это если сольют, а если нет
:-) это если сольют, а если нет
у кого есть SL из тех, кто уже начал торговлю? в конкурсных условиях и без SL каковы шансы остаться на плаву, ведь нужно идти на риск повышенной загрузки депо?
давайте глядеть правде в глаза, у нас с Евгением самые высокие шансы. гыыы)))
Я не нарушаю правил. Ваш протест отклоняется.
Мониторинг счетов участников.
11 223.67 USD
11 211.22 USD
10 000.00 USD
9 900.00 USD
10 162.00 USD
7 914.90 USD
9 548.82 USD
9 764.44 USD
9 962.18 USD
6 042.72 USD
10 105.12 USD
9 833.34 USD
10 100.04 USD
Плечо 100
депо 10000$
сервер MetaQuotes-Demo
зарегистрировать сигнал , что то типа https://www.mql5.com/ru/signals/282872
старт конкурса 27.03.2017 - завершение 28.04.2017
МОЖНО РАБОТАТЬ РУКАМИ!
запись идет до 10.04.2017
Место пока ставлю не по эквити а по жирку
у кого есть SL из тех, кто уже начал торговлю? в конкурсных условиях и без SL каковы шансы остаться на плаву, ведь нужно идти на риск повышенной загрузки депо?
Ну у меня примерно так, тайм М1
Ну у меня примерно так, тайм М1
Мониторинг счетов участников.
11 223.67 USD
11 211.22 USD
10 000.00 USD
10 000.00 USD
10 162.00 USD
7 914.90 USD
9 548.82 USD
9 764.44 USD
9 962.18 USD
6 042.72 USD
10 105.12 USD
9 833.34 USD
10 100.04 USD
Что значит нет старта?! Я протестую!
Я тоже! Почему нет старта до сих пор, поджидаете момент ...
Я не нарушаю правил. Ваш протест отклоняется.
Что значит нет старта?! Я протестую!
Ваша лошадь не стартовала, она медленно двинулась в путь, никто даже не заметил старт и ее робкий и тихий шаг.
При этом она постоянно останавливается у зрительских трибун и постоянно кушает цветы в горшочках, которые призваны украшать стадион.
С почином!