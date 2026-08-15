Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 292
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Рассмотрев ваши предложения о сценариях использования, я изменил функцию следующим образом
Тогда в вышеупомянутом цикле вы можете использовать PrintDeal(Ticket, true)
Редактировать:Я предлагаю добавить новую функцию в вышеупомянутую коллекцию: PrintObject(string obj_name)
Пример порочности.
Взболтать, но не смешивать.
Вы смешали.
Пример получился не корректным..
Но хорошо подходит для того, чтоб усвоить, что так делать нельзя)))
Тогда в вышеупомянутом цикле вы можете использовать PrintDeal(Ticket, true)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2025.02.13 14:35
так делать нельзя)))
Даже не думал, что это предложение является спорным.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2025.02.13 10:23
Помещение сделки в доступную таблицу истории и распечатывание свойств сделки - функционалы, которые не пересекаются.
В строку - это просто в строку, без каких-либо проверок и подготовок.
Кстати, не понимаю, зачем создавать функцию для распечатывания, когда гораздо полезнее функция в строку...Например, в MT4 не понимаю OrderPrint, когда логичен OrderToString. Т.е. вместо одного шага навязывают два.
Обновленные функции (полезны для отладки кода):
Макросы-помощники:
Информация об учетной записи и терминале:
Диаграммы и графические объекты:
Информация о символах:
Открытые позиции и ордера:
Исторические сделки и ордера:
Печать перечислений:
Печать переменной struct:
Тестовый скрипт:
Тестовый скрипт 2:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2025.02.12 22:40
Если, вдруг, MQ решат в торговой платформе (в этом году 18 лет с начала разработки) все же дать доступ к комиссиям, то скрипт это сразу покажет...
Решил посмотреть, есть комиссия или нет.
исправленная опечатка:
исправленная опечатка:
Печать массивной информации (PrintXYZ) из терминала - библиотека для MetaTrader 5
Вывод этого скрипта может быть отправлен удаленному сотруднику службы поддержки или внештатному разработчику для помощи в обнаружении и устранении проблем в вашем терминале.
https://www.mql5.com/en/code/56055
Печать массивной информации (PrintXYZ) из терминала - библиотека для MetaTrader 5
Вывод этого скрипта может быть отправлен удаленному сотруднику службы поддержки или внештатному разработчику для помощи в обнаружении и устранении проблем в вашем терминале.
https://www.mql5.com/en/code/56055
Автозаполнение в MetaEditor:При включении библиотеки 'PrintXYZ' в ваши проекты, эти функции станут доступны в окне автозаполнения MetaEditor везде, где вы наберете 'Print'. Вы можете быстро скомпилировать файл проекта для печати результатов MQL5-функций на вкладке "Эксперты", а затем решить, какая комбинация MQL-функции/значения перечисления будет лучше всего соответствовать вашим требованиям.