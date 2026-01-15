Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1817
Не совсем понятно, что значит "действующих". Входят ли сюда рыночные ордера, принятые сервером, но еще не исполненные? Где в документации сказано об этом?
Сработавший pending-ордер становится market-ордером. И этот маркет-ордер уже может быть не принят. Т.е., действующий - тот, до которого не дошла цена и он ещё не сработал.
Входят ли в "действующие" рыночные ордера, принятые сервером, но еще не исполненные?
Ответ выше не устроил?
Так вы ж не на тот вопрос ответили.
Я ответил на заданный Вами вопрос.
Ссылка на документацию.
Доброго времени!
Возник вопрос, но на просторах трейдеровских полей решения не нашел.Можно кинуть и частью кода у кого нечто похожее припасено. Идея такая, кнопки на графике BUY и SELL, лоты, TP, SL, текущая цена, но при нажатии создается "магия" в зависимости от режимов:
1) еще нужен один параметр "отступ в пипсах от ASK/BID" от текущей цены на момент исполнения-нажатия BUY/SELL. То есть цена скачет и всегда на мгновение бывает скакнет чуть пониже и чуть повыше, что как раз соизмеримо иногда с комиссией, которую приходиться платить брокеру (актуально для скальперов), то есть ставишь например 5-8 пунктов и цена возможно сходит на это растояние, а нет, так нет, просто в течении например какого-то времени запрос отменяется, можно например уже этот параметр задать в секундах.
2)этот режим еще сложнее и интереснее. Например подсчитывается наименьшая/наивасшая цена за 1 последнюю минуту (или задать время вручную, - за 2 минуты, за 30 секунд) и на момент нажатия на BUY или SELL делается своеобразная отложка на эту цену.
Всё это должно прописываться в неком табло на графике для удобства (понятно что не в параметрах советника внутри).
Кто что подобное находил, кодил или видел?
Есть потребность получит тикет ордера самого первого открытого который еще открыт.
Подумал,что можно перебрать по номеру тикета и времени=самый древний по времени тот, что нужен или можно просто перебрать тикеты и выбрать с самым низким значением.
Кто делал?Может вообще не правильно мыслю и есть правильные варианты
Доброго времени!
