я пока перебираю все варианты которые мне кажутся реалистичными для такой цели

))) 10 лет работаю, и у меня таких мыслей не было. Вы любите жёсткие ситуации. 
 
А самый нормальный вариант - читать имеющееся торговое окружение - в голову не приходит?
 
если это будет работать в данном случае

 
Нужно не думать "а что будет", а брать, и делать.
 
тут спортивный интерес в получении такого инструмента. у меня недавно спросили, смогу ли я это сделать

Спасибо огромное, очень информативно.

 
А..., так вам нужно за вас чтобы сделали?

Тогда информативнее будет?

Вам же сказали - читайте данные рыночных позиций на счёте. Зачем через жоурнал это делать?

 
Записи о работе с ордерами пишутся в лог-файл, имя которого = сегодняшняя дата. Чтобы получить к этому файлу доступ надо создать виндовскую символическую ссылку от папки логов к песочнице = папке files

 
уже сделал и открыл, обнаружил что

1) записи из вкладки "эксперты"  туда не попадают 

2) сигналы алертов туда не попадают

3) данные индикаторов туда тоже не попадают

4) я попробовал оттуда вытащить данные, пока что не получилось, думаю над распознаванием записей

5) а если ордер открыт тремя файлами назад? (днями)

теперь практика: на основании этого индикатора и нескольких других роботов написать бота. Смысл такой, 1 бот работает во флете второй работает в тренде(есть только ex4) а индикатор просто орет и дает "сигналы"(он тоже ex4). В итоге получаем что проще всего объединить это через записи журнала экспертов. Если что этот файл в открытом доступе и находится по гуглу

https://www.mql5.com/ru/charts/8270630/nzdusd-m1-ifcmarkets-corp

 
вот лог. Тут открытие и закрытие ордеров


 
да, я видел

ищу информацию

1)  вот как там по скрину ссылки, настройка фильтра для поиска по текстовым файлам (например я хочу получить значение символа открытия по дате не ранее ххх, я так понял решать перебором всех текстовых файлов до нужной даты)

2)  так как алерты из моего скрина выше в эти фалы не входят их тоже надо как то извлекать, но их в логах нет, где - то же они есть

