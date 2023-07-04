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Ага. Вижу. Теперь появилось.
Ребята из голдена тоже непонятные. Но не наглеют. Один сигнал пропал, новый появился. Хотя по идее их должны тоже проверять. А вот тут целых 3 сигнала в один день на одно лицо!
Ребята из голдена тоже непонятные. Но не наглеют. Один сигнал пропал, новый появился. Хотя по идее их должны тоже проверять. А вот тут целых 3 сигнала в один день на одно лицо!
Ну как обычно - свято место пустым не бывает :) Сколько тут уже таких рисовальщиков было.
Ну как обычно - свято место пустым не бывает :) Сколько тут уже таких рисовальщиков было.
На проверку:
Сигналы -> МТ4 -> в поле "Поиск по имени, автору, брокеру" вводим: "LegoM" (не полное, но достаточно);
11 разных пользователей зарегистрировали 21 сигнал в интервале между двенадцатым и пятнадцатым февраля. Хорошая история (правда, в большинства это около пяти месяцев, но есть и с более длительной). В хронике сайта (так нашел эту компашку) , кстати , есть сигналы этого же брокера, которые не отображаются в поиске Сигналов (провайдеры ожидают регистрации в качестве продавца).
брокер создан тупо под сигналы что-ли.
Ребята из голдена тоже непонятные. Но не наглеют. Один сигнал пропал, новый появился. Хотя по идее их должны тоже проверять. А вот тут целых 3 сигнала в один день на одно лицо!
заходил на их сайт. кривой какой-то и глючный.
нажал "открыть счет" - выдало ошибку.
Там, наверное, в советнике прописаны дни, в которые случался стоплосс. И советнику запрещено торговать в эти дни. Поэтому он так хорошо тестируется на истории.
А то, что последние 1,5 месяца хорошо торгует в онлайне - это просто совпадение.
я же говорил, что это просто счастливчик, которому пока везет и пока он не нарвался на стоплосс.
в ряду счётов со слитыми миллионами подписоты прибыло - свеженький
в ряду счётов со слитыми миллионами подписоты прибыло - свеженький
инвесторы дико орут?
в ряду счётов со слитыми миллионами подписоты прибыло - свеженький
На ряду с подобным и доверие к сервису падает. Это логично.