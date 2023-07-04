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Терпеливо прочел всю ветку. Посему вставлю и свои пять копеек.

Если кого то не устраивает рейтинг, который считает MQ, то что вам мешает разработать собственную методику расчета и пиарить ее? Здесь полет вашей фантазии не будет чем либо ограничен. В представленной статистике по сигналам есть ИМХО вся инфа, на основе которой можно делать альтернативные выводы. Даешь много рейтингов хороших и разных....  Если кто умеет хорошо кодить, то вот вам рабочая идея для разработки программы, которая будет анализировать данные и выводить уже свой рейтинг. Кстати алгоритм рейтинга можно сделать гибким, с настраиваемыми параметрами...

Я например, с удовольствием установил бы себе такую прогу, наподобие StockScreener-а, но с более расширенными функциями поиска и анализа, чем в стандартном фильтре на сайте.

 
Andrey F. Zelinsky:

"Мастер локов" -- это когда локи используются для ликвидации зависания. В его же случае, он тупо ожидает возврата цены. Он даже не усредняется (как оказалось). Т.е. его держит "на плаву" не более чем "чудо". А локи (если это можно в его случае так назвать) он использует для увеличения депозита. Хотя, частенько он всё-таки закрывает зависшие ордера -- наверное это и называется в его случае "мастер локов".

Верно, там нет усреднения, и нет локов. Да , торговля идет против большого тренда. 

Достаточно стать в сервисе сигналов на сигнал, запустив  терминал, увидеть точки входов.  Часто очень красиво входит.

Итак, имея реальный  счет, находим сигнал  в списке сигналов ,  встаем на него и нажимаем кнопку показать на графике, все входы на бай, хотя тут логичен  SELL



 
Yuriy Zaytsev:

Верно, там нет усреднения, и нет локов. Да , торговля идет против большого тренда. 

Достаточно стать в сервисе сигналов на сигнал, запустив  терминал, увидеть точки входов.  Часто очень красиво входит.

Итак, имея реальный  счет, находим сигнал  в списке сигналов ,  встаем на него и нажимаем кнопку показать на графике, все входы на бай, хотя тут логичен  SELL




Отличная возможность, не знал о таком -- МетаКвоты постарались, надо отдать им должное.


Если даже посмотреть твою картинку (стрелками отметил):


Явно видно -- закрытия буквально в пункте от экстремума -- от регулярных зависаний его реально спасает только чудо.

Очень точно дали отзыв: "Сигнал сильно переоценен, автору просто везет, пока что) Имхо."

 
Собрались два гуру рассказывать на истории куда открываться надо было ))
 
Комбинатор:
Собрались два гуру рассказывать на истории куда открываться надо было ))

:-))) диван смазан и не скрепит.

Входит и выходит он очень хорошо. Но на Д1 не смотрит.

Ловы на Д1 пробиваютя , хаи на Д1 не обновляются - куда надо входить ?

 

И тут на арену цирка выходит основной, кто величает себя ThExpert -- а по факту он даже не умеет читать, т.к. никто никому не рассказывает куда надо было провайдеру входить.

 

Да нет - ну нормально парень торгует. Вполне себе, более года, еще поучится надо так четко входить как он.

 
Andrey F. Zelinsky:

И тут на арену цирка выходит основной

)) не не, я со зрительских мест вещаю, а на арене место вам двоим ) продолжайте клоунаду, правда, очень смешно

 
Комбинатор:

)) не не, я со зрительских мест вещаю, а на арене место вам двоим ) продолжайте клоунаду, правда, очень смешно


ну ты даёшь -- не строй из себя ... -- при твоём-то стаже работы, ты прекрасно знаешь, что в цирке прерогатива вещать только у клоунов и у подставных типа.зрителей (это теже клоуны, только ряженые в зрителей)

 

Почему же многие , далеко не глупые люди,  не могут быть единой командой.

Если обратить внимание,  они постоянно друг друга подкалывают , троллят ,  хотя по сути сидят в одном окопе, но при этом умудряются писать друг другу в патроны.

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