Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 22

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Renat Akhtyamov:
не а
ладно, я уже всё перепробывал - не получается. утром админ придет, надеюсь, научит уму разуму.
 

Пора взбодрить соперников!

 
Алексей Тарабанов:

Итожу (извините). 

На двух десятках страниц вполне-таки уважаемые участники Форума предложили создать Метаквотам собственную КУХНЮ.

Торгуют друг с другом без выхода на рынок на котировках демо-сервера, после чего призеры делят общак. 

Я с этого начинал в 1996 лохматом году. 

:(


Никто ,ни чего не предлагал ,просто .вели светскую беседу ,обсуждали что то,,.  и вот буквально несколькими минутами назад ,узнали ,что были замечены за дележом общака  демо-сервера   :)
 
Server Muradasilov:

Таблица из виджетов ,не помешала бы 

Могу предложить сторонний хостинг, он пустой не первый год, это мой тестовый.

Если администрация не против, то в личку скиньте виджеты, а Я их добавлю

 
Yuriy Zaytsev:

Пора взбодрить соперников!


Прикольно... У меня даже на оптимизацию времени не хватило..А старт уже на носу... Ну да ладно.

Главное участие)))

 
Vitaly Muzichenko:

Могу предложить сторонний хостинг, он пустой не первый год, это мой тестовый.

Если администрация не против, то в личку скиньте виджеты, а Я их добавлю


А где мы будем на эту таблицу смотреть ?
 
Yuriy Zaytsev:

Пора взбодрить соперников!

Это не серъёзно... И шкалы времени не видно!

Вот так нужно:

за 1 день 158%.

:)

 
Vitaly Muzichenko:

Могу предложить сторонний хостинг, он пустой не первый год, это мой тестовый.

Если администрация не против, то в личку скиньте виджеты, а Я их добавлю


Скинул
 
Server Muradasilov:

А где мы будем на эту таблицу смотреть ?
По прямой ссылке, добавленной в первом сообщении
 

СПАРРИНГ ОБЪЯВЛЯЮ ОТКРЫТЫМ  -

всем удачи

 


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