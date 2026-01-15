Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 814
потому что нужно себя приучить
Можно ещё приучить себя всегда ходить с зонтом, ведь дождь может пойти. И к другому можно себя приучить, но ведь после каждого применения все прячут его.
поговорим на эту тему?
для затравки вот:
c = a/b;
или
if(b!=0) c = a/b;
?
ЗЫ: к сожалению у меня единственного в моей семье нет зонтика, ничего не могу сказать по этому поводу, я всегда на машине, зонт как то больше мешает чем помогает
Ответ был тут
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Andrey Sokolov, 2019.04.20 06:24Не совсем понимаю что тут нормализовывать и зачем, когда нет математических операций?
как бы обьяснить проблему... на другом форуме был у меня похожий разговор на такую же тему, но я там отстаивал мнение, что текущую цену не нужно нормализовать, а оппонент шумел, что даже Bid и Ask нужно нормализовать - не хочу искать, но мнение разработчиков было, что цены сервера всегда правильные
ладно, не нормализуйте, дело хозяйское
Шумный оппонент далеко не всегда прав. На мой взгляд надо всегда руководствоваться логикой и принимать собственные решения. И не агитировать за то или иное чужое мнение.
логика - это мануал от разработчиков, написан корректный пример, берем и пользуемся https://docs.mql4.com/ru/trading/ordersend
у меня нет информации в каком формате отправляются данные на сервер, вдруг там вообще в текстовом виде отправляются цены?
есть пример в справке, значит это истина - как говорят в армии - сказали люминий, значит люминий! )))
Игорь, ну хоть посмотреть пример перед тем как спорить можно же.
Ведь в примере из документации цена без математических вычислений не нормализуется. И ещё в армии говорят "Эй вы трое, ну-ка оба ко мне"... но подражать кому попало не следует.
я цену и не нормализовал в своем примере :
если хотите отправляйте ордер как автор кода, не буду Вам мешать:
А были примеры, что корректные числа брокер не принимал? Замечу что в видео уроках от авторитетных людей в ордерсенд() задают целые числа.
Тут, возможно, уместно немного другое. У меня как-то функция сравнения отказалась считать одинаковыми переменную типа дабл и то-ли ОрдерСтоплосс(), то-ли ОрдерТейкпрофит() с одинаковыми значениями, пока не нормализовал оба.
речь наверное идет о таком примере:
а можно так:
я не знаю, принимает ли сервер целые числа, как и авторитетных людей, я давно сформировал себе библиотеку (на мой взгляд правильную) для работы с ордерами, вот моя библиотека https://www.mql5.com/ru/code/24829
в файле TradePanel_C#.mqh моя библиотека и функция открытия ордеров OrderSend_(), я так пишу свои коды