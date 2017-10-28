Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 9
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Ну тут такое дело, что 20-ю % в месяц не отделаешься ))
Для тех, кто успешно торгует оно не надо. Деньги тишину любят.(с)
Для тех, кто говорит, что он успешно торгует - оно тоже не надо. Покажет некомпетентность.
А вот -кому оно надо? Эт ума не приложу.
Ну если не выиграть, а показать стабильную торговлю... Но вдруг с той стороны руками кто-то торгует?
где показано "авт" или "руч" против каждого ордера/позиции
Целей несколько: проверка своих роботов, привлечение к системе Сигналы, популяризация MT5 и MQL5 + MT4 MQL4.
опять же магия цифр https://www.mql5.com/ru/forum/13264
Evgeny Belyaev:
Плечо какое ставить 1:100?
Предлагаю, сроками торговли не ограничиваться, то есть до нового года 2018.,Торговля ручная= торговля роботам...
Да и рынок торговли определить акции, валюта и т.д....
А вот -кому оно надо? Эт ума не приложу.
Предлагаю, сроками торговли не ограничиваться, то есть до нового года 2018.,Торговля ручная= торговля роботам...
Да и рынок торговли определить акции, валюта и т.д....
Ну уж нет, кто оплатит мое время и ресурсы?
Предлагаю, сроками торговли не ограничиваться, то есть до нового года 2018.,Торговля ручная= торговля роботам...
Торгуйте как торгуете ,в канун нового года посмотрим ,наверняка найдутся и такие кто вас поддержит ,пусть наши спарринги будут ежемесячные (промежуточные), ваши -годичные ,одно другому не мешает ,я там и там участвовать буду
Любое соревнование вызывает интерес. Это в природе человека. Поэтому, найдутся и участники и зрители. Если вы не рептилоид, конечно. Хотя, как утверждают рептилоиды, ничто человеческое и им не чуждо ))
Плечо 100
депо 10000$
сервер MetaQuotes-Demo
зарегистрировать сигнал что то типа https://www.mql5.com/ru/signals/282872
старт конкурса 27.03.2017 - завершение 28.04.2017