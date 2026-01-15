Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 437
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
уберите стринг из структуры, будет работать
или копируйте поэлементно, каждую переменную структуры
или замените стринг на статический массив uchar[16];
уберите стринг из структуры, будет работать
или копируйте поэлементно, каждую переменную структуры
или замените стринг на статический массив uchar[16];
какой именно стринг убрать?
Я собственно говоря в справочник полез примерчик подсмотреть, чтобы понять как переменную типа структуры, копировать в другую переменную типа той же структуры... И что будет с функциями которые в них объявлены. Поэлементно копировать не годится... очень уж длинная портянка получается.
какой именно стринг убрать?
Я собственно говоря в справочник полез примерчик подсмотреть, чтобы понять как переменную типа структуры, копировать в другую переменную типа той же структуры... И что будет с функциями которые в них объявлены. Поэлементно копировать не годится... очень уж длинная портянка получается.
ArrayCopy пробовали?
ArrayCopy пробовали?
Речь идёт о структурированных данных. Имеется ввиду переменную типа структуры представить в виде массива??? :-))) Тоже не вариант... В структуре есть функции, которые если объявлять отдельно, то путаницы будет ещё больше.
Хотя проще использовать ColorToString(testColor)
Если Вам приведение данных - то в СервисДеск. Указанная Вами ошибка присутствует и в MT5 MetaEditor
какой именно стринг убрать?
Я собственно говоря в справочник полез примерчик подсмотреть, чтобы понять как переменную типа структуры, копировать в другую переменную типа той же структуры... И что будет с функциями которые в них объявлены. Поэлементно копировать не годится... очень уж длинная портянка получается.
да, пардон недосмотрел, неправильно насоветовал...
насколько помню, сейчас ввели новый тип union, и нужно делать примерно так:
добрый день. уточните плз почему выдает некорректную информацию
добрый день. уточните плз почему выдает некорректную информацию
А где вы увидели не корректную информацию?
И, пожалуйста, вставляйте код правильно (я исправил в вашем посте)
Обвёл красным прямоугольником:
понял по коду, сорри - на будущее учту
отрицательное значение неккорректно отображается . наверно это из-за типа double
уточню вопрос - как сделать чтобы отрицательное значение отображалось корректно и можно ли его нормализовать как и положительное ( которое корректно отобразилось)
понял по коду, сорри - на будущее учту
отрицательное значение неккорректно отображается . наверно это из-за типа double
уточню вопрос - как сделать чтобы отрицательное значение отображалось корректно и можно ли его нормализовать как и положительное ( которое корректно отобразилось)
я когда в детстве баловался калькулятором, у меня такие же Ешки появлялись. После того, как я начал программировать вспомнил калькулятор, все стало на свои места.
попробуйте перевести в строку, если хочете видеть число в строке.