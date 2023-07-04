1200 подписчиков!! - страница 76
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Центовые счета есть и в MT4 сигналах и система их не видит как центовых.
Я просто видимо не замечал. В основном смотрю на мт5. Раз вы говорите что есть - значит и мт4 плохо проработали. Тем хуже для подписчиков.
Скинул. То, что автор тут же открыл новый счёт, тут же на него подписались 30 человек, и тут же он опять слил — это эпично!
Это лишний раз показывает человеческую глупость и жадность... А так же их лень.
Я считаю, что мы зря "жалеем" "бедных" подписчиков, которые гонятся за быстрыми деньгами (за халявой).
Если автор сигнала слился и потерял деньги подписчиков - автор не должен нести никакой ответственности.
Когда люди решают на кого подписаться - они могут оценить перспективы сигнала. Они даже понимают, что с многими сигналами это продлится не долго, и, всё равно идут на этот риск.
Другое дело, что сами авторы сигналов, весьма безответственно себя ведут. Ну так это уже из области "Чужой каравай". И Петрос прав, когда сказал, что мол, не надо "считать" чужие деньги.
На этом Сервисе действительно имеются хорошие сигналы, но остающиеся без внимания. А всё потому, что для подписчика важнее красивая статистика. Не многие будут фильтровать сигналы. При поиске, как правило, они (подписчики) руководствуются приростом и безубыточностью. Остальные показатели им до лампочки.
Я тоже не доволен алгоритмом рейтинга. В частности меня коробит показатель "надёжность". Эдакая как уровень мощности сети в телефоне "лесенка"... Есть такие сигналы, которые реально более безопасные чем другие, но у них эта "лесенка" красная. А какой ни будь лоховской сигнал вовсе не безопасный вдруг почему то зелёненьким светится. Это не справедливо. Да и вообще с подсчётом рейтинга сигналов многое не справедливо. Однако, я перестал обращать на это внимание, т.к. всё же, тот кто ищет хороший сигнал - его найдёт. А рейтинг для новых зарегистрированных пользователей портала.
Пожалуй, единственное что меня более всего не устраивает, это отсутствие возможности автору сигнала выставлять ценник ниже 30$. Даже когда ещё было минимум 20$, и то, довольно высокая цена, если посмотреть на некоторые сигналы. Тут получается, что и авторы и подписчики лишены возможности сбалансировать данный аспект взаимодействия.
Это лишний раз показывает человеческую глупость и жадность... А так же их лень.
Я считаю, что мы зря "жалеем" бедных подписчиков, которые гонятся за быстрыми деньгами (за халявой).
Если автор сигнала слился и потерял деньги подписчиков - автор не должен нести никакой ответственности.
Когда люди решают на кого подписаться - они могут оценить перспективы сигнала. Они даже понимают, что это не на долго, и, всё равно идут на этот риск.
Другое дело, что сами авторы сигналов, весьма безответственно себя ведут. Ну так это уже из области "Чужой каравай". И Петрос прав, когда сказал, что мол, не надо "считать" чужие деньги.
На этом Сервисе действительно имеются хорошие сигналы, но остающиеся без внимания. А всё потому, что для подписчика важнее красивая статистика. Не многие будут фильтровать сигналы. При поиске, как правило, они (подписчики) руководствуются приростом и безубыточностью. Остальные показатели им до лампочки.
Я тоже не доволен алгоритмом рейтинга. В частности меня коробит показатель "надёжность". Эдакая как уровень мощности сети в телефоне "лесенка"... Есть такие сигналы, которые реально более безопасные чем другие, но у них эта "лесенка" красная. А какой ни будь лоховской сигнал вовсе не безопасный вдруг почему то зелёненьким светится. Это не справедливо. Да и вообще с подсчётом рейтинга сигналов многое не справедливо. Однако, я перестал обращать на это внимание, т.к. всё же, тот кто ищет хороший сигнал - его найдёт. А рейтинг для новых зарегистрированных пользователей портала.
Можно просто сказать:"Торговля на рынке Форекс-это высокий риск!"-и Этого должно быть достаточно...
... еще я бы ввел такую возможность "вернуть деньги за подписку", если на счету образовалась какаято критичная просадка.. скажем 85%
я бы както наказывал (скидывал рейтинг возможно) ...
Тарас, что вы тут "втираете" за справедливость, когда сами же, в момент крушения вашего центового счёта, не удалили свой слившийся сигнал..?
Я ведь тоже наблюдал за вами, и, видел, как уже будучи "сливатором", вы не удалили сигнал.
От сотен до тысяч подписчиков могли бы вернуть деньги за подписку на последний месяц если бы вы удалили сигнал...
А вы просто держали его - ждали пока "разморозятся" все деньги всех подписчиков...
Так что не надо тут втирать за справедливость и за то, что было бы лучше в Сервисе изменить.
Вы лучше себя измените, прежде чем менять что либо где либо ещё...
Вы, Тарас, к тому же, бессовестный человек...
Я бы постыдился после такого фиаско выходить на форум и "умничать".
А вас это даже не смущает...
То же самое можно сказать про любую ТС. Есть очень достойные скальперы в Сигналах. Но стоит случиться движению, как было с франком, как и они сольют.
Черный лебедь действует без разбора. Просадка 45% - это BREXIT. Т.е. ну совсем не системная, а форсмажорная просадка. Профит - системный, так что молодец автор, однозначно. Если получается через усреднение - можно только пожелать удачи. А подход "усреднение - путь к сливу, поэтому не буду" сродни подходу "трейдинг - игра с отрицательной суммой, поэтому не буду". От многих идей на самом деле отказываются, потому что просто не умеют их "готовить". Например, я не пробовал усреднение. Наверное, не получилось бы, но пока не попробуешь, точно не выяснишь.
"Не верю" - это уже наброс на сам сервис.
Есть подобная страта в исходниках где-нибудь? Не тупой Илан же.
Если на неделях флет или хотя бы на днях, то усреднение очень эффективно. Когда нет крупных закупок валюты или продаж у ЕЦБ. Я про EURUSD.
стабильность во-первых
Как показывает опыт, стабильность мало кого интересует. Всех интересует прибыль
Отрадно сознавать, что железный трон после Тараса нашёл нового владельца
Рекорд в 3000 подписчиков пока не побит.
Любопытно то, что этот сигнал (из семейства хомячьих) наоборот – в самой самой ж... рейтинга, хотя по всем законам должен восседать
Боже, представляете, какие бабки! Тысяча двести помножить на тридцать, равно тридцать шесть тысяч долларов! Умножить на шестьдесят и два миллиона сто шестьдесят тысяч рублей! В месяц?? Вот это жизненный результат. Пассивная прибыль – топ. То, к чему нужно стремиться. Мечта последней инстанции после достаточного активного заработка.
Одного не могу понять. Почему подписчиков не больше? Ведь трейдеров миллионы...
Мысли вслух
Не сыпь мне соль на рану)))
Отрадно сознавать, что железный трон после Тараса нашёл нового владельца
Рекорд в 3000 подписчиков пока не побит.
Любопытно то, что этот сигнал (из семейства хомячьих) наоборот – в самой самой ж... рейтинга, хотя по всем законам должен восседать
Красиво денежку выводит...