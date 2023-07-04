1200 подписчиков!! - страница 46
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А теперь представим такую ситуацию. Имея сигнал на центовике и много подписчиков, большая часто которых на этом же центовике, можем двигать цены. Даем толпе зомби ложный сигнал, сами выставляемся на все помидоры в правильном направлении. Так как центовые счета крутятся внутри ДЦ, цена дрогнет в направлении позиций зомби. А мы тихо скромно снимаем сливки ))
Ееее хо хо! круто , молодец Тарас , хорошо идет! уже 1925
Думал 2000 будет к концу февраля а тут уже план готов.
Ох как талантлив!
А у ДЦ какая-то своя цена?
А теперь представим такую ситуацию. Имея сигнал на центовике и много подписчиков, большая часто которых на этом же центовике, можем двигать цены. Даем толпе зомби ложный сигнал, сами выставляемся на все помидоры в правильном направлении. Так как центовые счета крутятся внутри ДЦ, цена дрогнет в направлении позиций зомби. А мы тихо скромно снимаем сливки ))
А в посмотрите в Проскальзываниях количество по центовику Робо в сравнении с остальными. Народ стремится открыть счет там же, где и провайдер.
Так у Робо проскальзывание и с другими ДЦ небольшое. Но даже если в том же ДЦ, то нормальный счёт откроют, а не центовый. Нерентабельно копировать на центовый.
Но теоретически, конечно, такая ситуация может возникнуть, с качелями, но только не на 2000 трейдеров с разных ДЦ суммарно, а в случае тысяч подписчиков на одном ДЦ, при условии, что ни цента на межбанк не выходит.
Пора уже закрыть эту тему, и открыть новую, с количеством 2000.
Интересно, что такие трюки, на форуме не считаются рекламой.
А когда я тоже самое сделал с продуктом из маркета, показывая сумма просадки без указания имени и названия, то через 5 минут тему убрали, а меня отправили в бан на неделю.
Интересно, если показал не просадку, а размер прибыли или количество отзывов, то получил бы награду ?
Талант то тут не у Тараса, а у самой площадке MQL. Надеимся нас не забанят опять.
Так у Робо проскальзывание и с другими ДЦ небольшое. Но даже если в том же ДЦ, то нормальный счёт откроют, а не центовый. Нерентабельно копировать на центовый.
Да что же со всеми сегодня, уже все тепленькие, что ли?? )))
Пора уже закрыть эту тему, и открыть новую, с количеством 2000.
Интересно, что такие трюки, на форуме не считаются рекламой.
А когда я тоже самое сделал с продуктом из маркета, показывая сумма просадки без указания имени и названия, то через 5 минут тему убрали, а меня отправили в бан на неделю.
Интересно, если показал не просадку, а размер прибыли или количество отзывов, то получил бы награду ?
Да что же со всеми сегодня, уже все тепленькие, что ли?? )))
А зачем в середину списка только смотреть? В начале куча ДЦ, с которыми проскальзывание 0.00 )))
А ещё есть ECN, для которых проскальзывание 0.3 пятого знака как-то и не трогает вообще.
Да и ту часть, что на вашей картинке если взять, то мне там циферки поменьше показывает, то есть это не какой-то показатель одинаковый для всех, а индивидуальный подход.
Да что же со всеми сегодня, уже все тепленькие, что ли?? )))