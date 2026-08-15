Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 289
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печально это.. :-(
значит пока не появится и не будет указателя на член-функцию (слово то какое ойё) про человечий ОО в MQL говорить преждевременно
Насильный перевод терминала в portable-режим.
У меня наоборот, всегда устанавливается не в portable-режиме, приходится переносить exe-шники, удалять остатки с чисткой всех папок и в ручную уже делать portable.
Вообще странно, что разработчики не добавили выбор режима в окне установщика, при первичной установке терминала.
Если разработчики прочитают, было бы удобней если добавили бы чекбокс portable в окне установщика.
У меня наоборот, всегда устанавливается не в portable-режиме
Пробовали установщик запустить по ПКМ с правами Администратора?
Пробовали установщик запустить по ПКМ с правами Администратора?
Нет, ранее не пробовал из под админа запускать.
Сейчас попробовал установить из под админа, в созданном ярлыке отсутствует ключ /portable
Не знаю правильно это или нет.
Я когда перемещаю exe-шники в ручную, создавая ярлык указываю этот ключ.
Сейчас попробовал установить из под админа, в созданном ярлыке отсутствует ключ /portable
Не знаю правильно это или нет.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2025.02.11 14:06
Ярлыки по-умолчанию всегда без /portable. Попробуйте запустить без ключа и проверить, как выделил выше.
Win11 не сборка с сайтов.
Запускал приложение из под юзера и из под админа, показывает, что не портабл.
В журнале терминала тоже пишет
У меня не срабатывает получается.
Только в ручную перетаскивать exe-шники, и сносить остатки.
Win11 не сборка с сайтов.
Запускал приложение из под юзера и из под админа, показывает, что не портабл.
В журнале терминала тоже пишет
У меня не срабатывает получается.
Только в ручную перетаскивать exe-шники, и сносить остатки.
Для установки МТ5 такой способ тоже работает
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090
Alexey Viktorov, 2017.07.17 08:51
Отправь ему два файла от своего мт4
1. terminal.exe
2. metaeditor.exe
Дальнейшие действия
1. Создаём каталог в желаемом месте желаемого диска.
2. Помещаем туда эти 2 файла.
3. Создаём ярлык на файл terminal.exe При желании с ключом /portable
4. Запускаем терминал по созданному ярлыку и в дамках. Все необходимые файлы и папки создаются и загружаются все советники, индикаторы и скрипты.
5. Подключаемся к счёту или регистрируем новый демо счёт.
ВСЁ...
fxsaber #:
В терминале нажать CTRL+SHIFT+D. Если в открывшемся окне отсутствует terminal64.exe, то терминал запущен не в portable-режиме.
Можно и скриптом.
Для установки МТ5 такой способ тоже работает
Я так и делаю всегда, и указываю ключ.
Но как предложил fxsaber просто установить из под админа, не сработало.
Иногда нужно посмотреть все свойства символа, чарта, позиции, ордера, исторической сделки/ордера и т.д.
Там туча значений свойств, которые могут добавляться, убираться и т.д.
В общем, можно лаконично получать значения этих свойств через такую заготовку.
Применение.
Так получаем все значения символа.
Так - сделки.
В общем, принцип должен быть понятен.
Результат.
Так будет с символом.
Если, вдруг, MQ решат в торговой платформе (в этом году 18 лет с начала разработки) все же дать доступ к комиссиям, то скрипт это сразу покажет...