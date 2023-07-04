1200 подписчиков!! - страница 50
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Почему же многие , далеко не глупые люди, не могут быть единой командой, если обратить внимание они постоянно друг друга подкалывают , троллят , хотя по сути сидят в одном окопе ...
Но при этом умудряются писать друг другу в патроны.
это в крови, предопределено ещё до рождения человека, одна цель один спермик )
редко на одну яйцеклетку два спермика ))
Не пойму, как в сигналах искать то что нужно, по названию например. Я имею ввиду в терминале.
Верно, там реально нет удобного поиска.
Нет удобного поиска и в закладке Библиотека.
Не пойму, как в сигналах искать то что нужно, по названию например. Я имею ввиду в терминале.
Верно, там реально нет удобного поиска.
Нет удобного поиска и в закладке Библиотека.
так ищите на сайте, в терминале то же самое, только меньше
Так а сделки анализировать надо из терминала.
Он хочет - посмотреть видимо сигналы интересующие его, если я правильно понял.
Ай!!! урааа
p.s.
И в Кодебазе так же - можно, ну вот матчасть надо учить.
Спасибо Ренат за помощь!
кстати, наблюдаю за количеством подписчиков сигнала, прошлую неделю ещё держались,
в конце этой - пошло уменьшения количества подписчиков.
кстати наблюдаю за количеством подписчиков сигнала, прошлую неделю ещё держались,
в конце этой - пошло уменьшения количества подписчиков.
2872 22.03.2017 4:30 -1
2860 22.03.2017 11:00 -12
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2752 24.03.2017 22:13 -25
Идёт коррекция подписчиков 11% по фибо-сетке
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2860 22.03.2017 11:00 -12
2858 22.03.2017 13:30 -2
2826 23.03.2017 06:36 -32
2819 23.03.2017 07:41 - 72777 24.03.2017 09:13 -42
2752 24.03.2017 22:13 -25