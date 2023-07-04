1200 подписчиков!! - страница 78
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Где купить такого советника?)))
Так Хомяк , по моему, в открытом доступе и стоит не много))))
А кто будет делать этот " чистый анализ торговли" и по каким критериям? Опять же найдутся недовольные, что не такой анализ и не по тем показателям. Жаба, она и в Африке Жаба , всегда найдёт кого задушить)))
Африканская жаба побольше чем наши)))
Африканская жаба побольше чем наши)))
)))))) стопудово )
Африканская жаба побольше чем наши)))
Именно такая жаба и душит тех, что у кого-то есть подписчики, но они его сигнал считают плохим, а свой сигнал считают замечательным, но у них нет подписчиков.
Постоянные новые темы на форуме для привлечения внимания к себе, критиканство расчётов рейтинга, но всё безуспешно.
Африканская жаба побольше чем наши)))
Вообще монстр какой то )))))
Вообще монстр какой то )))))
Ну теперь наверное не будете сравнивать наших жаб с африканскими))
Африканская жаба побольше чем наши)))
Страсть, если вы метр с кепкой, то она проглотит вас и не подавится. Не ходите дети в африку гулять!
Красиво денежку выводит...
трейдерша знает, что это такая система, что по ней нужно чем побольше вывести, пока не сольешь счет.
подписчики же думают, что они будут вечно по 100% в месяц зарабатывать.
но выводят ли подписчики?
трейдерша знает, что это такая система, что по ней нужно чем побольше вывести, пока не сольешь счет.
подписчики же думают, что они будут вечно по 100% в месяц зарабатывать.
если источник заработка - подписчики, то выводить деньги(фантики) со счёта вообще нет смысла. Какая разница сколько там.
PS/ точнее выводят, но не денег ради :-) деньги с сигнала выводятся чтобы остатком попадать плюс-минус-километр в балансы потенциально-новых подписчиков и при этом рисовать кривулю вверх. Надолго люди подписываются на сигналы с сопоставимыми текущими балансами. Толпе в принципе пофик на остальное - сигнал растёт, деньги сопоставимы, а все прочие показатели идут лесом
если источник заработка - подписчики, то выводить деньги(фантики) со счёта вообще нет смысла. Какая разница сколько там.
PS/ точнее выводят, но не денег ради :-) деньги с сигнала выводятся чтобы остатком попадать плюс-минус-километр в балансы потенциально-новых подписчиков и при этом рисовать кривулю вверх. Надолго люди подписываются на сигналы с сопоставимыми текущими балансами. Толпе в принципе пофик на остальное - сигнал растёт, деньги сопоставимы, а все прочие показатели идут лесом