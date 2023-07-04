1200 подписчиков!! - страница 50

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Yuriy Zaytsev:

Почему же многие , далеко не глупые люди,  не могут быть единой командой,  если обратить внимание они постоянно друг друга подкалывают , троллят ,  хотя по сути сидят в одном окопе ...

Но при этом умудряются писать друг другу в патроны.

это в крови, предопределено ещё до рождения человека, одна цель один спермик )

редко на одну яйцеклетку два спермика ))

 
Не пойму, как в сигналах искать то что нужно, по названию например. Я имею ввиду в терминале.
 
Andrey Dik:
Не пойму, как в сигналах искать то что нужно, по названию например. Я имею ввиду в терминале.

Верно, там реально нет удобного поиска.

Нет удобного поиска и в закладке Библиотека.

 
Andrey Dik:
Не пойму, как в сигналах искать то что нужно, по названию например. Я имею ввиду в терминале.
так ищите на сайте, в терминале то же самое, только меньше
 
Yuriy Zaytsev:

Верно, там реально нет удобного поиска.

Нет удобного поиска и в закладке Библиотека.

 
Alexandr Bryzgalov:
так ищите на сайте, в терминале то же самое, только меньше

Так а сделки анализировать надо из терминала.

Он хочет - посмотреть видимо сигналы интересующие его,  если я правильно понял.

 
Renat Fatkhullin:

Ай!!! урааа


p.s.

И в Кодебазе так же - можно, ну вот  матчасть надо учить.


Спасибо Ренат за помощь!

 

кстати, наблюдаю за количеством подписчиков сигнала, прошлую неделю ещё держались,

в конце этой - пошло уменьшения количества подписчиков.

 
Alexandr Bryzgalov:

кстати наблюдаю за количеством подписчиков сигнала, прошлую неделю ещё держались,

в конце этой - пошло уменьшения количества подписчиков.

Идёт коррекция подписчиков 11% по фибо-сетке


2872   22.03.2017  4:30 -1

2860  22.03.2017 11:00 -12

2858   22.03.2017  13:30  -2

2826   23.03.2017  06:36  -32

2819   23.03.2017  07:41  - 7

2777  24.03.2017  09:13  -42

2752  24.03.2017 22:13 -25

 
Ivan Butko:
Идёт коррекция подписчиков 11% по фибо-сетке

2752  24.03.2017 22:13 

2540  01.03.2017

2576  01.03.2017  20:22

2873  18.03.2017  10:59  суббота

2872   22.03.2017  4:30 -1

2860  22.03.2017 11:00 -12

2858   22.03.2017  13:30  -2

2826   23.03.2017  06:36  -32

2819   23.03.2017  07:41  - 7

2777  24.03.2017  09:13  -42

2752  24.03.2017 22:13 -25

рукалицо, 11% процентов по фибосетке )))
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