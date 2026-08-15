Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 291
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Вот результат работы функции PrintEnum<ENUM_TIMEFRAMES>();
вывод:
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Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
amrali, 2025.02.14 05:37
Это гораздо дороже, чем анализировать _LastError.
К сожалению, потеряли универсальность, введя макросы с разным количество входных параметров. Могут быть проблемы с нештатными свойствами.
Это гораздо дороже, чем анализ _LastError.
К сожалению, потеряна универсальность за счет введения макросов с разным количеством входных параметров. Могут возникнуть проблемы с нестандартными свойствами.
Это одноразовые помощники, а не критичный по времени код. Для пользователя нет никакой разницы, заняло ли это 10 наносекунд против 100 наносекунд :)Мне плевать на использование процессора и счета за электричество.
Это одноразовые помощники, а не критичный по времени код. Для пользователя нет никакой разницы, заняло ли это 10 наносекунд против 100 наносекунд :)
Зачем делать не оптимально?
Это уже задокументировано. Не смешивайте пулы истории из разных источников.
Это уже задокументировано. Не смешивайте пулы истории из разных источников.
Просто пытаюсь использовать вашу функцию.
Короче, указал на архитектурную ошибку и привел пример ее проявления. От результатов обсуждения ошибка никуда не исчезнет.
Просто пытаюсь использовать вашу функцию.
Короче говоря, я указал на архитектурную ошибку и привел пример ее проявления. Ошибка не исчезнет от результатов обсуждения.
Тогда не забудьте переименовать мою функцию в:
Пожалуйста, если допускаете ошибки в коде в данной ветке, исправляйте их, а не упражняйтесь в остроумии.
Пожалуйста, если вы допустили ошибки в коде в этой теме, исправьте их, а не упражняйтесь в остроумии.
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