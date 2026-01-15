Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 462
Можно. Это называется рекурентный вызов. Главное - хватило бы стека. Сейчас в скрипте попробую
В индикаторах не работает playsound, только alert, только 1 звук.
А может как то можно его (playsound) установить в индикатор, или это напрочь невозможно? Как например в Alert BAR? Там писанины вроде всего ни чего, и работает. Да знал бы как это сделать, уже давно бы сделал и не просил бы ни кого, дак ведь не знаю же.
Вот-же ответ.
Спасибо.
В чем затык, почему CopyBuffer возращает ошибку 4806 "запрашиваемые данные не найдены"?
Я уже чего только не наворотил, не напридумал
Прочитайте внимательно его описание
Народ, может как то можно его (playsound) установить в индикатор, или это напрочь невозможно? Как например в Alert BAR? Там писанины вроде всего ни чего, и работает. Да знал бы как это сделать, уже давно бы сделал и не просил бы ни кого, дак ведь не знаю же.
Всё можно, но для этого нужно правильно создавать просьбу.
Где индикатор, что нужно и как именно. Неужели так сложно всё описать и приложить к сообщению код индикатора, и сам файл. Что вы пишите огрызками?
Просьбу, правильно я создал еще на странице 457 , в паосте #4567, и всё необходимое: "индикатор, что нужно, и как именно" - там же, совершенно не сложно всё описать, изложил всё коротко и по существу, внятно и понятно, и что не так было изложено в моём первом сообщении, что мою такую не значительную просьбу, для чела который соображает в коде, игнорируют шесть страниц, и в итоге "стебают" мне по "фарам" - пишу я тут огрызками. ДУБЛИРУЮ ПРОСЬБУ:
(((^^^Всем добрый день. Уважаемые программисты, помогите пожалуйста вставить в индикатор строку с возможностью указания звукового файла, для каждого Alert3.Lv1;2;3, чтобы срабатывал разный звук, который укажешь. Сам я не соображаю коде и программировании.^^^)))