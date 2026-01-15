Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 817
Ну разве что наклепать много мелких функций, которые будут проверять одно выражения например на равентство, вычитание, сложение, неравенство, умножение и т.д.
PS/ что такое "проверить выражение на вычитание,сложение,умножение" так и не понял :-(
Как со старшего таймфрейма увидеть время открытия баров на М1?
Если с младшего увидеть старший то так
если я правильно понял, то:
datetime time_h1=iTime(_Symbol,PERIOD_H1,1); // время открытия прошлого бара H1
int bar_m1=iBarShift(_Symbol,PERIOD_M1,time_h1); // соотв. ему бар периода M1
datetime time_m1=iTime(_Symbol,PERIOD_M1,bar_m1); // время его открытия
//PS - разница может быть только от h2 и только в понедельник утром :-)
Предположим время открытия прошлого бара H1 - 01:00:00 как в переменную time_m1 получить время с бара М1 который открылся в 01:01:00?
time_m1_plus_1=time_h1 + 1 * PeriodSeconds(PERIOD_M1); // внезапно :-) просто добавить к времени 1 минуту = 60 секунд
но если у вас есть риск попасть на перемену дня/сессии/недели или экзотические валюты/индексы/фонд то для полной уверенности ещё раз прокатить через iBarShift, iTime - потому как в порядочных местах бар образуется с первой сделкой (баров без объёмов не бывает) а нет сделок - будет "бырка"
Вот это ценно, то что нужно) Чтобы узнать что заданное время находится внутри бара любого таймфрейма нужно сделать так
но если время ровно, без минут "2019.04.23 01:00:00" то стрелки на двух барах, на баре в 01:00:00 и на предыдущем в 00:00:00 Как не ставить лишнюю?
Доброго всех частей суток и сезонов))
Написал индюка. Работает, но настойчиво пишет ошибку в разделе Эксперты.
Попытки решить проблему... пока "каком к верху"..)))
Подскажите, плиз, где я начудачил по неопытности....
Проблемное место кода выделил красным... или зеленкой было бы лучше !?)))
PS Вариант хэндла отрицаю в принципе, из-за условий работы хэндла на МТ5
Готов осуществить некоторую оплату труда, если код имеет радикальные ошибки.
НО ХОЧЕТСЯ ВНИКНУТЬ В СУТЬ ПРОБЛЕМЫ!!!!
Написал индюка. Работает, но настойчиво пишет ошибку в разделе Эксперты.
У меня лог чистый, попереключал режимы произвольно (ЕМА тоже потестил). Дайте вариант настроек, при которых может появиться ошибка.
Было интересно, как может работать и выдавать ошибку одновременно.
if (time[i]>=time_m1 && time[i]<time_m1+PeriodSeconds(PERIOD_M1) {
// время time[i] попало внутрь бара открытого в time_m1
}
Линия ЕМА 20 23.04.2019 00:00
При включении МТ5, БЕЗ онлайн подключения, СРАЗУ ЖЕ появляется сообщение "array out...."
Ошибки меняются, но присутствуют всегда. Могут размножаться в онлайне, но чаще присутствуют при включении МТ.
Вот такая вот загадка "бермудского параллепипеда"