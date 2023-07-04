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убирают конечно а за обратное сами убираются )))
Ну и где логика , + тысячи процентов за пару месяцев и в топе спокойно сидят
В топе и не такое можно увидеть.
Люди грузовиками выводят бабло))
В топе и не такое можно увидеть.
Люди грузовиками выводят бабло))
Да уж, можно только позавидовать
чему? что он пополнил сумму , а потом это вывел?
чему? что он пополнил сумму , а потом это вывел?
В топе и не такое можно увидеть.
Люди грузовиками выводят бабло))
Подъезжает к банку ЗИЛ, грязненький такой, дверью громко хлопают, из кузова выпрыгивают разнорабочие, лопата скребковая, сам скребок немного ржавый. В общем, нанял людей помочь, договорился на 800 рублей, + по бутылке каждому. Дома взял мешки из под картошки, чтобы не тратится на новые. Ребята заходят в банк, один мешок держит, второй лопатой нагребает. "Серый, там в кабине ещё мешки, этих мало, тащи сюды давай!".
Да по-моему так они проценты и нагоняют
Это может быть ПАММ, и пополнения/снятия не зависят от управляющего
Это может быть ПАММ, и пополнения/снятия не зависят от управляющего
В топе и не такое можно увидеть.
Люди грузовиками выводят бабло))
это ПАММ
это центовик, который определился в начале как обыкновенный реальный счет.