Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 236
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Более быстрая реализация стандартной функции PeriodSeconds():
Посмотрел формат.
Наверное, не ускорить. Слышал, правда, про чудесную скорость switch.
Посмотрел формат.
Наверное, не ускорить. Слышал, правда, про чудесную скорость switch.
выглядит длиннее, но разницы в производительности не заметил.
поэтому, думаю, все же предпочтителен однострочный вариант
выглядит длиннее
а теперь всё это ещё перегнать в матрицы и ONX :-)
ну да. Можно и так. Более читаемо.
производительность на моем ноутбуке та же.
fxsaber #:
Кстати, я ошибся в предыдущих постах. Почему-то думал что 28 дней в месяце, а не 30. Не понимаю, где я это взял.
Не могу уже исправить свои сообщения, возраст которых больше 1 часа.
Поэтому мой правильный вариант такой:
Впрочем секунды месяца никому не нужны, т.к. месяцы разные по продолжительности
Кстати, я ошибся в предыдущих постах. Почему-то думал что 28 дней в месяце, а не 30. Не понимаю, где я это взял.
Не могу уже исправить свои сообщения, возраст которых больше 1 часа.
Поэтому мой правильный вариант такой:
Впрочем секунды месяца никому не нужны, т.к. месяцы разные по продолжительности
Что заставляет вас думать, что это быстрее, чем PeriodSeconds(x) ?
тест с этого поста
достаточно сравнить работу функции getStartTimeOfBar() с PeriodSeconds() и с PeriodSecondsFast()
Сравнивать нужно на любых TF, кроме MN1
Производительность выше примерно в 2 раза. Может в 3 с учетом того, что мы замеряем всю итерацию.
или достаточно сравнить эти два значения
тест с этого поста
достаточно сравнить работу функции getStartTimeOfBar() с PeriodSeconds() и с PeriodSecondsFast()
Сравнивать нужно на любых TF, кроме MN1
Производительность выше примерно в 2 раза. Может в 3 с учетом того, что мы замеряем всю итерацию.
или достаточно сравнить эти два значения
Возможно, я что-то упускаю, но я использовал ваш скрипт для проверки PeriodSeconds (только).