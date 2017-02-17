Многократное обновление отзыва - страница 8
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С триалами полюбому что то мутить будут, а вот вычитать один только первый месяц аренды из общей стоимости это был бы простой в реализации выход, так же покупатель будет перед выбором, отказаться от покупки или дальнейшей аренды или купить, так как уже есть скидка. Продлевать аренду будет не интересно и увеличатся продажи, если конечно адекватная цена и соотношение аренды и общей стоимости.
допустим - цена продукта 100$
Продавец определяет срок - скажем 10 месяцев, по 10$ в месяц
допустим покупатель берет продукт в аренду на месяц по 10$
месяц прошел , покупатель доволен - берет в аренду еще месяц и так 10 месяцев - если понравилось - тогда на 11-й месяц оформил покупку зачетом = 0$
Таким образом покупатель выплатил стоимость продукта за 10 месяцев по 10$ в месяц. Это похоже на лизинг.
И риск при покупке уже не такой высокий.
И как Вы это себе представляете - реализацию ?
на кого будут оформляться реальные счета ?
Для этого здесь есть все необходимые ресурсы: Есть маркет, есть сигналы, есть VPS сервер и демо счет от MQ.
Остается открыть демо-счет на VPS сервере, поставить робот в режиме по умолчанию, открыть соответствующий сигнал и дать доступ к маркету и к сигналу.
P.S. И это будет единственное место в интернете, откуда смогут покупать настоящих роботов !
А вот это уже идея хорошая!
допустим - цена продукта 100$
Продавец определяет срок - скажем 10 месяцев, по 10$ в месяц
допустим покупатель берет продукт в аренду на месяц по 10$
месяц прошел , покупатель доволен - берет в аренду еще месяц и так 10 месяцев - если понравилось - тогда на 11-й месяц оформил покупку зачетом = 0$
Таким образом покупатель выплатил стоимость продукта за 10 месяцев по 10$ в месяц. Это похоже на лизинг.
И риск при покупке уже не такой высокий.
смысл полной покупки теряется при этом! Потому что её смысл получить прибыль разом "много".Аренда это как место на рынке , если нет денег купить квадратный метр полностью, то арендуйте до тех пор, пока денег не хватит на полную покупку назначенной цены и эта аренда не будет учитываться при покупке места иначе смысл аренды. А по вашему посту получается продавец даёт кредит в 0% на 11 месяцев.
Возможно, но количество продаж в этой ситуации явно вырастет.
Если снизить порог входа , то пойдут продажи. Это как на рынке , cоветники производятся, но купить никто не может, все ходят босиком
- просто денег нет. ( Нам же честно сказали в прошлом году - ДЕНЕГ НЕТ - и это так и есть , это видно по ситуации в стране)
Однозначно необходимо толерантное вежливое отношение к клиентам. Только решение вопроса полюбовно. Так и есть в 99%, благо пользователей в кем я общалась последний год больше 1000 наберется. Но данный случай уникален.. В том то и вся проблема что человек этого не принимает. Вполне логичный вопрос - покажите стейт, я проверю сделки и поведение эксперта. Разберемся в чем дело. Ответ: зачем? мне все это не интересно. Я торговал со средины декабря по январь говорит.. Эксперт совершил порядка 30 трейдов с разбросом по балансу - 5%..+5% . Верните деньги либо отзыв. Доходчиво и супер корректно объясняю что это рынок и просадка эта ниочем. По другому не бывает. У меня тоже просадка на мониторинге даже больше говорю. Но в итоге же +30%. Не интересует. Ваши +30% ниочем. Мне надо много больше. Верни деньги и все. Спрашиваю, но Вы же видели мониторинг и результат. Я говорит не смотрел на это перед покупкой(!) В итоге пишет отзыв. Ну, хорошо ты написал... Обновил 1, на след день 2, потом 3 .. 4 и 5 -й раз.. За неделю 5 раз, добавляя ахинею по типу автору нужен доктор, затем дописывает аккаунт - фейк, отзывы - фейк, кто-то с ним общается со страны Z(!) тоже фейк..и такое каждый день, коллеги. Сегодня в 5 утра последний апдейт был..
Для этого здесь есть все необходимые ресурсы: Есть маркет, есть сигналы, есть VPS сервер и демо счет от MQ.
Остается открыть демо-счет на VPS сервере, поставить робот в режиме по умолчанию, открыть соответствующий сигнал и дать доступ к маркету и к сигналу.
P.S. И это будет единственное место в интернете, откуда смогут покупать настоящих роботов !
Мысль интересная. Тут главное что бы у продавца не было доступа к счету, для ручного вмешательства.
Обновил 1, на след день 2, потом 3 .. 4 и 5 -й раз.. За неделю 5 раз, добавляя ...
Два момента -- один вопрос и одна мысль.
1. Вопрос: Скажите, если какой-то покупатель будет каждый день обновлять свой положительный отзыв -- вы тоже поднимите вопрос, чтобы его забанили за спам и назовёте его неадекватным?
2. Мысль: Обнаруженная проблема -- это чисто техническая проблема Маркета -- надо поднимать вопрос перед сервисдеском, чтобы:
а) отзыв нельзя было ставить и потом удалять (по крайней мере без обращения в сервисдеск) и
б) чтобы поставил отзыв и дальше обновляй его сколько хочешь, но отзыв не "всплывает" в списке, так и остаётся на месте своей первой даты.
p.s. На сегодня -- вашего покупателя забанили по вашей инициативе (прямо или косвенно, не важно). Если срок его бана неделя, то не критично, пусть остынет. Но если месяц или больше -- то вы "костьми должны лечь" и уговорить сервисдеск его разбанить. По сути, он у вас купил продукт и оставил отзыв. Бан на неделю за "шалости" достаточно.
..и такое каждый день, коллеги. Сегодня в 5 утра последний апдейт был..
Забейте. Если ваш советник стоящий - вам вобще покупатели не нужны. Тут правильно говорили - продавец советников - это в некотором смысле мошенник.
А связываетесь с покупателями - будьте готовы, что бывают неадекватные.
Вот, один из них вам попался.
Мысль интересная. Тут главное что бы у продавца не было доступа к счету, для ручного вмешательства.
И это не удивительно, что никто не поддерживает мое предложение.
Когда-то, на этом ресурсе были против того, чтобы на тестере применялись реальные тики. И что, больше года уже они на МТ5 существуют и нет никакого ущерба.
Так и будет с моим предложением, если не сегодня, то завтра оно будет.
И это не удивительно, что никто не поддерживает мое предложение.
Когда-то, на этом ресурсе были против того, чтобы на тестере применялись реальные тики. И что, больше года уже они на МТ5 существуют и нет никакого ущерба.
Так и будет с моим предложением, если не сегодня, то завтра оно будет.
Про реальные тики говорили давно , помню в 2005 2006