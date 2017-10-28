Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 9

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Igor Volodin:
Ну тут такое дело, что 20-ю % в месяц не отделаешься ))

Для тех, кто успешно торгует оно не надо. Деньги тишину любят.(с)

Для тех, кто говорит, что он успешно торгует - оно тоже не надо. Покажет некомпетентность.

А вот -кому оно надо? Эт ума не приложу.

 
Igor Volodin:
Ну если не выиграть, а показать стабильную торговлю... Но вдруг с той стороны руками кто-то торгует?
Да, это вопрос... Почему в сигналах не видно, чем открыты позиции, на мой взгдяд должна быть ещё колонка в истории торговли, где показано "авт" или "руч" против каждого ордера/позиции
 
К участию в спарринге допускаются - автоматическая торговля,ручная  ,ограничений нет 
 
Andrey Dik:
где показано "авт" или "руч" против каждого ордера/позиции
А если я программным кнопкодавом пользуюсь для открытия позиций, то тоже будет стоять "авт"
 

Целей несколько: проверка своих роботов, привлечение к системе Сигналы, популяризация MT5 и MQL5 + MT4 MQL4.

опять же магия цифр  https://www.mql5.com/ru/forum/13264


Evgeny Belyaev:
Плечо какое ставить 1:100?

Предлагаю, сроками торговли не ограничиваться, то есть до нового года 2018.,Торговля ручная= торговля роботам...

Да и рынок торговли определить акции, валюта и т.д....

 
Yuriy Asaulenko:

А вот -кому оно надо? Эт ума не приложу.

Любое соревнование вызывает интерес. Это в природе человека. Поэтому, найдутся и участники и зрители. Если вы не рептилоид, конечно.  Хотя, как утверждают рептилоиды, ничто человеческое и им не чуждо ))
 
Sergey Novokhatskiy:

Предлагаю, сроками торговли не ограничиваться, то есть до нового года 2018.,Торговля ручная= торговля роботам...

Да и рынок торговли определить акции, валюта и т.д....


Ну уж нет, кто оплатит мое время и ресурсы?
 
Sergey Novokhatskiy:
Предлагаю, сроками торговли не ограничиваться, то есть до нового года 2018.,Торговля ручная= торговля роботам...

Торгуйте как торгуете ,в канун нового года посмотрим ,наверняка найдутся и такие кто вас поддержит ,пусть наши спарринги будут ежемесячные (промежуточные), ваши -годичные ,одно другому не мешает ,я там и там участвовать буду 
 
Igor Volodin:
Любое соревнование вызывает интерес. Это в природе человека. Поэтому, найдутся и участники и зрители. Если вы не рептилоид, конечно.  Хотя, как утверждают рептилоиды, ничто человеческое и им не чуждо ))
 
 Участники чемпионата
 ПлатформаСпаринг сигналы , не подписывайтесь - сольете
Примечание 
Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса
Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
Evgeny Belyaev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
Andrey Dik MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
Alexandr Saprykin MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235
 
Igor Volodin MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 

 
 

 
 

 
 

Плечо 100

депо 10000$

сервер MetaQuotes-Demo

зарегистрировать сигнал  что то типа   https://www.mql5.com/ru/signals/282872

старт конкурса 27.03.2017  - завершение 28.04.2017

Торговые сигналы для MetaTrader 5: Sparring
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Sparring
  • Server Muradasilov
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал Sparring для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
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