Roman Sharanov:  Можно ли из функции вызвать саму функцию? и делать это пока не будет верно условие

Можно. Это называется рекурентный вызов. Главное - хватило бы стека. Сейчас в скрипте попробую

 
Vladislav Andruschenko:
В индикаторах не работает playsound,  только alert,  только 1 звук. 

А может как то можно его (playsound) установить в индикатор, или это напрочь невозможно? Как например в Alert BAR? Там писанины вроде всего ни чего, и работает. Да знал бы как это сделать, уже давно бы сделал и не просил бы ни кого, дак ведь не знаю же.


 
Alexey Viktorov:

Вот-же ответ.

Это будет массив из 30ти элементов через каждые 60 секунд. Каждый чётный элемент массива будет через 120 секунд.

Спасибо.

 

В чем затык, почему CopyBuffer возращает ошибку 4806 "запрашиваемые данные не найдены"?

Я уже чего только не наворотил, не напридумал

   IndicatorRelease(zz_handle);
   zz_handle=iCustom(_Symbol,PERIOD_CURRENT,"Examples\\ZigZag",ExtDepth,5,3);
   int _bars=Bars(_Symbol,PERIOD_CURRENT)-1;
   ArrayFree(zz_value);
   ArrayFree(zz_time);
   ArrayResize(zz_value,_bars,0);
   ArrayResize(zz_time,_bars,0);ResetLastError();
   CopyBuffer(zz_handle,0,1,_bars,zz_value);Comment(GetLastError());
   CopyTime(_Symbol,PERIOD_CURRENT,1,_bars,zz_time);
   
   int amount=0;
   int i=0;
   while(amount<5)
      {
         if(zz_value[i]!=0)
            {
               zz[amount].Price_=zz_value[i];
               zz[amount].Time_=zz_time[i];
               amount++;            
            }    
      i++;
      }
 
Здравствуйте! Мне очень нужна Ваша помощь. CandleBot торгует на основе японских свечей только в одну заданнную сторону. Мне нужно чтобы он торговал в обе стороны. Язык програмирования я не очень понимаю. Я был бы оочень признателен за Вашу помощь.

Файлы:
CandleBot_v2.31.zip  26 kb
 
Destino_0707:
Здравствуйте! Мне очень нужна Ваша помощь. CandleBot торгует на основе японских свечей только в одну заданнную сторону. Мне нужно чтобы он торговал в обе стороны. Язык програмирования я не очень понимаю. Я был бы оочень признателен за Вашу помощь.

Прочитайте внимательно его описание

 
STARIJ:

Прочитайте внимательно его описание

Да я понимаю, робот написан именно на основе разворотных свечных комбинаций или свечей показывающих продолжения тренда, но мне бы хотелось чтобы он работал при необходимости на бай или на селл путём изменения настройки. Можно даже одной кнопкой false/true изменение открытия ордера в противоположную сторону всех свечных комбинаций а не по отдельности. Спасибо заранее за ответ. 
 
Всё можно, но для этого нужно правильно создавать просьбу.

Где индикатор, что нужно и как именно. Неужели так сложно всё описать и приложить к сообщению код индикатора, и сам файл. Что вы пишите огрызками?

 

Просьбу, правильно я создал еще на странице 457 , в паосте  #4567,  и всё необходимое: "индикатор, что нужно, и как именно" - там же,  совершенно не сложно всё описать,  изложил всё коротко и по существу, внятно и понятно,  и что не так было изложено в моём первом сообщении, что мою такую не значительную просьбу, для чела который соображает в коде,  игнорируют шесть страниц, и в итоге "стебают" мне по "фарам" - пишу я тут огрызками.  ДУБЛИРУЮ ПРОСЬБУ:


Всем добрый день. Уважаемые программисты, помогите пожалуйста вставить в индикатор строку с возможностью указания звукового файла, для каждого Alert3.Lv1;2;3, чтобы срабатывал разный звук, который укажешь. Сам я не соображаю коде и программировании.



Файлы:
FXi_3_Semafor.mq4  11 kb
