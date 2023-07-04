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Терпеливо прочел всю ветку. Посему вставлю и свои пять копеек.
Если кого то не устраивает рейтинг, который считает MQ, то что вам мешает разработать собственную методику расчета и пиарить ее? Здесь полет вашей фантазии не будет чем либо ограничен. В представленной статистике по сигналам есть ИМХО вся инфа, на основе которой можно делать альтернативные выводы. Даешь много рейтингов хороших и разных.... Если кто умеет хорошо кодить, то вот вам рабочая идея для разработки программы, которая будет анализировать данные и выводить уже свой рейтинг. Кстати алгоритм рейтинга можно сделать гибким, с настраиваемыми параметрами...
Я например, с удовольствием установил бы себе такую прогу, наподобие StockScreener-а, но с более расширенными функциями поиска и анализа, чем в стандартном фильтре на сайте.
"Мастер локов" -- это когда локи используются для ликвидации зависания. В его же случае, он тупо ожидает возврата цены. Он даже не усредняется (как оказалось). Т.е. его держит "на плаву" не более чем "чудо". А локи (если это можно в его случае так назвать) он использует для увеличения депозита. Хотя, частенько он всё-таки закрывает зависшие ордера -- наверное это и называется в его случае "мастер локов".
Верно, там нет усреднения, и нет локов. Да , торговля идет против большого тренда.
Достаточно стать в сервисе сигналов на сигнал, запустив терминал, увидеть точки входов. Часто очень красиво входит.
Итак, имея реальный счет, находим сигнал в списке сигналов , встаем на него и нажимаем кнопку показать на графике, все входы на бай, хотя тут логичен SELL
Верно, там нет усреднения, и нет локов. Да , торговля идет против большого тренда.
Достаточно стать в сервисе сигналов на сигнал, запустив терминал, увидеть точки входов. Часто очень красиво входит.
Итак, имея реальный счет, находим сигнал в списке сигналов , встаем на него и нажимаем кнопку показать на графике, все входы на бай, хотя тут логичен SELL
Отличная возможность, не знал о таком -- МетаКвоты постарались, надо отдать им должное.
Если даже посмотреть твою картинку (стрелками отметил):
Явно видно -- закрытия буквально в пункте от экстремума -- от регулярных зависаний его реально спасает только чудо.
Очень точно дали отзыв: "Сигнал сильно переоценен, автору просто везет, пока что) Имхо."
Собрались два гуру рассказывать на истории куда открываться надо было ))
:-))) диван смазан и не скрепит.
Входит и выходит он очень хорошо. Но на Д1 не смотрит.
Ловы на Д1 пробиваютя , хаи на Д1 не обновляются - куда надо входить ?
И тут на арену цирка выходит основной, кто величает себя ThExpert -- а по факту он даже не умеет читать, т.к. никто никому не рассказывает куда надо было провайдеру входить.
Да нет - ну нормально парень торгует. Вполне себе, более года, еще поучится надо так четко входить как он.
И тут на арену цирка выходит основной
)) не не, я со зрительских мест вещаю, а на арене место вам двоим ) продолжайте клоунаду, правда, очень смешно
)) не не, я со зрительских мест вещаю, а на арене место вам двоим ) продолжайте клоунаду, правда, очень смешно
ну ты даёшь -- не строй из себя ... -- при твоём-то стаже работы, ты прекрасно знаешь, что в цирке прерогатива вещать только у клоунов и у подставных типа.зрителей (это теже клоуны, только ряженые в зрителей)
Почему же многие , далеко не глупые люди, не могут быть единой командой.
Если обратить внимание, они постоянно друг друга подкалывают , троллят , хотя по сути сидят в одном окопе, но при этом умудряются писать друг другу в патроны.