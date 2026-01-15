Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1826
Я не смогу помочь. Нужно индикатор переписывать.
Получилось, Ростислав!
Per aspera ad astra!
Спасибо Вам за ответы, за неравнодушие!
Уточнение - только не М15 минут, а М5. Тогда точнее показывает
В сети видел Truly ScreenShot Indicator, там расширение ex4 (закрытый файл). Для тестера надо dll или mq4
Нашёл функцию ChartScreenShot, но как её реализовать не знаю
Что именно не получается?
Вам всю документацию сюда переписать? Или вы всё-же почитаете там?
Пример:
Привет. Как автоматически делать скриншот?
В сети видел Truly ScreenShot Indicator, там расширение ex4 (закрытый файл). Для тестера надо dll или mq4
Нашёл функцию ChartScreenShot, но как её реализовать не знаю
Если хотите пример использования то вот:
здесь скриншоты делаются с заданной периодичностью Screenshot_Seconds начиная от времени Starting_From
переменную now_time следует обновлять в OnTick или в OnTimer
Функция ChartScreenShot
создать - советник - делаю копипаст - компилирую
Ошибки
Картинку можно прикрепить к сообщению при помощи кнопки или вставить в сообщение при помощи кнопки .
Ругается на точки
Хотел чтобы в forex testere 4 при ручном тестировании скриншоты делались, хотя бы при закрытии сделки
Ругается на точки
Хотел чтобы в forex testere 4 при ручном тестировании скриншоты делались, хотя бы при закрытии сделки