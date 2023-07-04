1200 подписчиков!! - страница 46

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Alexey Volchanskiy:
А теперь представим такую ситуацию. Имея сигнал на центовике и много подписчиков, большая часто которых на этом же центовике, можем двигать цены. Даем толпе зомби ложный сигнал, сами выставляемся на все помидоры в правильном направлении. Так как центовые счета крутятся внутри ДЦ, цена дрогнет в направлении позиций зомби. А мы тихо скромно снимаем сливки ))
Вот только далеко не все подписчики будут в том же ДЦ, что и провайдер, тем более, на центовом счёте. На центовый копировать платный сигнал вообще маразм, даже если подписка на сигнал всего по 20 долларов/месяц. Ну разве что стабильно будет 40-50% в месяц, каждый месяц, и депозит больше 10к, тогда хоть на оплату подписки и VPS хватит )))
[Удален]  
Yuriy Zaytsev:
Ееее хо хо!  круто ,  молодец  Тарас ,  хорошо идет! уже 1925
Думал  2000 будет к концу февраля а тут уже план готов.
Ох  как талантлив!
Талант то тут не у Тараса, а у самой площадке MQL. Надеимся нас не забанят опять.
 
Igor Volodin:
А у ДЦ какая-то своя цена?
Надо проверять у каждого конкретно ))
 
Vitalie Postolache:
Alexey Volchanskiy:
А теперь представим такую ситуацию. Имея сигнал на центовике и много подписчиков, большая часто которых на этом же центовике, можем двигать цены. Даем толпе зомби ложный сигнал, сами выставляемся на все помидоры в правильном направлении. Так как центовые счета крутятся внутри ДЦ, цена дрогнет в направлении позиций зомби. А мы тихо скромно снимаем сливки ))
Вот только далеко не все подписчики будут в том же ДЦ, что и провайдер, тем более, на центовом счёте. На центовый копировать платный сигнал вообще маразм, даже если подписка на сигнал всего по 20 долларов/месяц. Ну разве что стабильно будет 40-50% в месяц, каждый месяц, и депозит больше 10к, тогда хоть на оплату подписки и VPS хватит )))
А в посмотрите в Проскальзываниях количество по центовику Робо в сравнении с остальными. Народ стремится открыть счет там же, где и провайдер.
 
Alexey Volchanskiy:
А в посмотрите в Проскальзываниях количество по центовику Робо в сравнении с остальными. Народ стремится открыть счет там же, где и провайдер.

Так у Робо проскальзывание и с другими ДЦ небольшое. Но даже если в том же ДЦ, то нормальный счёт откроют, а не центовый. Нерентабельно копировать на  центовый.

Но теоретически, конечно, такая ситуация может возникнуть, с качелями, но только не на 2000 трейдеров с разных ДЦ суммарно, а в случае тысяч подписчиков на одном ДЦ, при условии, что ни цента на межбанк не выходит.

 

Пора уже закрыть эту тему, и открыть новую, с количеством 2000.

Интересно, что такие трюки, на форуме не считаются рекламой.

А когда я тоже самое сделал с продуктом из маркета, показывая сумма просадки без указания имени и названия, то через 5 минут тему убрали, а меня  отправили в бан на неделю.

Интересно, если показал не просадку, а размер прибыли или количество отзывов, то получил бы награду ? 

 
Marat Khabiev:
Талант то тут не у Тараса, а у самой площадке MQL. Надеимся нас не забанят опять.
А надо? Эт всегда пожалста - было б волеизъявление ;)

 
Vitalie Postolache:
Так у Робо проскальзывание и с другими ДЦ небольшое. Но даже если в том же ДЦ, то нормальный счёт откроют, а не центовый. Нерентабельно копировать на  центовый.

Да что же со всеми сегодня, уже все тепленькие, что ли?? )))

ччч 

Petros Shatakhtsyan:

Пора уже закрыть эту тему, и открыть новую, с количеством 2000.

Интересно, что такие трюки, на форуме не считаются рекламой.

А когда я тоже самое сделал с продуктом из маркета, показывая сумма просадки без указания имени и названия, то через 5 минут тему убрали, а меня  отправили в бан на неделю.

Интересно, если показал не просадку, а размер прибыли или количество отзывов, то получил бы награду ? 

Дело в том, что этот сигнал самый главный из MQ как-то приводил в пример. Политес, понимашь...
 
Alexey Volchanskiy:

Да что же со всеми сегодня, уже все тепленькие, что ли?? )))

 

Дело в том, что этот сигнал самый главный из MQ как-то приводил в пример. Политес, понимашь...

А зачем в середину списка только смотреть? В начале куча ДЦ, с которыми проскальзывание 0.00 )))

А ещё есть ECN, для которых проскальзывание 0.3 пятого знака как-то и не трогает вообще.

Да и ту часть, что на вашей картинке если взять, то мне там циферки поменьше показывает, то есть это не какой-то показатель одинаковый для всех, а индивидуальный подход.

 
Alexey Volchanskiy:

Да что же со всеми сегодня, уже все тепленькие, что ли?? )))

 

Дело в том, что этот сигнал самый главный из MQ как-то приводил в пример. Политес, понимашь...
Угу , политес тоже
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