Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1826

Tretyakov Rostyslav #:

Я не смогу помочь. Нужно индикатор переписывать.

Получилось, Ростислав!

Per aspera ad astra!

Спасибо Вам за ответы, за неравнодушие!

i1jcmxzuv6a.jpg  350 kb
 
Kedrov #:

Получилось, Ростислав!

Per aspera ad astra!

Спасибо Вам за ответы, за неравнодушие!

Уточнение - только не М15 минут, а М5. Тогда точнее показывает

 
Привет. Как автоматически делать скриншот? 
В сети видел Truly ScreenShot Indicator, там расширение ex4 (закрытый файл). Для тестера надо dll или mq4
Нашёл функцию ChartScreenShot, но как её реализовать не знаю 
Что именно не получается?

 
Вам всю документацию сюда переписать? Или вы всё-же почитаете там?

Пример:

#property description "Советник демонстрирует создание серии скриншотов текущего графика"
#property description "с помощью функции ChartScreenShot(). Имя файла для удобства также"
#property description "выводится на график. Высота и ширина рисунков задается макросами."
 
Если хотите пример использования то вот:


input int Screenshot_Seconds;
input datetime Starting_From;
input string ID_Name;

...

datetime now_time;
datetime screen_timer;

...

void MakeScreenshot()
  {
   if(Screenshot_Seconds<=0)
      return;

   if(now_time>screen_timer)
     {
      if(screen_timer==0)
         screen_timer=Starting_From;

      while(screen_timer<=now_time)
         screen_timer+=Screenshot_Seconds;

      string time_text=TimeToString(now_time,TIME_DATE|TIME_SECONDS);

      StringReplace(time_text,".","-");
      StringReplace(time_text,":","-");

      string name=ID_Name+"\\"+ID_Name+"-"+time_text+".gif";

      ChartScreenShot(chart,name,Screenshot_Width,Screenshot_Height);
     }
  }

здесь скриншоты делаются с заданной периодичностью Screenshot_Seconds начиная от времени Starting_From

переменную now_time следует обновлять в OnTick или в OnTimer

 
Andrey Sokolov #:

Что именно не получается?

Функция ChartScreenShot
создать - советник - делаю копипаст - компилирую 
Ошибки


 
Vladimir Makhnin #:

Функция ChartScreenShot
создать - советник - делаю копипаст - компилирую 
Ошибки

transcendreamer #:

Если хотите пример использования то вот:


здесь скриншоты делаются с заданной периодичностью Screenshot_Seconds начиная от времени Starting_From

переменную now_time следует обновлять в OnTick или в OnTimer


Ругается на точки
Хотел чтобы в forex testere 4 при ручном тестировании скриншоты делались, хотя бы при закрытии сделки

 
Vladimir Makhnin #:

Ругается на точки
Хотел чтобы в forex testere 4 при ручном тестировании скриншоты делались, хотя бы при закрытии сделки

