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5drakon:

убирают конечно а за обратное сами убираются )))

Ну и где логика , + тысячи процентов за пару месяцев и в топе спокойно сидят
 
Vladimir Baskakov:
Ну и где логика , + тысячи процентов за пару месяцев и в топе спокойно сидят

В топе и не такое можно увидеть.

Люди грузовиками выводят бабло))

m015

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

В топе и не такое можно увидеть.

Люди грузовиками выводят бабло))


Да уж, можно только позавидовать
 
Vladimir Baskakov:
Да уж, можно только позавидовать


чему? что он пополнил сумму , а потом это вывел? 

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Vladislav Andruschenko:


чему? что он пополнил сумму , а потом это вывел? 

Да по-моему так они проценты и нагоняют
 
Uladzimir Izerski:

В топе и не такое можно увидеть.

Люди грузовиками выводят бабло))


Подъезжает к банку ЗИЛ, грязненький такой, дверью громко хлопают, из кузова выпрыгивают разнорабочие, лопата скребковая, сам скребок немного ржавый. В общем, нанял людей помочь, договорился на 800 рублей, + по бутылке каждому. Дома взял мешки из под картошки, чтобы не тратится на новые. Ребята заходят в банк, один мешок держит, второй лопатой нагребает. "Серый, там в кабине ещё мешки, этих мало, тащи сюды давай!". 


 
Vladimir Baskakov:
Да по-моему так они проценты и нагоняют

Это может быть ПАММ, и пополнения/снятия не зависят от управляющего

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Vladimir Gribachev:

Это может быть ПАММ, и пополнения/снятия не зависят от управляющего

Значит сложный процент так считает. Там же было по показателям понятно, что сольет, странно куда люди смотрят
 
Uladzimir Izerski:

В топе и не такое можно увидеть.

Люди грузовиками выводят бабло))


это ПАММ
 
multiplicator:
это ПАММ

это центовик, который определился в начале как обыкновенный реальный счет.

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