Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 482
@STARIJ Спасибо, я не торопился писать ObjectSet! Это уже давно написано, не закоментировал, да и коду не мешает! э т так чтоб не забыть! Вы написали StringSubstr(str,20,7) , я ж не думал что это всё буквально! После ужина понял, что дело было в пробелах! Нужно было считать каждый символ и пробел! Спасибо Друг!!!!
Здравствуйте, уважаемые. Очередной вопрос новичка в мкл4. Для определения нового бара использую рекомендуемую учебником пользовательскую функцию Fun_New_Bar():
Так вот, то открываются позиции на новом баре, то печатает "Нового бара нет" и открывает позицию в текущем баре. Не могу понять почему. Спасибо.
как Вы различаете Новый бар и Текущий бар? Как часто выполняется приведенная часть кода - каждый тик или только в момент формирования нового бара?
Новый бар - по функции. Текущий - в котором закрылась позиция, но время бара не истекло. Код выполняться должен в момент формирования нового бара. Вернее, не так. Часть кода, где определяются условия на закрытие позиции - выполняется каждый тик, а на открытие - в новом баре.
Короче, тут все ясно. Но когда пишете и видите, что надо написать точнее, верните курсор назад и исправьте. А то трудно читать - то так, то иначе.
Код исполняется каждый тик. Т.е. все время задается вопрос Есть новый бар? Есть новый бар? Есть новый бар? и каждый раз печатается сообщение об отсутствии нового бара. И вот появился новый бар. Ордер открывается? ну погодите. Сначала посылается команда на сервер. А пока приходят тики и Есть новый бар? Есть новый бар? и каждый раз печатается сообщение об отсутствии нового бара.И вот наконец сервер открыл ордер - Вы смотрите на время и удивляетесь. А вы вставьте Принт(TimeCurrent()) перед открытием ордера, на 4 строчки ниже первого. А лучше использовать Alert - сразу на экран. Сразу видно...
И еще: вместо if(New_Bar==false) if(New_Bar==true) можно использовать if(!New_Bar) if(New_Bar) а то у Вас получается масляное масло
Хорошо, с сообщением об отсутствии нового бара всё понятно. Печатаемое в журнале платформой время открытия ордера для меня достаточное и без дополнительного принта. Остаётся всё же непонятным, почему один раз ордер открывается на новом баре, а другой - на текущем, хотя по коду прежде чем искать условия для открытия позиции должен появиться новый бар.
Сначала посылается команда на сервер. А пока приходят тики и Есть новый бар? Есть новый бар? и каждый раз печатается сообщение об отсутствии нового бара.И вот наконец сервер открыл ордер - Вы смотрите на время и удивляетесь. А вы вставьте Принт(TimeCurrent()) перед открытием ордера, на 4 строчки ниже первого. А лучше использовать Alert - сразу на экран. Сразу видно... команда на открытие ордера была послана раньше, по новому бару
Подскажите, как возможно сделать так, чтобы между 2 линиями индикатора было закрашивание цветом?
Как в ишимоку
Посмотрите, как там сделано... И в терминале наверное есть...
Здравствуйте, начал изучать MQL4 по видеоурокам за 2013 год, в точности переписываю код из ролика добавляя незначительные изменения из другого ролика нужные мне, в итоге получаю 25 ошибок. Пытался искать решение этих ошибок но как я понял изменился билд терминала и с в следствии произошли некие изменения в написании кода. Буду благодарен если кто-то поможет отредактировать код или хотя бы даст дельный совет, заранее спасибо.