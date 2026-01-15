Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 454
я пока перебираю все варианты которые мне кажутся реалистичными для такой цели
А самый нормальный вариант - читать имеющееся торговое окружение - в голову не приходит?
если это будет работать в данном случае
))) 10 лет работаю, и у меня таких мыслей не было. Вы любите жёсткие ситуации.
тут спортивный интерес в получении такого инструмента. у меня недавно спросили, смогу ли я это сделать
Нужно не думать "а что будет", а брать, и делать.
Спасибо огромное, очень информативно.
А..., так вам нужно за вас чтобы сделали?
Тогда информативнее будет?
Вам же сказали - читайте данные рыночных позиций на счёте. Зачем через жоурнал это делать?
Наткнулся на еще один нюанс о котором раньше не думал
1) у нас установлено много советников на парах
2) при открытии любого ордера любым советником со своими настройками (какой то открывает 0.1 какой то 0.5 для примера) выводится запись в строку "эксперты"
3) происходит чтение строки эксперты, и при открытых позициях на сумму более х лотов остальные роботы самоудаляются, выключаются и т д.
Вопрос, а как ее прочитать и обработать ? она вроде не входит в файлы логов.
Записи о работе с ордерами пишутся в лог-файл, имя которого = сегодняшняя дата. Чтобы получить к этому файлу доступ надо создать виндовскую символическую ссылку от папки логов к песочнице = папке files
уже сделал и открыл, обнаружил что
1) записи из вкладки "эксперты" туда не попадают
2) сигналы алертов туда не попадают
3) данные индикаторов туда тоже не попадают
4) я попробовал оттуда вытащить данные, пока что не получилось, думаю над распознаванием записей
5) а если ордер открыт тремя файлами назад? (днями)
теперь практика: на основании этого индикатора и нескольких других роботов написать бота. Смысл такой, 1 бот работает во флете второй работает в тренде(есть только ex4) а индикатор просто орет и дает "сигналы"(он тоже ex4). В итоге получаем что проще всего объединить это через записи журнала экспертов. Если что этот файл в открытом доступе и находится по гуглу
https://www.mql5.com/ru/charts/8270630/nzdusd-m1-ifcmarkets-corp
вот лог. Тут открытие и закрытие ордеров
да, я видел
ищу информацию
1) вот как там по скрину ссылки, настройка фильтра для поиска по текстовым файлам (например я хочу получить значение символа открытия по дате не ранее ххх, я так понял решать перебором всех текстовых файлов до нужной даты)
2) так как алерты из моего скрина выше в эти фалы не входят их тоже надо как то извлекать, но их в логах нет, где - то же они есть