Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 286
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Это особенность тестера в целом, а не мат.режима - оптимизируемая программа загружается агентом однократно в целях эффективности, насколько я знаю.
Но данные приходится этой программе подгружать на каждом проходе.
Но данные приходится этой программе подгружать на каждом проходе.
Вот предполагаю, что описанный пустой (точнее, "мусорный", т.к. ничем не инициализируется) глобальный массив распределяется только 1 раз - во время загрузки перед первым проходом. Речь же шла о том, что вроде как тратится лишнее время на перевыделение памяти в случае динамического массива, а тут таких повторяющихся затрат нет.
Привет всем, я здесь совсем недавно.
У меня возникли проблемы с использованием шаблонов при написании тела функции вне класса функции. Я уже искал в документации, но не нашел ничего, связанного с этим.
Компилируя этот код, я получаю следующую ошибку: " функция 'Test::test' уже определена и имеет другой тип возврата".
Но если я напишу тело функции внутри класса, то не получу никакой ошибки:
Компилируя этот код, я получаю следующую ошибку: " функция 'Test::test' уже определена и имеет другой тип возврата".
Когда Х равна 0 или 1, как быстро и элегантно сделать её равной 1 или 0 соответственно?
Спасибо))
Спасибо))
Другой вариант
Другой вариант
ещё один