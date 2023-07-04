1200 подписчиков!! - страница 224
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Боже, представляете, какие бабки! Тысяча двести помножить на тридцать, равно тридцать шесть тысяч долларов! Умножить на шестьдесят и два миллиона сто шестьдесят тысяч рублей! В месяц?? Вот это жизненный результат. Пассивная прибыль – топ. То, к чему нужно стремиться. Мечта последней инстанции после достаточного активного заработка.
Одного не могу понять. Почему подписчиков не больше? Ведь трейдеров миллионы...
Мысли вслух
Ну так а Вам что не дает так же?
У меня назрел не совсем стандартный вопрос, только хочу уточнить, на маркете сигналов если верить на историй сигнала который там показано, почти все делают чуть плюс минус от 2 до 30-40% в месяц "не стабильно" конечно временами даже в минусе ну это реалий трейдинга, вот несмотря на это у некоторых провайдеров свыше +100 подписчиков, так вот если делать каждый месяц от 50 до 200% в месяц с минимальным риском, наберется ли такое количество подписчиков как у топов или будет гораздо больше? Непонятно, что там рулит у них, доходность в месяц или просто озверевший эффект толпы? Интересно, что вы думаете на этот счет.
Может это массоны?
Может это массоны?
Объединились и копируют.
У меня назрел не совсем стандартный вопрос, только хочу уточнить, на маркете сигналов если верить на историй сигнала который там показано, почти все делают чуть плюс минус от 2 до 30-40% в месяц "не стабильно" конечно временами даже в минусе ну это реалий трейдинга, вот несмотря на это у некоторых провайдеров свыше +100 подписчиков, так вот если делать каждый месяц от 50 до 200% в месяц с минимальным риском, наберется ли такое количество подписчиков как у топов или будет гораздо больше? Непонятно, что там рулит у них, доходность в месяц или просто озверевший эффект толпы? Интересно, что вы думаете на этот счет.
Примерно 1000 подписчиков был рекорд на хамстере, держался пару месяцев и череда сливов конечно всех разогнала. И вроде больше 50% не стоит в месяц делать, если хотите попасть в топ.
Но Вы учтите кол-во сигналов, которые существуют. Большинство, где есть подписчики имеют собственные развитые каналы/сайты. А если рассчитывать только на внутреннее ранжирование, то это лотерея.
Примерно 1000 подписчиков был рекорд на хамстере, держался пару месяцев и череда сливов конечно всех разогнала. И вроде больше 50% не стоит в месяц делать, если хотите попасть в топ.
Но Вы учтите кол-во сигналов, которые существуют. Большинство, где есть подписчики имеют собственные развитые каналы/сайты. А если рассчитывать только на внутреннее ранжирование, то это лотерея.
Примерно 1000 подписчиков был рекорд на хамстере, держался пару месяцев и череда сливов конечно всех разогнала. И вроде больше 50% не стоит в месяц делать, если хотите попасть в топ.
Но Вы учтите кол-во сигналов, которые существуют. Большинство, где есть подписчики имеют собственные развитые каналы/сайты. А если рассчитывать только на внутреннее ранжирование, то это лотерея.
Тут просто торговать нужно и все, кто-нибудь да заметит. Порой конечно вообще непонятно как сигналы выбирают - вроде бы нормальный сигнал, а подписчиков нет. У "мусташа" вообще проскальзывания нормальные, но народ не останавливает, торгует же хорошо.Помню один сигнал был с ценой 100 долларов. Там подписчиков было около 400
На хомяке было более 3000
Примерно 1000 подписчиков был рекорд на хамстере...
Да, сорян, я ошибся, забыл просто. Последний скрин перед минусами был такой зафиксирован
Ну а далее после минусов - закат сигнала
Успех сигнала состоит в регулярном (красивым с точки зрения картинки мониторинга) снятии средств. Плюс немного сарафанного радио по площадкам.
Да, сорян, я ошибся, забыл просто. Последний скрин перед минусами был такой зафиксирован
Ну а далее после минусов - закат сигнала
Успех сигнала состоит в регулярном (красивым с точки зрения картинки мониторинга) снятии средств. Плюс немного сарафанного радио по площадкам.
И провайдер сигнала модератор
Вот этот момент мне не нравится и подозрительно, вообще есть сомнения что на площадке продавцов сигналов витает честная атмосфера, те кто хорошо торгует стабильно и дольше у них почти нет подписчиков, а у тех кто рискуют по полной и делают по 50-100 в месяц ради красивой картинки то подписчики валят за +1000, вот как тут можно что то заработать продавая сигналы?