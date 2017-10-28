Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 22
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не а
Пора взбодрить соперников!
Итожу (извините).
На двух десятках страниц вполне-таки уважаемые участники Форума предложили создать Метаквотам собственную КУХНЮ.
Торгуют друг с другом без выхода на рынок на котировках демо-сервера, после чего призеры делят общак.
Я с этого начинал в 1996 лохматом году.
:(
Никто ,ни чего не предлагал ,просто .вели светскую беседу ,обсуждали что то,,. и вот буквально несколькими минутами назад ,узнали ,что были замечены за дележом общака демо-сервера :)
Таблица из виджетов ,не помешала бы
Могу предложить сторонний хостинг, он пустой не первый год, это мой тестовый.
Если администрация не против, то в личку скиньте виджеты, а Я их добавлю
Пора взбодрить соперников!
Прикольно... У меня даже на оптимизацию времени не хватило..А старт уже на носу... Ну да ладно.
Главное участие)))
Могу предложить сторонний хостинг, он пустой не первый год, это мой тестовый.
Если администрация не против, то в личку скиньте виджеты, а Я их добавлю
А где мы будем на эту таблицу смотреть ?
Пора взбодрить соперников!
Это не серъёзно... И шкалы времени не видно!
Вот так нужно:
за 1 день 158%.
:)
Могу предложить сторонний хостинг, он пустой не первый год, это мой тестовый.
Если администрация не против, то в личку скиньте виджеты, а Я их добавлю
Скинул
А где мы будем на эту таблицу смотреть ?
СПАРРИНГ ОБЪЯВЛЯЮ ОТКРЫТЫМ -
всем удачи