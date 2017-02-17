Многократное обновление отзыва - страница 11
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Да я думаю многие через это прошли, а кто то пройдёт.
У меня тоже не раз спрашивали бесплатно версию, такие пушистые... а после отказа почему то вся культура исчезала.
Просто на таких не реагировать, себе дороже будет... жизнью проверено.
Есть люди, которые грешат неправдой.
Я знаю пару людей на форуме, которые действительно больны. И мне их жалко только потому, что сам через это прошел. Похоронил Отца совсем недавно, знаю все эти муки и так далее.
Но есть же такие, которые придумывают истории о том, что они инвалиды, у них нет работы, государство не платит, и нужно, что ты им дал возможность заработать.
Люди совсем не понимают что такое Форекс.
Есть даже такие, кто 2 недели только знает что такое форекс и уже лезут сливать свои кровные.
Надеясь, что вот она. ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ, Розовые феррари и двухэтажные квартиры в центре города. Надеятся, что можно вообще не работать и жить в свое удовольствие. Ничего не понимают и даже не хотят слушать.
А когда им отказываешь, не по причине жадности, а по причине того, чтобы очередной новичок не угодил в это болото, они начинают психовать , гадить в комментариях и так далее.......
Проблема в том, что 90% пользователей не хотят читать описание. вот просто не хотят.
Я такой же, сначала скачаю прогу, потом ее поюзаю, если не получается только тогда читаю - для чего она вообще и что делает :-)
А когда им отказываешь, не по причине жадности, а по причине того, чтобы очередной новичок не угодил в это болото, они начинают психовать , гадить в комментариях и так далее.......
причина негативных отзыв -- это неполнота информации о продукте.
покупатель покупает, тестирует и видит совсем не то, что было в описании.
как следствие -- возмущение, которое выражается в негативном отзыве, где он прямо и говорит "продавец меня обманул" или что-то подобное
Коллеги, интересует ваше мнение как поступить в случае, если неадекват покупает эксперт, торгует месяц, и в итоге начинает шантаж негативными отзывами из-за того что у него DD -5%!!! (8$ из 150$) Неоднократно требует деньги назад или напишет негатив. Корректное вежливое общение результата не приносит, объяснить что на рынке возможны просадки и 5% соизмеримо с риском 1-2 сделок результата не приносят, человек это не понимает. Пишет отзыв. Очень озлоблен, за что, мне не понятно. Общение супер корректное. Это сложно, но по другому нельзя. В итоге каждый день спамит и обновляет отзыв, дополняя его гадостями и фейковой информацией. За неделю отзыв обновляен 5 раз. Я ничего не могу сделать, это же клиент - купил - имеет право писать отзыв и обновлять его хоть каждый день, хоть фейк и гадости..ну это же клиент... Как с этим бороться? Человек потерял 8 долларов..
Вернуть деньги не пробовали? И двигаться дальше
С какой радости возвращать? Он же робота себе оставит. Попробуйте прийти в магаз через месяц и сказать, что от запаха их колбасы любимый кот ушел из дома, давайте деньги взад. И фоту предъявите )
С какой радости возвращать? Он же робота себе оставит. Попробуйте прийти в магаз через месяц и сказать, что от запаха их колбасы любимый кот ушел из дома, давайте деньги взад. И фоту предъявите )
Yuriy Zaytsev: + :)
Несколько раз возвращал и притом даже вдвойне. После этого возрастает ответственность, помогает держать марку и тонус. И избегать авантюр.
Колбасу через месяц??? Вот не верю )) Про промтовары речь не идет, тут мы физически возвращаем товар, причем надо сохранить упаковку. А как вернуть советник или индикатор? Никак.
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Я два раза в жизни возвращал продукты. Один раз, давно еще, купил на рынке камбалу, она оттаяла и заблагоухала )) И второй раз, не так давно, в сетевом магазе купил мясо, принес домой, а оно с душком. Благо тут близко, вернулся и заменил.
Мясник был знакомый, с Узбекистана, извинялся, что откуда-то этот кусок вылез (отпускал не он, была ночь, какая-то тетка непонятная), навалил мне тогда в два раза больше.
Но если бы я принес мясо через месяц... )))
С какой радости возвращать? Он же робота себе оставит. Попробуйте прийти в магаз через месяц и сказать, что от запаха их колбасы любимый кот ушел из дома, давайте деньги взад. И фоту предъявите )
Вернуть деньги, чтобы снял отзыв