Не совсем понятно, что значит "действующих". Входят ли сюда рыночные ордера, принятые сервером, но еще не исполненные? Где в документации сказано об этом?

 
Сработавший pending-ордер становится market-ордером. И этот маркет-ордер уже может быть не принят. Т.е., действующий - тот, до которого не дошла цена и он ещё не сработал.

 
Входят ли в "действующие" рыночные ордера, принятые сервером, но еще не исполненные?
 
Ответ выше не устроил?

 
Ответ выше не устроил?

Так вы ж не на тот вопрос ответили.
Я бы хотел ответ в формате "да/нет", и желательно со ссылкой на документацию.
 
Я бы хотел ответ в формате "да/нет", и желательно со ссылкой на документацию.

Я ответил на заданный Вами вопрос.

Ссылка на документацию.

Доброго времени!

Возник вопрос, но на просторах трейдеровских полей решения не нашел.Можно кинуть и частью кода у кого нечто похожее припасено. Идея такая, кнопки на графике BUY и SELL, лоты, TP, SL, текущая цена, но при нажатии создается "магия" в зависимости от режимов:

1) еще нужен один параметр "отступ в пипсах от ASK/BID" от текущей цены на момент исполнения-нажатия BUY/SELL. То есть цена скачет и всегда на мгновение бывает скакнет чуть пониже и чуть повыше, что как раз соизмеримо иногда с комиссией, которую приходиться платить брокеру (актуально для скальперов), то есть ставишь например 5-8 пунктов и цена возможно сходит на это растояние, а нет, так нет, просто в течении например какого-то времени запрос отменяется, можно например уже этот параметр задать в секундах.

2)этот режим еще сложнее и интереснее. Например подсчитывается наименьшая/наивасшая цена за 1 последнюю минуту (или задать время вручную, - за 2 минуты, за 30 секунд) и на момент нажатия на BUY или SELL делается своеобразная отложка на эту цену. 

Всё это должно прописываться в неком табло на графике для удобства (понятно что не в параметрах советника внутри). 

Кто что подобное находил, кодил или видел?

 

?

Есть потребность получит тикет ордера самого первого открытого который еще открыт.

Подумал,что можно перебрать по номеру тикета и времени=самый древний по времени тот, что нужен или можно просто перебрать тикеты и выбрать с самым низким значением. 

Кто делал?

Может вообще не правильно  мыслю и есть правильные варианты 
 
Есть потребность получит тикет ордера самого первого открытого который еще открыт.

Подумал,что можно перебрать по номеру тикета и времени=самый древний по времени тот, что нужен или можно просто перебрать тикеты и выбрать с самым низким значением. 

Кто делал?

Может вообще не правильно  мыслю и есть правильные варианты  
//+----------------------------------------------------------------------------+
int FindTicketOrder()
  {
   datetime t=TimeCurrent();
   int result=-1;
   for(int i = OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic)
           {
            if(t>OrderOpenTime())
              {
               t=OrderOpenTime(); result=OrderTicket();
              }
           }
        }
     }
   return(result);
  }
 
Порт-моне тв #:

Доброго времени!

Кто что подобное находил, кодил или видел?

Такого типа?


